Trump cảnh báo cây cối phát nổ có thể gây cháy rừng

Tổng thống Trump cho rằng năng lực quản lý kém và việc cây "phát nổ" trong khô hạn khiến cháy rừng ở Bờ Tây nước Mỹ trở nên nghiêm trọng.

"Khi cây bị đổ, sau một thời gian ngắn, khoảng 18 tháng, chúng trở nên rất khô. Chúng sẽ trở thành một que diêm thực sự và không còn nước chảy trong thân nữa, chúng phát nổ. Chúng có thể nổ", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/9 nói trước các phóng viên khi ông tới thăm khu McClellan Park, thành phố Sacramento, bang California.

Bình luận từ Trump lập tức nhận về những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều người suy đoán rằng có lẽ ông chủ Nhà Trắng đã hiểu sai về tác động của lửa đối với cây cối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 9/9. Ảnh: Reuters.

Nhiều cây chết do hạn hán làm suy yếu khả năng chống chịu trước sâu bệnh. Một số cây sống, như bạch đàn Australia, được các nhân viên cứu hỏa báo cáo rằng chúng thỉnh thoảng phát nổ do nhựa cây nóng lên và nở ra. Những cây tại vùng lạnh giá đôi khi cũng phát ra âm thanh như tiếng súng do nhựa cây đóng băng và các nhánh cây bị đứt rời, theo chuyên gia.

Ứng viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Joe Biden đã lập tức lên tiếng công kích Tổng thống Trump vì những phát ngôn trên, cảnh báo những trận cháy rừng "địa ngục" của đất nước sẽ trở nên chết chóc hơn nếu Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.

Trump cũng đổ lỗi cháy rừng bắt nguồn từ khả năng quản lý yếu kém của các bang do phe Dân chủ dẫn dắt. Ông tiếp tục gây hoài nghi khi nói rằng tình trạng nóng lên toàn cầu sẽ dần giảm bớt một cách tự nhiên.

"Trời sẽ mát dần. Các bạn cứ chờ xem", ông khẳng định với Wade Crowfoot, lãnh đạo Cơ quan Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên California.

"Tôi mong khoa học sẽ đồng tình với ông", Crowfoot đáp.

Một loạt các đám cháy rừng ở các bang Oregon, California và Washington đã phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và hơn chục thị trấn nhỏ, thiêu rụi hơn 1,6 triệu hecta, làm hơn 20 người thiệt mạng từ đầu tháng 8.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere cho biết chính quyền đã điều động hơn 26.000 nhân viên liên bang cùng 230 trực thăng tới các khu vực này để hỗ trợ chữa cháy.

