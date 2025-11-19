-
Đội hình Việt Nam
Không kể việc cất Xuân Son trên ghế dự bị, HLV Kim Sang-sik bố trí đội hình mạnh nhất. Thủ môn Đặng Văn Lâm bắt chính. Bộ ba trung vệ là Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Bộ tứ tiền vệ là Cao Pendant Quang Vinh (trái), Hoàng Đức, Thành Long và Lê Văn Đô (phải). Trên hàng công, Nguyễn Văn Vĩ đá chính cùng Tiến Linh và Quang Hải.
-
Hôm nay Xuân Son tái xuất ở tuyển Việt Nam
LàoSau thời gian dài điều trị chấn thương, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son gần như chắc chắn sẽ góp mặt khi Việt Nam gặp Lào ở lượt áp chót vòng loại Asian Cup 2027.
Đông Nam Á trước ngưỡng cửa lịch sử ở Asian Cup
Arab SaudiAsian Cup 2027 có thể là kỳ giải đầu tiên chứng kiến 5 đại diện Đông Nam Á cùng góp mặt.
Malaysia hơn Việt Nam 6 điểm ở vòng loại Asian Cup
Malaysia thắng Nepal 1-0 ở lượt thứ 5 bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 để nới rộng khoảng cách với Việt Nam thành 6 điểm.
HLV Kim chúc Nguyễn Xuân Son ghi bàn
LàoHLV Kim Sang-sik chờ đợi màn tái xuất của tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son, khi gặp Lào ở lượt năm bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.