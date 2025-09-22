Khác biệt giữa Quả Bóng Vàng và The Best

Quả Bóng Vàng ra đời năm 1956, ban đầu chỉ dành cho cầu thủ châu Âu, sau đó mở rộng ra toàn thế giới. Trong khi đó, FIFA lần đầu tổ chức giải thưởng Cầu thủ hay nhất thế giới (tiền thân của The Best) năm 1991. Đến năm 2010, hai bên hợp nhất thành Quả Bóng Vàng để tránh sự trùng lặp. Nhưng sự kết hợp này chỉ kéo dài 5 năm, trước khi mỗi bên lại tách ra từ 2016.

Quả Bóng Vàng (trái) và The Best (phải). Ảnh: AllFootball

Sự khác biệt đầu tiên nằm ở đơn vị tổ chức. Quả Bóng Vàng do France Football điều hành, còn The Best thuộc quyền FIFA. Về thời gian, Quả Bóng Vàng hiện được trao vào cuối mùa giải, với danh sách rút gọn công bố tháng 8 và lễ trao giải diễn ra tháng 9. Trong khi đó, The Best diễn ra muộn hơn, vào tháng 12 hoặc tháng 1, cũng theo thành tích mùa giải.

Hạng mục cũng có phần khác nhau. Quả Bóng Vàng ngoài giải thưởng chính, còn có Kopa Trophy cho cầu thủ trẻ, Gerd Muller Trophy cho vua phá lưới và giải CLB của năm. FIFA lại chú trọng vào giải HLV hay nhất, đội hình tiêu biểu và Puskas Award cho bàn thắng đẹp nhất.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cách bỏ phiếu. Quả Bóng Vàng do ban biên tập France Football chọn danh sách ứng viên, sau đó các nhà báo quốc tế bỏ phiếu theo thang điểm. The Best phân chia quyền bình chọn cho HLV đội tuyển, đội trưởng, báo chí và người hâm mộ, mỗi nhóm chiếm 25%.

Về uy tín, Quả Bóng Vàng vẫn được xem là giải thưởng cá nhân danh giá bậc nhất nhờ lịch sử kéo dài gần 70 năm. The Best dù phản ánh góc nhìn đa chiều hơn, vẫn chưa đạt được tầm vóc và giá trị biểu tượng như Quả Bóng Vàng.