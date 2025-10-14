-
Đội hình xuất phát
Việt Nam: Trung Kiên - Hiểu Minh, Duy Mạnh, Xuân Mạnh - Tiến Anh, Hoàng Đức, Thành Long, Quang Vinh - Thanh Nhàn, Tiến Linh, Văn Vĩ.
Thủ môn 22 tuổi Trần Trung Kiên và trung vệ 21 tuổi Nguyễn Hiểu Minh sẽ lần đầu chơi cho đội tuyển. Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn lần đầu đá chính, còn hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ nhiều khả năng sẽ chơi như tiền vệ. Trung Kiên cao 1,91 m, thuộc biên chế HAGL. Hiểu Minh cao 1,84 m, chơi cho PVF-CAND.
-
Đội tuyển tới sân
-
Khán giả tới sân
Hơn hai tiếng trước giờ bóng lăn, TP HCM đổ mưa nhưng trước trận khoảng hơn một tiếng, trời đã tạnh. Vì thế, khán giả có thể vào sân mà không cần mặc áo mưa.
-
Tương quan lực lượng
Việt Nam đang đứng thứ 114 FIFA, còn Nepal chỉ xếp 176. Vị trí của Nepal vẫn cao hơn Campuchia (180) và Lào (185).
Theo Transfermarkt, đội hình Nepal chỉ được định giá 2,2 triệu USD, so với Việt Nam 5,7 triệu USD.
Còn theo hệ số Elo bóng đá, Việt Nam đang đứng thứ 132 trong 244 đội, còn Nepal xếp 196.