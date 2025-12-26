Trùm giang hồ Vy 'Ngộ' bị tuyên 6 tháng tù

Thanh HóaMua nhà 13 tỷ đồng nhưng khai giảm gần 4 lần giá trị, Nguyễn Văn Vy (Vy "Ngộ", trùm giang hồ) và vợ cùng bên bán bị cáo buộc đã trốn thuế 185 triệu đồng.

Ngày 26/12, TAND tỉnh Thanh Hoá tuyên Vy án 6 tháng tù về tội Trốn thuế, theo điều 200, Bộ luật Hình sự.

Phạm Thị Hương Giang (45 tuổi, vợ Vy) và Nguyễn Thế Thuật, bị phạt mỗi người 100 triệu đồng về cùng tội danh.

Bản án xác định, ngày 26/6/2024, vợ chồng Vy ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 136 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa cũ, do ông Thuật sở hữu.

Nguyễn Văn Vy tại phiên xử sơ thẩm sáng 26/12. Ảnh: Lam Sơn

Toà cáo buộc, các bị cáo sử dụng chứng từ tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch thực tế nhằm trốn thuế. Cụ thể, tài sản được mua bán chính thức với số tiền 13 tỷ đồng song thoả thuận chỉ ghi trên hợp đồng 3,75 tỷ đồng. Hành vi này được xác định gây thất thoát 185 triệu đồng cho ngân sách.

Tại toà, ba bị cáo thừa nhận hành vi.

Vi "Ngộ" là một trong những giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa, từng có nhiều tiền án tiền sự về các hành vi tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng...

Người này cũng là đàn em thân cận của Tuấn "Thần Đèn" - đại ca giang hồ tại Thanh Hóa, đang bị Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) bắt tạm giam để điều tra tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ án khác, ngày 21/7, Vi "Ngộ" bị bắt về tội Đưa hối lộ. Cơ quan điều tra xác định Vi "Ngộ" đã chuyển 350 triệu đồng cho một cựu quân nhân để người này đưa tiền cho một cán bộ có thẩm quyền trong hệ thống tư pháp nhằm "chạy án" cho phạm nhân Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "Chua") - người đang chấp hành bản án chung thân vì giết bạn tù.

Sau khi nhận tiền, cựu quân nhân đã giữ lại 70 triệu đồng chi tiêu cá nhân, số còn lại chuyển cho một cán bộ có chức quyền. Danh tính những người liên quan chưa được công bố.

10 ngày sau khi bị bắt, Vi 'Ngộ' bị cáo buộc thêm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài Vi, nhà chức trách cũng khởi tố, tạm giam ba nghi can Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính về cùng tội danh.

Theo cơ quan điều tra, việc xử lý những người này nằm trong quá trình điều tra vụ án tại Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, có trụ sở tại số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Hai vụ án liên quan Vy "Ngộ" nêu trên sắp được TAND tỉnh Thanh Hoá xét xử.

Lam Sơn