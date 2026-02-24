Vợ 'trùm phim kiếm hiệp' mặc áo dài dạo TP HCM

Đỗ Tinh Lâm, vợ đạo diễn "Thiên Long Bát Bộ" Trương Kỷ Trung, mặc áo dài tạo dáng ở quán cà phê tại TP HCM.

Trên trang cá nhân, Đỗ Tinh Lâm, 44 tuổi, đăng video chơi Tết âm lịch tại Việt Nam. Khi ở TP HCM, cô mặc áo dài hồng dạo phố, đội nón lá che nắng. Tinh Lâm tạo dáng trước một quán cà phê gần chợ Bến Thành.

Vợ 'ông trùm phim kiếm hiệp' mặc áo dài dạo phố Sài Gòn Đỗ Tinh Lâm ở TP HCM. Video: Douyin

Còn ông Trương Kỷ Trung, 75 tuổi, mặc áo phông, quần shorts khi ngồi quán cà phê vỉa hè. Cả gia đình vào tiệm phở, mua sắm ở cửa hàng tiện lợi. Trên nền tảng mạng xã hội Douyin, nhiều khán giả đăng các video bắt gặp gia đình đi chơi Tết.

Họ còn đưa bốn con đi Phú Quốc nghỉ dưỡng. Gia đình và một số người bạn ăn tối trên bãi biển, chơi đến khuya. Ông Trương Kỷ Trung quay một số video chúc Tết tại biển.

Trương Kỷ Trung ở tuổi 75 Trương Kỷ Trung ở tuổi 75. Video: Douyin

Vợ chồng Trương Kỷ Trung và Đỗ Tinh Lâm thường đưa con du lịch khắp thế giới mỗi dịp nghỉ, để các con có thêm trải nghiệm. Họ kết hôn chín năm, con trai đầu lòng chín tuổi, con gái thứ hai sáu tuổi, con gái út lên hai tuổi. Trước khi đến với đạo diễn, Đỗ Tinh Lâm có con trai với bạn trai cũ ngoại quốc. Trương Kỷ Trung cũng có con riêng với vợ cũ.

Khi livestream năm ngoái, ông Trương nói không khó khăn, thiếu thốn về kinh tế nhưng không giàu đến mức có thể mua máy bay riêng như các bài viết lan truyền trên mạng xã hội. Ở tuổi ngoài 70, ông vẫn cần kiếm tiền để lo cho gia đình, nuôi 4 con nhỏ, tích lũy tài sản. Đạo diễn hiện livestream bán hàng, thực hiện video ngắn cùng vợ.

Gia đình Trương Kỷ Trung. Ảnh: Weibo

Trương Kỷ Trung từng chi tiền thực hiện nhiều tác phẩm chuyển thể tiểu thuyết Kim Dung, trong đó có Tiếu ngạo giang hồ (2001), Anh hùng xạ điêu (2003), Thiên Long Bát Bộ (2003), Thần điêu đại hiệp (2006), Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2009), Hiệp khách hành (2014). Ông đóng nhiều vai phụ trong các phim mình sản xuất, như Vương Nguyên Bá trong Tiếu ngạo giang hồ, Vương Trùng Dương trong Anh hùng xạ điêu.

Như Anh