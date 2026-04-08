Trùm phim kiếm hiệp: 'Vợ nóng tính, chưa bao giờ nhận lỗi'

Đạo diễn Trung Quốc Trương Kỷ Trung nói vợ ông nóng tính, là người "luôn luôn đúng" trong gia đình.

Theo Sohu, dịp kỷ niệm 9 năm cưới, đôi vợ chồng nói những điểm xấu, điểm tốt của nhau. Trương Kỷ Trung, 75 tuổi, tiết lộ hai người hay cãi vã vì những việc như chọn trường cho con, mua đồ gia dụng, sắp xếp đồ đạc.

Ông còn bất mãn vì Đỗ Tinh Lâm hay sai chồng lấy nước, bê trà, lên lầu lấy đồ cho cô. Đạo diễn thi thoảng cãi: "Sao em không tự đi lấy, cứ bắt anh đi", nhưng sau đó vẫn phải làm theo lời vợ. Trương Kỷ Trung nhận xét Đỗ Tinh Lâm nóng tính, hay giận dỗi và chưa bao giờ nhận thua.

Gia đình đạo diễn Trương Kỷ Trung. Ảnh: Weibo

Còn Đỗ Tinh Lâm chê chồng lộn xộn, không ngăn nắp, tính cách xuề xòa, thiếu tinh tế. Cô nói: "Lúc cãi nhau với tôi, anh ấy giống người 20 tuổi. Thi thoảng, anh ấy cậy có tuổi để trách tôi 'sao bắt anh làm cái này', như vậy rất ấu trĩ".

Tuy vậy, Đỗ Tinh Lâm chấm điểm cao cho Trương Kỷ Trung vì ưu điểm của ông nhiều hơn nhược điểm. Đạo diễn cũng cho biết dù hay tranh luận, cãi nhau, vợ chồng không để bụng, ông hay hóa giải mâu thuẫn bằng những câu nói đùa.

"Cuộc sống vốn là những điều vụn vặt mắm muối dưa cà, tôi chỉ nói qua nói lại với vợ chứ không thực sự tức giận trong lòng", Trương Kỷ Trung nói.

Vợ chồng Trương Kỷ Trung. Ảnh: Weibo

Hai người đăng ký kết hôn năm 2017, con trai đầu lòng 9 tuổi, con gái thứ hai 6 tuổi, con gái út lên hai. Trước khi đến với đạo diễn, Đỗ Tinh Lâm có con trai với bạn trai cũ ngoại quốc. Trương Kỷ Trung cũng có con riêng với vợ cũ.

Trên Tianjin TV, Tinh Lâm cho biết từ khi có con, chồng hiếm khi có giấc ngủ trọn vẹn vì phải dậy dỗ con khóc, thay tã, cho bé uống sữa. "Với một người ngoài 70, anh ấy xứng đáng được khen ngợi. Hơn nữa, người trẻ bây giờ đâu dám có nhiều con, vậy mà vì tôi, anh sẵn sàng làm tất cả", cô nói. Đỗ Tinh Lâm nhận xét chồng tận tụy với gia đình, không nề hà bất kỳ việc gì, đó là lý do cô đủ niềm tin để sinh thêm con.

Vợ chồng Trương Kỷ Trung nhảy múa cùng các con.

Vợ chồng Trương Kỷ Trung và Đỗ Tinh Lâm thường đưa các bé du lịch khắp thế giới mỗi dịp nghỉ, để con có thêm trải nghiệm. Tháng 2, cả gia đình du lịch TP HCM, Phú Quốc. Đỗ Tinh Lâm mua áo dài và nón lá để chụp hình dạo phố còn đạo diễn uống cà phê vỉa hè, ăn đêm trên bãi biển.

Đỗ Tinh Lâm ở TP HCM.

Ông Trương Kỷ Trung từng chi tiền thực hiện nhiều tác phẩm chuyển thể tiểu thuyết Kim Dung, trong đó có Tiếu ngạo giang hồ (2001), Anh hùng xạ điêu (2003), Thiên Long Bát Bộ (2003), Thần điêu đại hiệp (2006), Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2009), Hiệp khách hành (2014). Ông đóng nhiều vai phụ trong các phim mình sản xuất, như Vương Nguyên Bá trong Tiếu ngạo giang hồ, Vương Trùng Dương trong Anh hùng xạ điêu.

Như Anh