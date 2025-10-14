Thứ ba, 14/10/2025
Nepal - Việt Nam: Nhiều nhân tố mới xuất phát

TP HCMBóng lăn lúc 19h30. Nepal trên danh nghĩa chủ nhà, gặp Việt Nam trên sân Thống Nhất, ở lượt bốn bảng F, vòng loại Asian Cup 2027.

  • Đội hình xuất phát

    Việt Nam: Trung Kiên - Hiểu Minh, Duy Mạnh, Xuân Mạnh - Tiến Anh, Hoàng Đức, Thành Long, Quang Vinh - Thanh Nhàn, Tiến Linh, Văn Vĩ.

    Thủ môn 22 tuổi Trần Trung Kiên và trung vệ 21 tuổi Nguyễn Hiểu Minh sẽ lần đầu chơi cho đội tuyển. Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn lần đầu đá chính, còn hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ nhiều khả năng sẽ chơi như tiền vệ. Trung Kiên cao 1,91 m, thuộc biên chế HAGL. Hiểu Minh cao 1,84 m, chơi cho PVF-CAND.

    tra-n-trung-kie-n-jpeg-1760440-5884-6449

    Thủ môn cao 1,91 m Trần Trung Kiên. Ảnh: Đức Đồng

  • Đội tuyển tới sân

    di-nh-ba-c-jpeg-1760439373-176-6705-2527

    Tiền đạo 21 tuổi Nguyễn Đình Bắc. Ảnh: Đức Đồng

    kim-jpeg-1760439373-1760439454-6789-1760

    HLV Kim Sang-sik trả lời phỏng vấn. Ảnh: Đức Đồng

  • Khán giả tới sân

    Hơn hai tiếng trước giờ bóng lăn, TP HCM đổ mưa nhưng trước trận khoảng hơn một tiếng, trời đã tạnh. Vì thế, khán giả có thể vào sân mà không cần mặc áo mưa.

    kha-n-gia-1-jpeg-1760438911-17-2128-1475

    Ba khán giả nữ ngoài sân Thống Nhất.

    kha-n-gia-2-jpeg-1760438911-17-3747-3142

    Gia đình khán giả mặc áo cờ Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

  • Tương quan lực lượng

    Việt Nam đang đứng thứ 114 FIFA, còn Nepal chỉ xếp 176. Vị trí của Nepal vẫn cao hơn Campuchia (180) và Lào (185).

    Theo Transfermarkt, đội hình Nepal chỉ được định giá 2,2 triệu USD, so với Việt Nam 5,7 triệu USD.

    Còn theo hệ số Elo bóng đá, Việt Nam đang đứng thứ 132 trong 244 đội, còn Nepal xếp 196.

Ở lượt trận thứ ba bảng F hôm 9/10 trên sân Gò Đậu, thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng Nepal 3-1 nhưng vẫn để lại nhiều lo ngại về khả năng dứt điểm và sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ. Đội tuyển dứt điểm 24 lần nhưng chỉ ghi ba bàn, trong khi để đối thủ lần đầu chọc thủng lưới.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Ảnh: Đức Đồng

Trận đấu tối nay diễn ra trên sân Thống Nhất, TP HCM nhưng được tính là sân nhà của Nepal, do nước này gặp bất ổn chính trị. Vì thế, đây sẽ là lần đầu tiên HLV Kim dẫn dắt tuyển Việt Nam thi đấu tại sân Thống Nhất. Ông kỳ vọng một trận cầu cống hiến, đồng thời khẳng định đội đã khắc phục những sai sót ở lượt đi.

Từ khi nắm quyền tháng 5/2024, HLV Kim đã giúp tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup và U23 Đông Nam Á. Dưới thời ông, đội thắng 11, hòa một và thua một. Trước đối thủ đang đứng thứ 176 thế giới, chiến thắng thứ hai được xem là nằm trong tầm tay.

Nepal thiếu tiền vệ Laken Limbu do thẻ đỏ, nhưng thủ môn kỳ cựu Kiran Chemjong khẳng định đội sẽ chiến đấu sòng phẳng với chủ nhà. Trọng tài chính trận đấu là ông Mohamed Deham người Bahrain.

Trận Nepal – Việt Nam bắt đầu lúc 19h30 hôm nay, trực tiếp trên VTV5, VTVgoFPT Play.

Quang Dũng - Hoàng An

