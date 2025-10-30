Trục xuất người đàn ông nước ngoài trốn lệnh truy nã đỏ

Khánh HòaOmokeev Ulukbek bị Interpol truy nã đỏ vì liên quan đến việc mua bán chất gây nghiện, trốn sang Việt Nam bị cảnh sát phát hiện ở Nha Trang.

Ngày 30/10, Omokeev Ulukbek, 47 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Kyrgyzstan, bị Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa trục xuất khỏi Việt Nam.

Đây là người bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) truy nã vào năm 2021 vì liên quan đến vụ mua bán, vận chuyển chất gây nghiện đến nước Đức cùng nhiều người khác.

Omokeev Ulukbek tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Thủ đoạn của Ulukbek là ẩn mình dưới vỏ bọc du khách quốc tế, thường thay đổi số hộ chiếu so với số hộ chiếu ghi nhận trong Lệnh truy nã đỏ, đồng thời liên tục di chuyển qua nhiều quốc gia. Người này đã đến Khánh Hòa (Việt Nam) từ đầu năm nay.

Hồi tháng 6, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Omokeev Ulukbek đang cư trú tại căn hộ ở phường Bắc Nha Trang, có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra hành chính, cảnh sát phát hiện người này sử dụng thị thực điện tử để nhập cảnh có dấu hiệu khai không đúng sự thật.

Công an đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trên; đồng thời áp dụng hình thức phạt trục xuất.

Bùi Toàn