Thứ hai, 22/9/2025, 23:20 (GMT+7)

Lễ trao Quả Bóng Vàng 2025: Bellingham đứng thứ 23

PhápOusmane Dembele, Lamine Yamal, Mohamed Salah và Raphinha đều có cơ hội lần đầu đoạt Quả Bóng Vàng, trong gala bắt đầu lúc 2h.

  • Công bố những vị trí từ 30

    Vài tiếng trước gala, ban tổ chức lần lượt công bố vị trí của những đề cử Quả Bóng Vàng nam 2025, từ thứ 30 trở xuống.

    22: Alexis Mac Allister

    23: Jude Bellingham

    24: Fabian Ruiz

    25: Denzel Dumfries,

    26: Erling Haaland,

    27: Declan Rice,

    28: Virgil van Dijk,

    29: Florian Wirtz,

    30: Michael Olise

    Bellingham ở vị trí 23. Ảnh: France Football

  • Cách thức bầu chọn Quả Bóng Vàng

    Danh sách đề cử Quả Bóng Vàng được quyết định bởi một hội đồng gồm các nhà báo của France FootballL’Equipe, với 30 cái tên được lựa chọn.

    Sau khi danh sách này chốt lại, một nhà báo thể thao từ mỗi quốc gia thuộc top 100 trên bảng thứ bậc FIFA sẽ tham gia bỏ phiếu, lựa chọn 10 cầu thủ hay nhất.

    Hệ thống tính điểm được áp dụng để xác định người chiến thắng: vị trí thứ nhất nhận 15 điểm, thứ hai 12 điểm, thứ ba 10 điểm, thứ tư 8 điểm, thứ năm 7 điểm. Các vị trí từ thứ sáu đến thứ mười lần lượt nhận 5, 4, 3, 2 và 1 điểm.

    Tổng điểm cộng lại sẽ quyết định chủ nhân danh hiệu Quả Bóng Vàng.

    Việt Nam nằm ngoài Top 100 FIFA, nên không có nhà báo được bầu chọn Bóng Vàng nam.

  • Khác biệt giữa Quả Bóng Vàng và The Best

    Quả Bóng Vàng ra đời năm 1956, ban đầu chỉ dành cho cầu thủ châu Âu, sau đó mở rộng ra toàn thế giới. Trong khi đó, FIFA lần đầu tổ chức giải thưởng Cầu thủ hay nhất thế giới (tiền thân của The Best) năm 1991. Đến năm 2010, hai bên hợp nhất thành Quả Bóng Vàng để tránh sự trùng lặp. Nhưng sự kết hợp này chỉ kéo dài 5 năm, trước khi mỗi bên lại tách ra từ 2016.

    Quả Bóng Vàng (trái) và The Best (phải). Ảnh: AllFootball

    Sự khác biệt đầu tiên nằm ở đơn vị tổ chức. Quả Bóng Vàng do France Football điều hành, còn The Best thuộc quyền FIFA. Về thời gian, Quả Bóng Vàng hiện được trao vào cuối mùa giải, với danh sách rút gọn công bố tháng 8 và lễ trao giải diễn ra tháng 9. Trong khi đó, The Best diễn ra muộn hơn, vào tháng 12 hoặc tháng 1, cũng theo thành tích mùa giải.

    Hạng mục cũng có phần khác nhau. Quả Bóng Vàng ngoài giải thưởng chính, còn có Kopa Trophy cho cầu thủ trẻ, Gerd Muller Trophy cho vua phá lưới và giải CLB của năm. FIFA lại chú trọng vào giải HLV hay nhất, đội hình tiêu biểu và Puskas Award cho bàn thắng đẹp nhất.

    Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cách bỏ phiếu. Quả Bóng Vàng do ban biên tập France Football chọn danh sách ứng viên, sau đó các nhà báo quốc tế bỏ phiếu theo thang điểm. The Best phân chia quyền bình chọn cho HLV đội tuyển, đội trưởng, báo chí và người hâm mộ, mỗi nhóm chiếm 25%.

