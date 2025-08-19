-
Trận đấu bắt đầu
Việt Nam, trong trang phục đỏ, giao bóng trước.
Đội hình xuất phát hai đội
Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Duyên, Hải Linh, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Vạn, Xuân Thu, Bích Thuỳ, Huỳnh Như
Thái Lan: Pawarisa, Chatchawan, Sypapron, Natcha, Pluemjai, Rinyaphat, Pichayatida, Kamjanathat, Madison, Klinklai, Janista
Thất bại ở Lạch Tray và lời hứa bứt phá của tuyển nữ Việt Nam
Thua 1-2 trước Australia ở bán kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam khép lại hành trình trong tiếc nuối, vẫn quyết tâm giành huy chương đồng.
HLV Mai Đức Chung hứa thắng Thái Lan để bù đắp cho CĐV Việt Nam
Hải PhòngSau khi thua Australia và hụt vé vào chung kết ASEAN Cup nữ 2025, HLV Mai Đức Chung khẳng định ông và các học trò sẽ đánh bại Thái Lan ở trận tranh HC đồng.
