Trùm truyền thông Hong Kong xin lỗi vì vô tình tổn hại Joe Biden

Ông trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai xin lỗi vì vô tình tài trợ cho một cáo buộc sai, gây ảnh hưởng tới uy tín của Joe Biden.

Jimmy Lai, chủ sở hữu tờ Apple Daily, tối 30/10 đăng lời xin lỗi trên Twitter, cho hay không biết rằng trợ lý hàng đầu của mình là Mark Simon đã sử dụng tiền từ một công ty riêng của Lai để trả cho dự án cáo buộc Hunter Biden, con trai của Joe Biden, có quan hệ làm ăn với Trung Quốc.

"Tôi xin lỗi vì Apple Daily có liên quan tới bài báo của NBC", ông viết.

Lai, người công khai ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho hay ông và Apple Daily "không liên quan tới sự việc". Tờ báo cũng đưa ra tuyên bố phủ nhận liên quan tới báo cáo của NBC.

Simon, người từng làm việc cho tình báo hải quân Mỹ và đang làm trợ lý cho Lai, thừa nhận đã lấy tiền từ tài khoản của ông chủ. Vài giờ sau, Simon viết thư thông báo định từ chức khỏi "một nhóm công ty" thuộc sở hữu của Lai.

Một nguồn tin thân cận với Simon cho hay người trợ lý này đã trả 10.000 USD trong vòng 6 tháng cho học giả người Mỹ Christopher Balding dưới danh nghĩa "hoàn lại chi phí" nghiên cứu những lợi ích giao dịch mà gia đình Biden bị cáo buộc hưởng từ Trung Quốc.

Simon không giải thích lý do yêu cầu Balding, người từng giảng dạy 9 năm trong Học viện Kinh doanh HSBC thuộc Đại học Bắc Kinh ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, tiến hành nghiên cứu về Hunter Biden. Nguồn tin cho hay Simon không biết Balding đã viết ra những phát hiện của mình thành một báo cáo dài 64 trang.

Báo cáo được viết dưới tên Martin Aspen, tự nhận là một nhà phân tích an ninh người Thụy Sĩ, sau đó được cộng sự của Trump phổ biến trên truyền thông đại chúng nhằm lôi kéo sự ủng hộ với Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, Aspen hóa ra là một cái tên giả, thậm chí ảnh của người này, theo NBC, được tạo ra bởi trí thông minh nhân tạo.

Chiến dịch của Biden đã bác bỏ báo cáo và gọi đó là một phần của chiến dịch bôi nhọ bằng thông tin sai lệch. Nguồn tin cũng cho hay Simon không biết bản báo cáo được viết dưới tên giả, khẳng định Balding đã tự ý đưa ra.

Tuy nhiên, Balding cho hay chỉ đóng góp "một phần nhỏ vào các chi tiết cụ thể" của báo cáo. Ông chủ yếu làm việc với Simon và đội ngũ Apple Daily tại Đài Loan khi triển khai dự án.

"Tôi làm việc với Mark Simon qua điện thoại giữa Đài Loan và Mỹ", Balding nói. "Báo cáo và trang Apple Daily phiên bản Đài Loan (nơi đưa những thông tin liên quan tới cáo buộc Hunter Biden) là hai thứ tách biệt. Báo cáo cung cấp một số thông tin cho họ, nhưng Apple Daily không sở hữu báo cáo này".

Trên blog và Twitter cá nhân, Balding cho hay tác giả của báo cáo là một người khác, giấu tên vì "lo ngại an toàn cá nhân và rủi ro nghề nghiệp". Ông cho hay tác giả viết báo cáo "cho một khách hàng", người mà Balding mô tả một cách mơ hồ là "một thực thể quan tâm đến rủi ro chính trị của cuộc bầu cử Mỹ sắp tới".

Trả lời câu hỏi của South China Morning Post, Simon thừa nhận có tồn tại một nhóm điều tra phục vụ dự án truyền thông của mình là kênh YouTube có tên TomoNews US. Nhóm này đã mời Balding tham gia nghiên cứu gia đình Biden.