    Về uy tín, Quả Bóng Vàng vẫn được xem là giải thưởng cá nhân danh giá bậc nhất nhờ lịch sử kéo dài gần 70 năm. The Best dù phản ánh góc nhìn đa chiều hơn, vẫn chưa đạt được tầm vóc và giá trị biểu tượng như Quả Bóng Vàng.

  • Thống kê

Lễ trao Quả Bóng Vàng 2025 diễn ra tối 22/9 tại nhà hát Chatelet, Paris (2h sáng 23/9 giờ Hà Nội). Đây là lần thứ 69 sự kiện được tạp chí France Football tổ chức, nhằm vinh danh những cá nhân, tập thể và HLV xuất sắc mùa 2024-2025.

Ngoài Quả Bóng Vàng nam và nữ, gala còn trao nhiều hạng mục khác như thủ môn hay nhất (Yashin Trophy), cầu thủ trẻ xuất sắc (Kopa Trophy), vua phá lưới (Gerd Muller Trophy), HLV hay nhất (Johan Cruyff Trophy), CLB của năm và giải Socrates cho đóng góp xã hội. Năm nay, bóng đá nữ lần đầu có thêm ba hạng mục Yashin, Kopa và Gerd Muller.

Ở Quả Bóng Vàng nam, 30 ứng viên nổi bật gồm Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Mohamed Salah, Raphinha, Vinicius Junior hay tài năng trẻ Lamine Yamal. PSG - đương kim vô địch Champions League - góp mặt nhiều nhất với 9 cầu thủ, kỷ lục trong lịch sử giải.

Quả Bóng Vàng 2023, từng được trao cho Lionel Messi và Aitana Bonmati. Ảnh: Reuters

Ứng viên hàng đầu năm nay là Dembele. Ngôi sao người Pháp góp công lớn vào cú ăn ba lịch sử của PSG, chơi bùng nổ ở cả Ligue 1 lẫn Champions League. Phong độ từ đầu 2025 giúp anh được đánh giá cao nhất trong cuộc đua. Dù vậy, nhiều cái tên khác cũng gây ấn tượng. Salah tiếp tục duy trì hiệu suất ghi dấu giày cao. Raphinha tỏa sáng đưa Barca vô địch La Liga. Yamal ghi dấu ấn ở tuổi 18, còn Mbappe vẫn duy trì đẳng cấp với 43 bàn cho Real Madrid.

Ở giải nữ, danh sách đề cử cũng có 30 cầu thủ, với đương kim chủ nhân Aitana Bonmati, cùng Alexia Putellas, Graham Hansen và Lucy Bronze.

Kopa Trophy dành cho cầu thủ trẻ quy tụ nhiều gương mặt tiềm năng như Yamal, Joao Neves, Pau Cubarsi, Estevao và Kenan Yildiz. Phía nữ có Linda Caicedo, Vicky Lopez hay Michelle Agyemang.

Giải thủ môn Yashin có Courtois, Donnarumma, Alisson, Emiliano Martinez bên phía nam; Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton bên phía nữ.

Ứng viên HLV hay nhất gồm Luis Enrique (PSG), Antonio Conte (Napoli), Hansi Flick (Barca), Enzo Maresca (Chelsea) và Arne Slot (Liverpool). Bên nữ là Sonia Bompastor (Chelsea), Sarina Wiegman (tuyển Anh) và Renee Slegers (Arsenal).

CLB nam tiêu biểu gồm Barca, PSG, Liverpool, Chelsea và Botafogo. Nữ có Barca, Chelsea, Arsenal, Lyon và Orlando Pride.

Gala kéo dài hơn hai tiếng, do Ruud Gullit và nhà báo Kate Scott dẫn. Ronaldinho sẽ trao Quả Bóng Vàng nam –-20 năm sau khi anh giành giải duy nhất trong sự nghiệp.

Năm ngoái, Rodri (Man City) và Aitana Bonmati (Barca) lần lượt giành Quả Bóng Vàng. Năm nay, mọi ánh mắt dồn vào Dembele và cuộc cạnh tranh hứa hẹn nhiều bất ngờ.

Quang Dũng - Hoàng An

