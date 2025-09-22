-
Vài tiếng trước gala, ban tổ chức lần lượt công bố vị trí của những đề cử Quả Bóng Vàng nam 2025, từ thứ 30 trở xuống.
22: Alexis Mac Allister
23: Jude Bellingham
24: Fabian Ruiz
25: Denzel Dumfries,
26: Erling Haaland,
27: Declan Rice,
28: Virgil van Dijk,
29: Florian Wirtz,
30: Michael Olise
Cách thức bầu chọn Quả Bóng Vàng
Danh sách đề cử Quả Bóng Vàng được quyết định bởi một hội đồng gồm các nhà báo của France Football và L’Equipe, với 30 cái tên được lựa chọn.
Sau khi danh sách này chốt lại, một nhà báo thể thao từ mỗi quốc gia thuộc top 100 trên bảng thứ bậc FIFA sẽ tham gia bỏ phiếu, lựa chọn 10 cầu thủ hay nhất.
Hệ thống tính điểm được áp dụng để xác định người chiến thắng: vị trí thứ nhất nhận 15 điểm, thứ hai 12 điểm, thứ ba 10 điểm, thứ tư 8 điểm, thứ năm 7 điểm. Các vị trí từ thứ sáu đến thứ mười lần lượt nhận 5, 4, 3, 2 và 1 điểm.
Tổng điểm cộng lại sẽ quyết định chủ nhân danh hiệu Quả Bóng Vàng.
Việt Nam nằm ngoài Top 100 FIFA, nên không có nhà báo được bầu chọn Bóng Vàng nam.
Khác biệt giữa Quả Bóng Vàng và The Best
Quả Bóng Vàng ra đời năm 1956, ban đầu chỉ dành cho cầu thủ châu Âu, sau đó mở rộng ra toàn thế giới. Trong khi đó, FIFA lần đầu tổ chức giải thưởng Cầu thủ hay nhất thế giới (tiền thân của The Best) năm 1991. Đến năm 2010, hai bên hợp nhất thành Quả Bóng Vàng để tránh sự trùng lặp. Nhưng sự kết hợp này chỉ kéo dài 5 năm, trước khi mỗi bên lại tách ra từ 2016.
Sự khác biệt đầu tiên nằm ở đơn vị tổ chức. Quả Bóng Vàng do France Football điều hành, còn The Best thuộc quyền FIFA. Về thời gian, Quả Bóng Vàng hiện được trao vào cuối mùa giải, với danh sách rút gọn công bố tháng 8 và lễ trao giải diễn ra tháng 9. Trong khi đó, The Best diễn ra muộn hơn, vào tháng 12 hoặc tháng 1, cũng theo thành tích mùa giải.
Hạng mục cũng có phần khác nhau. Quả Bóng Vàng ngoài giải thưởng chính, còn có Kopa Trophy cho cầu thủ trẻ, Gerd Muller Trophy cho vua phá lưới và giải CLB của năm. FIFA lại chú trọng vào giải HLV hay nhất, đội hình tiêu biểu và Puskas Award cho bàn thắng đẹp nhất.
Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cách bỏ phiếu. Quả Bóng Vàng do ban biên tập France Football chọn danh sách ứng viên, sau đó các nhà báo quốc tế bỏ phiếu theo thang điểm. The Best phân chia quyền bình chọn cho HLV đội tuyển, đội trưởng, báo chí và người hâm mộ, mỗi nhóm chiếm 25%.
Về uy tín, Quả Bóng Vàng vẫn được xem là giải thưởng cá nhân danh giá bậc nhất nhờ lịch sử kéo dài gần 70 năm. The Best dù phản ánh góc nhìn đa chiều hơn, vẫn chưa đạt được tầm vóc và giá trị biểu tượng như Quả Bóng Vàng.
