'Trùm nhạc rap' Diddy lĩnh hơn 4 năm tù

MỹSean "Diddy" Combs phải chịu án 50 tháng tù vì hai tội danh liên quan đến mại dâm, đồng thời bị quản chế 5 năm và phạt tiền 500.000 USD.

Phiên tòa tuyên án Diddy diễn ra vào 3/10 tại tòa án liên bang ở New York, ba tháng sau khi rapper bị kết tội về hai tội danh liên quan đến hành vi đưa người tham gia hoạt động mại dâm. Diddy đã được tuyên trắng án đối với hai tội danh nghiêm trọng hơn là buôn bán tình dục và phạm tội có tổ chức.

Bên công tố đề nghị mức án 11 năm 3 tháng tù, do hành vi phạm tội của Diddy ảnh hưởng đến nhiều người và rapper chưa hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tội ác.

Luật sư bào chữa lập luận rằng Diddy nên chịu mức án không quá 14 tháng tù, tương đương với thời gian đã thụ án kể từ khi bị bắt vào tháng 9/2024.

Tranh phác họa Diddy khóc khi xin lỗi gia đình trên phiên tòa 3/10. Ảnh: Reuters

Thẩm phán Arun Subramanian cho biết cần một bản án có tính răn đe, đồng thời cũng cân nhắc đến việc Diddy là một "nghệ sĩ tự thân" đã "truyền cảm hứng và nâng đỡ cộng đồng, bao gồm cả cộng đồng người da màu, trên toàn thế giới". Do đó, thẩm phán tuyên phạt Diddy 50 tháng tù, sẽ được trừ đi thời gian đã thụ án 13 tháng.

Trùm nhạc rap không có phản ứng gì khi bản án được tuyên.

Trước đó, Diddy có bài phát biểu trong khoảng 12 phút trước tòa, tuyên bố "hoàn toàn chịu trách nhiệm" và "không đưa ra lời bào chữa nào", khẳng định bản thân "nghiện ma túy" và "mất kiểm soát". Ca sĩ cho biết vụ việc đã "hủy hoại" danh tiếng của mình và làm mất đi công việc kinh doanh cũng như sự nghiệp.

Gia đình Diddy đến dự phiên tòa thu hút đông đảo truyền thông và công chúng. Ảnh: Reuters

Hồi tháng 7, bồi thẩm đoàn tuyên bố Diddy trắng án về cáo buộc buôn bán tình dục và phạm tội có tổ chức, tội danh có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân. Tuy nhiên, ngôi sao hip-hop vẫn bị kết án về hai tội danh mại dâm xuất phát từ việc đưa những người hành nghề mại dâm qua biên giới tiểu bang để tổ chức các buổi tiệc sex đồi trụy.

Diddy, tên thật là Sean Combs, là một trong những nhà sản xuất và nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc nổi tiếng nhất trong giới hip-hop, từng đoạt ba giải Grammy. Diddy thành lập hãng thu âm Bad Boy Records, dòng thời trang Sean John, một nhãn hiệu rượu vodka và mạng truyền hình Revolt.

Theo Forbes, tài sản ròng của Diddy đạt khoảng một tỷ USD vào năm 2022, nhưng giảm dần còn hơn 700 triệu USD vào 2023 và xuống 400 triệu USD năm 2024.

Diddy từng là tỷ phú, trùm nhạc rap đình đám. Ảnh: Wireimage

Diddy bị chính quyền liên bang điều tra sau khi Cassie Ventura, bạn gái cũ của rapper, đệ đơn kiện vào tháng 11/2023, cáo buộc Diddy ngược đãi cô trong nhiều năm và bắt tham gia hàng trăm buổi tiệc sex gọi là "freak-offs" với Diddy và những người hành nghề mại dâm nam. Vụ kiện sau đó được dàn xếp với số tiền 20 triệu USD.

Tại phiên tòa tuyên án, Diddy gửi lời xin lỗi tới Cassie, người phụ nữ có bí danh Jane đã làm chứng chống lại rapper tại phiên tòa xét xử, và các nạn nhân bạo lực gia đình trên toàn thế giới.

Tuệ Anh (theo CBS)