Kênh này chủ yếu sử dụng hoạt họa để đưa "tin tức có thật" với giọng điệu "bất kính và bất cần", về một loạt chủ đề từ Trung Quốc tới khám phá vũ trụ.

TomoNews cũng là nền tảng nội dung chính của trang tin tức hoạt hình CGI do Next Animation Studio tạo ra. Đây là công ty con của Next Media, công ty niêm yết tại Hong Kong thuộc sở hữu của Jimmy Lai. Simon là giám đốc điều hành cấp cao của Next Media.

Trong thông báo đưa ra hôm 30/10, công ty cho biết Simon, người đang làm việc ở Đài Loan, không còn là nhân viên công ty. Tuy nhiên, Simon vẫn là "trợ lý" của Lai và vẫn viết bài cho một chuyên mục trên Apple Daily.

Theo bản tin mới nhất về sự việc của đài truyền hình Mỹ NBC hôm 29/10, Apple Daily đứng sau tài liệu được phát tán rộng rãi với mục đích phơi bày mối quan hệ làm ăn của Hunter Biden với Trung Quốc.

Theo NBC, báo cáo được viết dưới một cái tên giả đang làm việc cho một công ty tự nhận là đơn vị tình báo, mà logo đã được dỡ khỏi một tổ chức phi chính phủ Đài Loan. Đài truyền hình Mỹ cũng dẫn lời một phát ngôn viên giấu tên của Apple Daily, người xác nhận tờ báo đã hợp tác với Balding triển khai báo cáo.

Apple Daily hôm 30/10 thông báo không nhận được bất kỳ yêu cầu trả lời nào từ phía NBC trước khi xuất bản câu chuyện và cũng không ủy quyền cho Balding viết tài liệu 64 trang được NBC đề cập trong bản tin.

Phát ngôn viên chi nhánh Apple Daily ở Đài Loan phủ nhận mọi mối liên hệ, dù thừa nhận tờ báo đã đăng hai câu chuyện độc quyền dựa theo báo cáo sau khi nhận được từ một nguồn giấu tên. Phát ngôn viên cho hay các phóng viên của tờ báo đã xác minh nguồn tin một cách độc lập và tự viết tin riêng.

Ông trùm truyền thông Jimmy Lai bày tỏ hối tiếc vì Apple Daily bị liên lụy nhưng vẫn khẳng định bản thân không liên quan.

"Tôi biết thật khó để người ta tin rằng tôi không hề biết gì về điều này", Lai nói.

Ông trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai trong một cuộc biểu tình năm 2019. Ảnh: Reuters

Ông đã nói trước nhân viên rằng sẽ chịu trách nhiệm về hành động của Simon. Tuy nhiên, Simon thừa nhận Jimmy Lai không hề biết chuyện mình đã làm và tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Trong một bài bình luận tuần trước, Lai, người nổi tiếng với những chỉ trích nhằm vào Bắc Kinh, đã ca ngợi Trump về lập trường cứng rắn của ông với Trung Quốc, cho biết Trump đáng tin hơn Biden, người đang dẫn trước trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ theo các cuộc thăm dò mới nhất.

Hồi đầu tuần, ông trùm truyền thông Hong Kong viết trên Twitter rằng "một số bạn bè cáo buộc tôi ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử lần này và điều đó không đúng. Tôi xin lỗi". Nhưng ông vẫn giữ vững quan điểm rằng cách "Trump đối phó với Trung Quốc có hiệu quả và nó ảnh hưởng trực tiếp tới chúng tôi ở đây".

Trump đã nhiều lần chỉ trích Biden về những báo cáo quanh mối quan hệ làm ăn của Hunter Biden ở Trung Quốc, nhưng ứng viên đảng Dân chủ luôn bác bỏ cáo buộc này. Biden cho biết chưa từng tham gia vào bất kỳ công việc làm ăn nào ở nước ngoài và gọi đây là chiến dịch bôi nhọ.

Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích các hãng truyền thông Mỹ vì đã không điều tra hoặc không đưa tin nhiều hơn về những giao dịch của Hunter với Trung Quốc, cũng như những mối liên hệ với Joe Biden.

Hồng Hạnh (Theo SCMP)