Thứ hai, 25/8/2025
Thứ hai, 25/8/2025, 10:00 (GMT+7)

Chạy đua trước khi bão Kajiki đổ bộ

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bắt đầu có gió mạnh, người dân đang hoàn tất những công việc cuối cùng trước khi bão đổ bộ vào chiều nay.

  • 09h30

    Phó thủ tướng kiểm tra đê ở Hà Tĩnh

    Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra, động viên các lực lượng đang gia cố tuyến đê Hội Thống ở xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Nhận định bão rất mạnh và nguy hiểm, ông khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà từ 11h trưa nay để đảm bảo an toàn.

    Bao3-1756090148-6615-1756090173.jpg

    Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đi kiểm tra tình hình chống bão. Ảnh: Nguyễn Đông

  • 09h15

    Ngư dân kiểm tra tàu thuyền neo đậu 

    Trên vùng biển Cửa Nhượng, Hà Tĩnh, nhiều ngư dân lội xuống biển kiểm tra việc chằng néo tàu thuyền, dù việc này đã hoàn thành từ hôm trước. Lúc này, trời mưa trắng xóa, gió rít từng đợt.

    bao2-1756090549-1756090582-7383-17560906

    Biển Cửa Nhượng sóng bắt đầu lớn, biển động.

    bao4-1756090364-1756090438-4267-17560904

    Ngư dân lội biển kiểm tra tàu thuyền lần cuối.

    bao5-1756090365-1756090425-9202-17560904

    Vùng biển Cửa Nhượng mưa trắng xóa, trời mù mịt. Ảnh: Nguyễn Đông

  • 09h00

    Tâm bão cách Nghệ An, Hà Tĩnh hơn 120-140 km

    Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 9h, tâm bão cách Nghệ An khoảng 140 km, cách Hà Tĩnh 120 km, cách bắc Quảng Trị 140 km. Sức gió mạnh nhất vẫn duy trì 166 km/h, cấp 14, suốt từ trưa qua đến nay, giật tăng hai cấp.

    Dự báo trong 3 giờ tới, bão theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

    0547-1756089945-1756089963-3555-17560899

    Hình ảnh vệ tinh cơn bão lúc 9h sáng nay. Ảnh: NCHMF

    Kajiki hình thành từ vùng áp thấp trên đảo Luzon, Philippines, đến sáng 23/8 vào Biển Đông trở thành áp thấp nhiệt đới và sau ít giờ mạnh thành bão. Chỉ trong ngày 24/8, bão tăng 4 cấp, lên 12; đến trưa 24/8 mạnh lên cấp 14 và duy trì sức mạnh cho tới sáng nay.

    Bão tiến vào bờ nhưng liên tục tăng cấp do được tiếp năng lượng từ vùng biển nóng 30 độ C, gió tây nam bổ trợ, không gặp các đảo và đường đi tương đối thẳng, tốc độ lại nhanh. Cơn bão này được so sánh với Yagi đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng tháng 9/2024 gây thảm họa cho miền Bắc.

    Nhóm phóng viên

