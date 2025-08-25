09h00 Tâm bão cách Nghệ An, Hà Tĩnh hơn 120-140 km

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 9h, tâm bão cách Nghệ An khoảng 140 km, cách Hà Tĩnh 120 km, cách bắc Quảng Trị 140 km. Sức gió mạnh nhất vẫn duy trì 166 km/h, cấp 14, suốt từ trưa qua đến nay, giật tăng hai cấp.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Hình ảnh vệ tinh cơn bão lúc 9h sáng nay. Ảnh: NCHMF

Kajiki hình thành từ vùng áp thấp trên đảo Luzon, Philippines, đến sáng 23/8 vào Biển Đông trở thành áp thấp nhiệt đới và sau ít giờ mạnh thành bão. Chỉ trong ngày 24/8, bão tăng 4 cấp, lên 12; đến trưa 24/8 mạnh lên cấp 14 và duy trì sức mạnh cho tới sáng nay.

Bão tiến vào bờ nhưng liên tục tăng cấp do được tiếp năng lượng từ vùng biển nóng 30 độ C, gió tây nam bổ trợ, không gặp các đảo và đường đi tương đối thẳng, tốc độ lại nhanh. Cơn bão này được so sánh với Yagi đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng tháng 9/2024 gây thảm họa cho miền Bắc.

Nhóm phóng viên