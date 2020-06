Trump nói sẽ không áp trừng phạt với ông Tập

Trump cho biết sẽ không áp lệnh trừng phạt cá nhân với Chủ tịch Trung Quốc vì luật an ninh Hong Kong, dù hai người từ lâu không nói chuyện.

"Tôi không nghĩ đến việc đó", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn hôm 3/6, khi được hỏi liệu ông có nghĩ đến việc áp lệnh trừng phạt với cá nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình do Bắc Kinh thúc đẩy áp luật an ninh ở Hong Kong hay không.

Trump tuần trước ra lệnh cho các quan chức trong chính quyền bắt đầu quá trình loại bỏ biệt đãi của Mỹ với Hong Kong để trừng phạt Trung Quốc vì luật an ninh chuẩn bị áp với đặc khu. Ông cũng nói rằng Washington cũng sẽ áp lệnh trừng phạt đối với các cá nhân bị xem là chịu trách nhiệm "bóp nghẹt tự do của Hong Kong".

Khi được hỏi về mối quan hệ với ông Tập, Trump nói: "Tôi đã không nói chuyện với ông ấy trong một thời gian. Mối quan hệ đó từng rất tốt".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 1/6. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ cũng ca ngợi thỏa thuận thương mại hai nước đã ký vào tháng 1, nhưng chỉ trích Bắc Kinh về đại dịch Covid-19. "Trung Quốc lẽ ra không bao giờ được để chuyện đó xảy ra", Trump nói.

Căng thẳng Mỹ - Trung gần đây gia tăng do Covid-19, các vấn đề Hong Kong, Đài Loan, Biển Đông. Mỹ tước trạng thái đặc biệt của Hong Kong sau khi quốc hội Trung Quốc thông qua nghị quyết xúc tiến xây dựng luật an ninh đối với Hong Kong. Luật dự kiến được ban hành vào tháng 8, trong đó cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố, can thiệp nước ngoài ở Hong Kong và có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo của Trung Quốc đại lục thiết lập cơ sở trong đặc khu.

Tổng thống Mỹ cũng đình chỉ nhập cảnh công dân Trung Quốc được xác định là có nguy cơ gây rủi ro an ninh. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau đó nói rằng động thái này sẽ chỉ áp dụng cho các sinh viên tốt nghiệp và các nhà nghiên cứu có liên hệ với chính phủ Trung Quốc. Mỹ cũng đang xem xét lựa chọn tiếp nhận người dân từ Hong Kong để đáp trả việc Trung Quốc thúc đẩy luật an ninh đối với thành phố.

Trung Quốc đầu tuần này tuyên bố những nỗ lực của Mỹ nhằm gây tổn hại lợi ích của Trung Quốc sẽ bị đáp trả bằng những biện pháp trả đũa quyết liệt, nhưng không nêu cụ thể.

Huyền Lê (Theo Reuters)