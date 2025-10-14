Việt Nam thắng nhờ bàn phản lưới ở vòng loại Asian Cup

TP HCMViệt Nam phung phí cơ hội, chỉ thắng Nepal nhờ bàn phản lưới, ở lượt bốn bảng F, vòng loại Asian Cup 2027.

*Ghi bàn: Suman Srestha phản lưới 5'

Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn trước đối thủ kém 62 bậc FIFA, ở cuộc tái đấu trên sân Thống Nhất. Ngoài bàn phản lưới của trung vệ Suman Srestha, đội tuyển cũng tạo ra nhiều cơ hội, trong đó có ba tình huống sút dội cột. Tuy nhiên, đoàn quân Kim Sang-sik chỉ thắng Nepal với cách biệt tối thiểu.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (trái) mừng bàn thắng duy nhất trận của Việt Nam trước Nepal trên sân Thống Nhất, TP HCM tối 14/10/2025. Ảnh: Đức Đồng

Trận đấu diễn ra trong thời tiết bất lợi khi trời mưa to trong gần một tiếng trước giờ bóng lăn. Ban tổ chức đã quyết định lùi lịch thi đấu 30 phút. Mặt sân sau đó vẫn còn nhiều vũng nước, đặc biệt là khu vực cấm địa của đội tuyển Việt Nam, khiến các tình huống xử lý bóng trở nên khó khăn hơn. Nepal sớm tạo ra cơ hội nhưng vũng nước khiến bóng bị cản lại, làm tiền vệ Manish Dangi trong pha đối mặt thủ môn Trần Trung Kiên.



Đội tuyển có hai tân binh, đó là Trung Kiên (22 tuổi, cao 1,91 m, thuộc biên chế HAGL) và trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (21 tuổi, cao 1,84 m, từ PVF-CAND). Ngoài ra, tiền đạo 22 tuổi Nguyễn Thanh Nhàn cũng lần đầu đá chính. Trong khi Trung Kiên giữ sạch lưới, Hiểu Minh góp công lớn vào bàn thắng duy nhất. Phút thứ năm, từ quả phạt góc của Trương Tiến Anh bên trái, Hiểu Minh đánh đầu ở cột hai, khiến trung vệ Suman Srestha lóng ngóng đá về lưới nhà.

Nepal 0-1 Việt Nam Diễn biến chính trận đấu.

Sau đó năm phút, Tiến Linh đi bóng khéo léo trong cấm địa rồi xoay người sút trúng điểm nối giữa cột dọc và xà ngang. Ngoài ra, Thanh Nhàn và tiền đạo 21 tuổi Nguyễn Đình Bắc cũng sút dội cột ở mỗi hiệp. Tuy nhiên trong một ngày kém duyên, không cầu thủ nào của đội tuyển ghi bàn.

Đội tuyển được đánh giá cao hơn cả về mặt chuyên môn lẫn giá trị đội hình. Theo bảng FIFA, Việt Nam đứng thứ 114, trong khi Nepal xếp 176. Giá trị đội hình theo Transfermarkt, Việt Nam có tổng giá trị 5,7 triệu USD, gấp gần ba lần so với Nepal (2,2 triệu USD). Trong hệ thống Elo bóng đá, đoàn quân Kim cũng vượt trội khi đứng thứ 132 trong 244 đội, so với vị trí 196 của Nepal.

Một cú sút xa của Đức Chiến. Ảnh: Đức Đồng

Trận này Nepal chọn sân Thống Nhất do bất ổn chính trị tại quê nhà, trong khi Việt Nam cần chiến thắng để duy trì cơ hội cạnh tranh đỉnh bảng. Ở trận đấu cùng giờ giữa Malaysia và Lào tại Bukit Jalil, đội khách bất ngờ vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 19 nhờ cú sút xa của Chanthavixay Khounthoumphone. Đây là bàn thắng đầu tiên của Lào trước Malaysia trong các trận chính thức. Tuy nhiên chung cuộc, Malaysia thắng ngược 5-1 để tiếp tục dẫn đầu bảng F.



Việt Nam cũng giữ vững nhì bảng với 9 điểm, ít hơn Malaysia ba điểm. Tuy nhiên nếu Malaysia bị xử thua trận gặp Nepal lẫn Việt Nam vì dùng cầu thủ không đủ tư cách, vị trí đầu bảng sẽ về tay đoàn quân Kim.

Quang Dũng - Hoàng An