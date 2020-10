Quan hệ của con trai Biden ở Trung Quốc gây nghi ngờ

Những mối quan hệ làm ăn của Hunter Biden ở Trung Quốc làm dấy lên nghi ngờ anh tận dụng vị thế của cha mình để tư lợi.

Báo New York Post hôm 14/10 tiết lộ các email của Hunter Biden, cho thấy con trai ứng viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Joe Biden từng tận dụng quyền tiếp cận đặc biệt với cha mình để giới thiệu ông, lúc bấy giờ là phó tổng thống, với một giám đốc điều hành công ty khí đốt Ukraine đang bị giám sát vào thời điểm đó.

Joe Biden (trái) và con trai Hunter Biden đi xem một trận đấu bóng rổ ở Washington hồi năm 2010. Ảnh: Reuters.

Các mối quan hệ làm ăn của gia đình Biden ở Ukraine từng là chủ đề của một số cuộc điều tra quốc hội, trong đó có cuộc điều tra do hai ủy ban của đảng Cộng hòa ở Thượng viện thực hiện liên quan đến vị trí của Hunter Biden tại công ty gas Ukraine Burisma. Báo cáo kết luận vai trò của Hunter Biden ở Ukraine gây lo ngại về xung đột lợi ích dưới thời tổng thống Barack Obama, song không có bằng chứng về ảnh hưởng không chính đáng hay bất kỳ hành vi sai trái nào của cựu phó tổng thống Joe Biden.

Tuy nhiên, những hoạt động của Hunter Biden ở Trung Quốc, lại không gây quá nhiều chú ý.

Năm 2009, Hunter Biden và Christopher Heinz, con riêng của vợ cựu ngoại trưởng Mỹ John Kerry, thành lập Rosemont Seneca Partners, một công ty tư nhân tỷ đô, theo thông tin từ cuốn sách "Secret Empires: How the American Political Class Hides Corruption and Enriches Family and Friends" (Những đế chế bí mật: Cách tầng lớp chính trị gia Mỹ che giấu tham nhũng và làm giàu cho gia đình, bạn bè) của tác giả Peter Schweizer, chủ tịch Viện Giải trình Chính phủ.

Tháng 12/2013, khi còn ở vị trí lãnh đạo công ty, Hunter Biden đã cùng cha mình, lúc bấy giờ là phó tổng thống Mỹ, tới Trung Quốc trong một chuyến thăm chính thức, nơi Joe Biden được cho là đã gặp các đối tác Trung Quốc của con trai.

10 ngày sau, công ty của Hunter ký thỏa thuận với Ngân hàng Trung Quốc và thành lập một quỹ đầu tư trị giá một tỷ USD mang tên Bohai Harvest RST (RST). Điều này gây nhiều nghi ngờ. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy Hunter Biden đã phạm luật.

Một đại diện của BHR hồi tháng 7/2019 nói với tạp chí New Yorker rằng Hunter Biden đã giới thiệu cha mình cho Jonathan Li, một giám đốc điều hành công ty cổ phần tư nhân Trung Quốc trong chuyến công tác cùng cha. Li về sau trở thành giám đốc điều hành BHR.

Hunter Biden buộc phải rời hội đồng quản trị BHR vào tháng 10/2019 sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc anh này đã lợi dụng chức vụ của cha để khiến Trung Quốc đầu tư vào công ty do mình lãnh đạo.

Một phát ngôn viên cho gia đình Biden bác bỏ mọi cáo buộc cũng như phủ nhận mối liên hệ giữa chuyến thăm của cựu phó tổng thống Mỹ hồi năm 2013 tới Trung Quốc với hoạt động gây quỹ của BHR.

Tuy nhiên, Schweizer chỉ ra rằng thông qua một "mô hình rắc rối" cả Biden và Heinz dường như đều được hưởng lợi từ vị trí đặc biệt của cha họ trong chính quyền Obama.

"Trong 7 năm tiếp theo, trong khi cả Joe Biden lẫn John Kerry đều tham gia đàm phán những giao dịch nhạy cảm và có giá trị cao với các chính phủ nước ngoài, những thực thể của Rosemont đã đạt được hàng loạt thương vụ độc quyền với chính các thực thể nước ngoài đó", Schweizer viết trong sách.

Trong một lần khác, hồi tháng 5/2017, Hunter Biden có cuộc gặp với nhà tài phiệt Trung Quốc Diệp Giản Minh, chủ tịch công ty năng lượng CEFC, tại một khách sạn ở Miami. Hai người đã thảo luận về các thỏa thuận xây dựng cơ sở hạ tầng và hợp tác năng lượng tại Mỹ, theo một bản tin của New York Times hồi năm 2018.

Trở về từ cuộc gặp, Diệp đã gửi cho Hunter Biden một viên kim cương 2,8 carat kèm một bức thư "cảm ơn". Sau đó. con trai cựu phó tổng thống Mỹ bắt đầu đàm phán một thỏa thuận với CEFC nhằm đầu tư 40 triệu USD vào một dự án khí đốt tự nhiên ở Louisiana.

6 tháng sau, một giám đốc điều hành CEFC bị bắt ở New York, với các cáo buộc hối lộ và cuộc gọi đầu tiên mà ông ta thực hiện là tới chú của Hunter Biden, James Biden.

"Tôi không có gì để nói", James Biden lúc bấy giờ trả lời báo chí khi được hỏi về mối quan hệ giữa ông với quan chức CEFC bị bắt. "Tôi không muốn bị kéo vào chuyện này thêm nữa".

Vũ Hoàng (Theo New York Post)