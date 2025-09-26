'Trùm nhạc rap' Diddy mở lớp học kinh doanh trong tù

MỹSean "Diddy" Combs xuất hiện tại phiên tòa liên bang ở Manhattan ngày 25/9, đệ trình hồ sơ về những đánh giá tích cực từ bạn tù dành cho lớp học kinh doanh của rapper này.

Phiên điều trần kéo dài 90 phút cho thấy nỗ lực của các luật sư nhằm giảm nhẹ hình phạt cho ông trùm nhạc rap 55 tuổi trước phiên tuyên án vào tuần tới.

Theo hồ sơ, các bạn tù của Diddy tại Trung tâm giam giữ Metropolitan đã viết những lá thư ca ngợi lớp học kinh doanh Diddy dạy trong tù có tên là "Free Game With Diddy".

Douglas Welch, bị buộc tội vào năm 2023 vì điều hành một đường dây buôn bán tình dục ở Brooklyn, viết: "Ông ấy đã cho chúng ta thấy rằng những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày sẽ tạo nên sự thay đổi lớn".

Arturo Santiago, bị bắt vào năm 2021 vì buôn bán ma túy, viết rằng "nhờ lớp học này, tôi có mục đích sống, có điều gì đó để mong đợi mỗi ngày".

Những bình luận từ các bạn tù nhằm mục đích thể hiện phẩm chất tốt của Diddy và có lẽ giúp rapper được giảm nhẹ hình phạt.

Khóa học kéo dài sáu tuần của Diddy được mô tả gồm các chủ đề như "Đừng bao giờ xấu hổ - bỏ qua cái tôi", "Thời gian không chờ đợi ai" và "Tin tưởng vào quá trình". Một phần khác của lớp học có chủ đề là "Thất bại", bao gồm lời khuyên về "những việc cần làm khi kế hoạch không diễn ra như mong đợi" và cách xử lý khi "vượt quá ngân sách" và "không đúng tiến độ".

Một quản lý tại nhà tù Brooklyn ấn tượng với lớp học này và nhận xét: "Lớp học tuyệt vời. Hãy tiếp tục làm việc tốt nhé!" trong bản đánh giá mà luật sư của Diddy gửi lên tòa án.

Hồ sơ tòa án cũng cho biết Diddy đã mua đồ cho những người bạn mới tại cửa hàng tạp hóa trong nhà tù, với mục đích "phát triển tình bạn" với họ và "giúp đỡ những người kém may mắn hơn".

Ảnh phác họa Diddy với mái tóc muối tiêu tại phiên điều trần hôm 25/9. Ảnh: Nypost

Hồi tháng 7, bồi thẩm đoàn tuyên bố Diddy trắng án về cáo buộc buôn bán tình dục và phạm tội có tổ chức, tội danh có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân. Tuy nhiên, ngôi sao hip-hop vẫn bị kết án về hai tội danh mại dâm xuất phát từ việc đưa những người hành nghề mại dâm qua biên giới tiểu bang để tổ chức các buổi tiệc sex đồi trụy.

Diddy phải đối mặt với mức án tới 10 năm tù khi tòa tuyên án vào 3/10.

Rapper đề nghị được trả tự do sau khi đã ngồi tù từ tháng 9/2024, nhưng các công tố viên dự kiến yêu cầu mức án hơn 5 năm tù.

Người sáng lập hãng thu âm Bad Boy Records vẫy tay và mỉm cười với một nhóm gia đình, bạn bè tại phòng xử án vào 25/9. "Tôi yêu mọi người rất nhiều. Mỗi giờ, mỗi ngày, tôi lại tiến gần hơn đến ngày được trở về nhà", Diddy nói với họ sau khi phiên điều trần kết thúc.

Diddy từng là ngôi sao lớn của làng nhạc thế giới. Ảnh: Reuters

Diddy, tên thật là Sean Combs, là một trong những nhà sản xuất và nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc nổi tiếng nhất trong giới hip-hop, từng đoạt ba giải Grammy. Diddy thành lập hãng thu âm Bad Boy Records, dòng thời trang Sean John, một nhãn hiệu rượu vodka và mạng truyền hình Revolt.

Theo Forbes, tài sản ròng của Diddy đạt khoảng một tỷ USD vào năm 2022, nhưng giảm dần còn hơn 700 triệu USD vào 2023 và xuống 400 triệu USD năm 2024.

Diddy bị chính quyền liên bang điều tra sau khi Cassie Ventura, bạn gái cũ của rapper, đệ đơn kiện vào tháng 11/2023, cáo buộc Diddy ngược đãi cô trong nhiều năm và bắt tham gia hàng trăm buổi tiệc sex gọi là "freak-offs" với Diddy và những người hành nghề mại dâm nam. Vụ kiện sau đó được dàn xếp với số tiền 20 triệu USD.

Tuệ Anh (theo Nypost)