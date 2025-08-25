Dừng tàu, đóng cao tốc trước khi bão đổ bộ

Ứng phó với bão, chính quyền yêu cầu người dân không ra đường từ 11h hôm nay, cấm ôtô trên cao tốc Bắc Nam, quốc lộ 1, hủy hàng loạt đoàn tàu tàu và chuyến bay.

Từ sáng 25/8, bão Kajiki với sức gió dự báo cấp 13-14, giật cấp 15-16, tiến gần đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh, buộc chính quyền các tỉnh miền Trung triển khai lệnh cấm đường, dừng tàu xe, đóng cửa sân bay và di dời khẩn hàng chục nghìn người dân.

Trưa nay, Cục Cảnh sát giao thông thông báo cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên cao tốc Bắc Nam và quốc lộ 1 qua Nghệ An để đảm bảo an toàn. Lệnh cấm có hiệu lực từ 13h30 cho đến khi có thông báo mới. Sáng cùng ngày, cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam (Nghệ An - Hà Tĩnh) cũng dừng cho xe qua lại.

Cao tốc Cảnh sát giao thông cấm phương tiện di chuyển vào cao tốc. Video: Cục CSGT

Ngành đường sắt tạm ngừng các chuyến NA1, NA2, SE9 chạy qua miền Trung trong tối 25/8, hành khách được hoàn trả vé miễn phí trong 30 ngày. Hai sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) và Thọ Xuân (Thanh Hóa) lần lượt đóng cửa từ 4h đến 16h và từ 10h đến 21h.

Nhiều chuyến bay tại Huế, Thanh Hóa, Quảng Bình cũng bị điều chỉnh, gián đoạn dây chuyền. Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện nhiễu động do bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 25/8, tâm bão Kajiki nằm trên vùng biển Nghệ An - Hà Tĩnh, sức gió 149 km/h, cấp 13, giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão đi theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 km/h, tiến vào đất liền.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc trung tâm, cho biết trong 1-2 giờ tới, bão có thể giảm xuống cấp 13 nhưng vẫn gây gió mạnh trên cấp 12, giật cấp 14-15 với bán kính 50 km quanh tâm bão. Các khu vực Bắc Hà Tĩnh, Nghệ An và Nam Thanh Hóa nằm trong vùng nguy hiểm, rủi ro thiên tai cấp 4 trên thang 5.

Sóng lớn kèm gió giật mạnh ở Thiên Cầm, Hà Tĩnh Video: Nguyễn Đông

Do mưa lớn từ đêm 24/8, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao. Bão không chỉ gây mưa ven biển mà còn mở rộng đến đồng bằng, miền núi phía tây Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và cả Lào Cai, Phú Thọ. Sau khi suy yếu ở Lào, mưa lớn vẫn tiếp diễn, lũ từ thượng nguồn có thể đổ về miền Trung trong vài ngày tới.

Đến sáng 25/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết 29.753 người tại Ninh Bình đến Huế đã được sơ tán, trong đó Hà Tĩnh 13.300, Nghệ An gần 7.000, Quảng Trị hơn 4.100.

Tại Nghệ An, hơn 10.200 hộ với gần 40.000 người ở 10 xã phường ven biển đã được đưa đến nơi an toàn. Riêng thị xã Cửa Lò cũ, hơn 2.500 người ở 380 hộ sơ tán đến trường học, khách sạn, nhà kiên cố. Chính quyền cấm người dân ra đường từ 11h hôm nay.

Người dân phường Thành Vinh sinh hoạt tập trung tại một nhà thi đấu trên địa bàn để tránh bão, trưa 25/9. Ảnh: Đức Hùng

Ở Thanh Hóa, gần 2.000 hộ ven biển, vùng sạt lở được di chuyển đến công sở, trường học. Tại Quảng Trị, gần 400 người ở đảo Cồn Cỏ được sơ tán xuống hầm trú ẩn. Toàn tỉnh có hơn 8.700 tàu thuyền với 24.000 lao động đã vào bờ.

Tại TP Vinh cũ (Nghệ An), trưa nay gió giật kèm mưa lớn khiến nhiều tuyến phố như Nguyễn Thái Học, Nguyễn Trường Tộ ngập sâu 30-40 cm, giao thông ùn ứ. Một số cây trên phố bật gốc, lực lượng chức năng phải khẩn trương dọn dẹp.

Ở phường Cửa Lò, gió giật cấp 12-13, mưa trắng trời, tầm nhìn hạn chế chỉ 10-20 m. Nhiều tuyến đường ngập sâu, xe máy không thể di chuyển. Nhà hàng, khách sạn đóng cửa, bao tải cát được chèn trước cửa để chống gió bão.

Quảng Trị ghi nhận mưa trắng trời từ trưa nay, nước sông Roòn dâng cao, nhiều ngư dân đội mưa gia cố tàu thuyền. Tại Thanh Hóa, sóng biển cao 1-2 m đánh vào bờ, nhiều khu du lịch Sầm Sơn, Nghi Sơn đóng cửa.

Các phương tiện di chuyển khó khăn, một số tài xế xe máy đã quay đầu khi thấy đường ngập, trưa 25/8. Ảnh: Đức Hùng

Sáng nay, tại Sở Chỉ huy tiền phương Quân khu 4 (Nghệ An), Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương khẩn trương sơ tán, tuyệt đối không để dân ở lại vùng nguy hiểm sau 11h. Trong thời gian bão quần thảo, lực lượng công an phải đảm bảo người dân không ra đường, truyền thông cập nhật liên tục để tránh tâm lý chủ quan khi mắt bão đi qua.

Phó thủ tướng cũng lưu ý nguy cơ ngập lụt, sạt lở sau bão, yêu cầu chuẩn bị phương án xử lý sự cố, đảm bảo thông đường, kiểm tra hồ đập, thông tin liên lạc.

Bão lớn ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Gió mạnh tại bãi biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh. Video: Nguyễn Đông

Kajiki hình thành từ áp thấp ở Philippines ngày 23/8, đi vào Biển Đông rồi mạnh lên thành bão. Trong ngày 24/8, bão tăng 4 cấp, lên cấp 12, buổi trưa mạnh cấp 14 và duy trì đến sáng nay. Các chuyên gia nhận định bão Kajiki tương đương Yagi từng gây thiệt hại nặng khi đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng tháng 9/2024.