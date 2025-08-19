Việt Nam thắng Thái Lan, giành HC đồng ASEAN Cup nữ

Hải PhòngViệt Nam hạ Thái Lan 3-1 trên sân Lạch Tray chiều 19/8, để giành vị trí thứ ba tại ASEAN Cup nữ.

Ghi bàn: Hải Yến 45', Huỳnh Như 65', Bích Thùy 68' - Wirunya 87'.

VN TL Diễn biến chính trận Việt Nam - Thái Lan hôm 19/8.

Trong lần tái ngộ tại ASEAN Cup nữ, Việt Nam tiếp tục hạ kình địch Thái Lan. Lần này, thầy trò Mai Đức Chung thắng thuyết phục hơn trận 1-0 ở vòng bảng, khi tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn và tận dụng tốt. Ba bàn của Hải Yến, Huỳnh Như và Bích Thùy đều đến từ những pha phối hợp sắc nét của các cô gái áo đỏ.

Từng đối đầu nhau ở vòng bảng, hai đội hiểu nhau và thường xuyên bắt bài được những đợt lên bóng của đối thủ. Không nhiều cơ hội được tạo ra trong hiệp một, khi Thái Lan chủ động đá quyết liệt còn Việt Nam cũng có phần nôn nóng. Đến phút đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu, bước ngoặt đến khi Bích Thùy chuyền dài chuẩn xác cho Hải Yến thoát xuống dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Pawarisa. Đây cũng là bàn thứ tư của tiền đạo số 12 tại giải.

Hải Yến mừng bàn mở tỷ số, trong trận gặp Thái Lan trên sân Lạch Tray, Hải Phòng hôm 19/8. Ảnh: Lê Tân

Ngay đầu hiệp hai, Thái Lan tràn lên đánh phủ đầu chủ nhà. Madison Casteen suýt cân bằng tỷ số ở phút 47, khi dứt điểm góc hẹp đúng vị trí thủ môn Kim Thanh. Sau đó, chính Casteen có cơ hội ở góc tương tự, nhưng sút vọt xà.

Khoảnh khắc hưng phấn của Thái Lan sớm qua đi khi Việt Nam bình tĩnh trở lại. Với sự có mặt của Nguyễn Thị Vạn và Ngân Thị Vạn Sự, thế công của Việt Nam khởi sắc hơn hẳn. Sau một loạt pha dứt điểm từ xa, các học trò Mai Đức Chung tìm thấy bàn thứ hai ở phút 65. Huỳnh Như thoát xuống đón đường chọc khe của Thái Thị Thảo, rồi dứt điểm vào góc xa. Thủ môn Pawarisa chỉ cản được pha dứt điểm đầu tiên, trước khi nhìn bóng đi vào lưới sau pha đá bồi của tiền đạo số 9.

Sau khi lập công, Huỳnh Như mừng bàn thắng với lá cờ Tổ quốc, trong ngày kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám. Thừa thắng xông lên, ba phút sau khi Huỳnh Như ghi bàn, Bích Thùy lập công cho Việt Nam nhờ pha vô-lê từ góc hẹp, sau đường chuyền dài của Nguyễn Thị Vạn.

Huỳnh Như mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: Lê Tân

Các khán giả tại Lạch Tray sống trong không khí lễ hội với những bàn thắng liên tiếp. Dưới sân, Việt Nam không có dấu hiệu dừng lại. Bàn thứ tư suýt đến khi Bích Thùy và Huỳnh Như bình tĩnh phối hợp, để Nguyễn Thị Vạn có cơ hội trong cấm địa. Tiền vệ Việt Nam không dứt điểm ngay mà ngoặt bóng sang chân thuận, khiến cơ hội trôi qua.

Thái Lan cũng thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khen, khi miệt mài dồn lên ở những phút cuối để tìm bàn danh dự. Họ có được điều đó ở phút 87, khi Wirunya dứt điểm vào góc xa từ quả phạt góc, khiến thủ môn Kim Thanh chôn chân nhìn bóng đập cột dọc bay vào lưới.

Thắng 3-1, Việt Nam giành HC đồng. Chiến thắng trước kình địch không chỉ giúp thầy trò Mai Đức Chung vơi đi nỗi buồn thất bại trước Australia ở bán kết, mà còn tạo đà tâm lý tốt cho SEA Games 25 diễn ra vào cuối năm.

Vy Anh