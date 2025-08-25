13h30 Gió bão Kajiki mạnh tương đương Yagi

Kajiki hình thành từ vùng áp thấp trên đảo Luzon, Philippines, đến sáng 23/8 vào Biển Đông trở thành áp thấp nhiệt đới và sau ít giờ mạnh thành bão. Chỉ trong ngày 24/8, bão tăng 4 cấp, lên 12; đến trưa 24/8 mạnh lên cấp 14 và duy trì sức mạnh cho tới sáng nay.

Bão tiến vào bờ nhưng liên tục tăng cấp do được tiếp năng lượng từ vùng biển nóng 30 độ C, gió tây nam bổ trợ, không gặp các đảo và đường đi tương đối thẳng, tốc độ lại nhanh. Cơn bão này được so sánh với Yagi đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng tháng 9/2024 gây thảm họa cho miền Bắc.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nguy hiểm nhất của cơn bão này là mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất. Bão chưa vào nhưng mưa từ đêm qua đến nay đã rất lớn. Hiện hoàn lưu cơn bão hôm qua và hôm nay không khác nhau nhiều nên khả năng mưa cũng sẽ rất lớn. Mưa ở tất cả khu vực từ ven biển, đồng bằng đến vùng núi phía tây Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và còn mở rộng sang cả nam Phú Thọ, Lào Cai.

"Ngay cả khi bão sang Lào và suy yếu thì nguy cơ sạt lở đất, lũ quét vẫn phải đề phòng trong 2-3 ngày tới do Trung và Thượng Lào sẽ mưa lớn, lũ từ một số sông có thượng lưu từ đây chảy về Việt Nam", ông Khiêm nói.