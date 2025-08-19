Thứ ba, 19/8/2025
Thứ ba, 19/8/2025, 16:12 (GMT+7)

Nữ Việt Nam 0-0 Thái Lan (H1): Huỳnh Như đá chính

Hải PhòngViệt Nam tái đấu Thái Lan trong trận tranh HC đồng ASEAN Cup nữ. Bóng lăn lúc 16h30.

  • 1'

    Trận đấu bắt đầu

    Việt Nam, trong trang phục đỏ, giao bóng trước.

  • Đội hình xuất phát hai đội

    Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Duyên, Hải Linh, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Vạn, Xuân Thu, Bích Thuỳ, Huỳnh Như

    Thái Lan: Pawarisa, Chatchawan, Sypapron, Natcha, Pluemjai, Rinyaphat, Pichayatida, Kamjanathat, Madison, Klinklai, Janista

  • Đội hình Việt Nam

    Nữ Việt Nam - Thái Lan: Huỳnh Như đá chính

Trong 12 lần tổ chức trước, Thái Lan giữ kỷ lục bốn lần đăng quang, còn Việt Nam là ba lần. Nhưng năm nay, thời thế thay đổi. Trước sự lớn mạnh của Philippines, sự trỗi dậy của Myanmar và nhân tố khách mời Australia, hai đàn chị của bóng đá Đông Nam Á phải xuống trận tranh HC đồng.

Tại vòng bảng, Việt Nam hạ Thái Lan 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Thu Thảo. Nhưng kết quả đó không phản ánh hoàn toàn thế trận. Thậm chí, nhiều thời điểm Thái Lan chơi tốt hơn, gây nhiều nguy hiểm cho Việt Nam.

Kể từ 2018, Thái Lan đã không còn vô địch giải đấu, chỉ về nhì năm 2022 sau khi thua Philippines. Do đó, họ đang xây dựng một lực lượng mới, với đa số cầu thủ dưới 23 tuổi để lấy lại ngôi hậu trong tương lai - mà mục tiêu trước mắt có thể là SEA Games cuối năm 2025. Vì vậy, họ cũng coi trọng tấm HC đồng, xem như động lực cho các cầu thủ trẻ.

Vy Anh

