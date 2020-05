Trump dọa 'từ mặt' WHO

Trump cảnh báo Mỹ sẽ rút khỏi WHO nếu tổ chức không cải thiện cách đối xử với nước này cũng như những quốc gia khác.

"Họ phải cải tổ các hành động và làm việc tốt hơn. Họ phải công bằng hơn nhiều với những quốc gia khác, bao gồm Mỹ. Nếu không, chúng tôi sẽ không dính líu đến họ nữa", Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên tại Nhà Trắng hôm 19/5, đề cập tới Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một sự kiện về phản ứng với Covid-19 tại Nhà Trắng hôm 19/5. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Trump cũng gửi "tối hậu thư" cho Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, đe dọa nếu cơ quan này "không cải thiện đáng kể trong 30 ngày tới", Washington sẽ cắt vĩnh viễn ngân sách và xem xét lại tư cách thành viên của mình trong WHO.

Sau những lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ, Tedros cho biết WHO sẽ tiếp tục điều phối cuộc chiến chống Covid-19 toàn cầu, nói thêm rằng họ "muốn có trách nhiệm hơn bất kỳ ai". WHO từ chối bình luận về lời đe dọa rời tổ chức của Trump, chỉ nói rằng họ đã nhận thư và đang xem xét nội dung.

Xung đột giữa chính quyền Trump với WHO xảy ra do Tổng thống Mỹ cho rằng tổ chức này thiên vị Trung Quốc và làm hỏng phản ứng toàn cầu với Covid-19. "Rõ ràng những sai lầm lặp đi lặp lại của ông và WHO trong đối phó đại dịch khiến thế giới phải trả giá quá lớn", Trump viết trong thư gửi Tedros.

Các nước thành viên WHO hôm qua nhất trí thông qua nghị quyết kêu gọi "đánh giá công bằng, độc lập và toàn diện" về phản ứng quốc tế với Covid-19, bao gồm việc điều tra những hành động của WHO. Tuy nhiên, nghị quyết không ràng buộc và đề cập cụ thể đến quốc gia nào.

Trong khi đó, EU tuyên bố ủng hộ WHO và những nỗ lực đa phương chống lại đại dịch. "Đây là lúc cần đoàn kết, thay vì đổ lỗi hoặc làm suy yếu sự hợp tác đa phương", phát ngôn viên đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Virginie Battu-Henriksson cho biết hôm qua.

Ánh Ngọc (Theo Reuters)