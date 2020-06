Đức lo ngại kế hoạch rút quân của Mỹ

Quan chức Đức cảnh báo việc Trump rút hàng nghìn binh sĩ Mỹ khỏi nước này có thể gây tổn hại đáng kể quan hệ giữa Berlin và Washington.

"Quan hệ Đức - Mỹ có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu Tổng thống Mỹ ra quyết định như vậy", Peter Beyer, điều phối viên về quan hệ xuyên Đại Tây Dương của chính phủ Đức, hôm qua cho hay.

Bình luận của Beyer được đưa ra sau khi tờ WSJ đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc rút bớt quân khỏi Đức cho tới tháng 9. Lệnh rút quân sẽ cắt giảm 9.500 binh sĩ trong số 34.500 quân được triển khai thường trực tại Đức, đồng thời giới hạn lực lượng Mỹ đồn trú tại quốc gia này ở mức 25.000.

"Đó không chỉ là chuyện của 9.500 binh sĩ, mà còn cả gia đình họ, với ước tính bao gồm tổng cộng 20.000 người Mỹ. Việc rút quân sẽ phá hủy những kết nối xuyên Đại Tây Dương", Beyer nói thêm. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhấn mạnh hai nước vẫn quan tâm đến mối quan hệ hợp tác chặt chẽ.

Binh sĩ Mỹ trong cuộc diễn tập của NATO tại Orzysz, Ba Lan, hồi năm 2017. Ảnh: AFP.

"Nếu một số binh sĩ Mỹ rút khỏi Đức, chúng tôi sẽ lưu ý vấn đề này", Maas trả lời tờ Bild am Sonntag. Ông nhấn mạnh Đức đánh giá cao sự hợp tác với lực lượng vũ trang Mỹ suốt những thập kỷ qua, nói thêm rằng mối quan hệ này "vì lợi ích của cả hai nước".

"Chúng tôi đang là những đối tác thân thiết trong liên minh xuyên Đại Tây Dương. Nhưng tình hình khá phức tạp", Ngoại trưởng Đức nói về mối quan hệ giữa Washington và Berlin hiện nay.

Rof Muetzenich, chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Đức, cảnh báo kế hoạch mà WSJ đưa tin có thể dẫn tới "sự tái cấu trúc chính sách an ninh châu Âu về lâu dài". "Trong mọi trường hợp, kế hoạch chiến lược của Mỹ vẫn là xoay trục về châu Á. Do vậy, việc gắn chính sách an ninh của Đức vào môi trường châu Âu thậm chí cấp bách hơn, dù những thách thức lớn hơn so với vài năm trước", ông nói.

Nghị sĩ Đức Johann Wedephul đánh giá những thông tin được tiết lộ và tình trạng thiếu tham vấn rõ ràng càng chứng minh châu Âu cần tự chủ về quốc phòng hơn. "Các kế hoạch cho thấy chính quyền Trump đang phớt lờ một nhiệm vụ cơ bản là lãnh đạo, cũng như để đồng minh tham gia vào quá trình ra quyết định", Wedephul cho hay.

"Mọi người đều được hưởng lợi từ sự đoàn kết của liên minh. Chỉ có Nga và Trung Quốc được hưởng lợi từ những bất đồng. Washington nên nhận thức rõ hơn về điều này", ông nói thêm.

Những suy đoán về việc chính quyền Trump có thể rút quân khỏi Đức, nơi được triển khai nhiều binh sĩ Mỹ nhất châu Âu, đã được lan truyền từ lâu. Một quan chức cấp cao giấu tên cho hay quyết định rút quân phản ánh sự thất vọng của chính quyền Trump với những chính sách của Đức trong thời gian dài, đặc biệt về chi tiêu quân sự và quyết tâm hoàn thành dự án đường ống Dòng chảy phương Bắc, nhằm chuyển khí đốt trực tiếp từ Nga qua biển Baltic.

Ánh Ngọc (Theo SCMP)