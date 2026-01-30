Quy trình bốc thăm

UEFA chuẩn bị tám bát thăm, trong đó các bóng ghi tên đội hạt giống và không hạt giống được xếp vào từng bát tương ứng, dựa theo thứ bậc sau giai đoạn vòng bảng

Lễ bốc thăm bắt đầu với các đội không hạt giống. Mỗi đội trong từng cặp không hạt giống được phân vào một vị trí đã xác định sẵn trên sơ đồ nhánh đấu, theo thứ tự từ các đội xếp bậc 23/24 và kết thúc với các đội xếp bậc 17/18.

Một quả bóng được rút ra từ bát chứa hai đội tương ứng (ví dụ các đội xếp bậc 23 và 24) để xác định đội bóng. Đội được rút ra đầu tiên sẽ được xếp vào vị trí cố định ở nhánh trái của sơ đồ. Quả bóng còn lại sau đó được mở để xác định đội còn lại trong cặp và được xếp vào vị trí cố định ở nhánh phải.

Quy trình này được lặp lại với các cặp đội không hạt giống còn lại.

Sau khi toàn bộ các đội không hạt giống đã được phân vào vị trí trên sơ đồ, lễ bốc thăm tiếp tục với các đội hạt giống, bắt đầu từ cặp xếp bậc 15/16. Cách tiến hành tương tự: đội được rút ra đầu tiên vào nhánh trái, đội còn lại vào nhánh phải. Quy trình này được thực hiện lần lượt với các cặp còn lại, kết thúc bằng cặp xếp bậc 9/10 để hoàn tất các cặp đấu vòng play-off knock-out Champions League.