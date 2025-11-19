LàoTiền đạo Nguyễn Xuân Son tái xuất trên ghế dự bị, khi Việt Nam làm khách trước Lào ở lượt trận thứ năm vòng loại Asian Cup 2027. Bóng lăn lúc 19h.

Không kể việc cất Xuân Son trên ghế dự bị, HLV Kim Sang-sik bố trí đội hình mạnh nhất. Thủ môn Đặng Văn Lâm bắt chính. Bộ ba trung vệ là Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Bộ tứ tiền vệ là Cao Pendant Quang Vinh (trái), Hoàng Đức, Thành Long và Lê Văn Đô (phải). Trên hàng công, Nguyễn Văn Vĩ đá chính cùng Tiến Linh và Quang Hải.

Sau thời gian dài điều trị chấn thương, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son gần như chắc chắn sẽ góp mặt khi Việt Nam gặp Lào ở lượt áp chót vòng loại Asian Cup 2027.

Do chấn thương sau trận lượt về chung kết trên đất Thái Lan hồi tháng 1, Son không được Nam Định đăng ký cho lượt đi V-League 2025-2026, và cũng vắng mặt trong các đợt tập trung tháng 3, tháng 6 và tháng 10 ở tuyển Việt Nam. Đến ngày 11/10, tiền đạo sinh năm 1997 mới lần đầu trở lại thi đấu, ở những phút cuối trận Nam Định đấu tập thắng đội hạng Nhất Trẻ PVF-CAND.

Ở trận đấu sớm của bảng F hôm qua, Malaysia thắng Nepal 1-0 và nới rộng khoảng cách với Việt Nam lên 6 điểm. Do đó, để duy trì hy vọng, hôm nay thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải giành trọn ba điểm trước Lào.

Lào bị đánh giá yếu nhất bảng, khi chưa có điểm nào sau bốn trận toàn thua. Lượt đi tại sân Gò Đậu, TP HCM, họ bị chủ nhà đè bẹp 0-5. Tính trong hai thập kỷ vừa qua, Lào chưa một lần giành điểm trong những cuộc đối đầu Việt Nam trên mọi cấp độ.

Theo quy định, mỗi bảng chỉ lấy một đội đứng đầu. Malaysia đang chiếm lợi thế lớn về điểm số, nhưng cũng chịu án phạt nặng của FIFA vì làm giả hồ sơ, dẫn đến 7 cầu thủ được cho mang dòng máu lai bị cấm tham gia hoạt động bóng đá 12 tháng.

Những người này đều góp mặt trong các trận thắng Nepal và Việt Nam (0-4 trên sân Bukit Jalil hồi tháng 6). Họ vì thế đang đối mặt khả năng bị xử thua 0-3 hai trận kể trên.

Tuy nhiên, quy trình kỷ luật còn tuân theo nhiều bước. Và trong khi chờ LĐBĐ châu Á (AFC) – ban tổ chức vòng loại cuối Asian Cup 2027 – đưa ra quyết định cuối cùng, Việt Nam vẫn phải tập trung vào các trận đấu. Sau khi gặp Lào, đội tuyển còn trận quyết đấu Malaysia ở lượt về trên sân nhà vào ngày 31/3/2026.

Vy Anh