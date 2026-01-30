Thứ sáu, 30/1/2026
Bốc thăm vòng play-off Champions League

Real Madrid, PSG hay Inter sẽ xác định đối thủ vòng play-off Champions League, sau lễ bốc thăm bắt đầu lúc 18h.

  • Quy trình bốc thăm

    UEFA chuẩn bị tám bát thăm, trong đó các bóng ghi tên đội hạt giống và không hạt giống được xếp vào từng bát tương ứng, dựa theo thứ bậc sau giai đoạn vòng bảng

    Lễ bốc thăm bắt đầu với các đội không hạt giống. Mỗi đội trong từng cặp không hạt giống được phân vào một vị trí đã xác định sẵn trên sơ đồ nhánh đấu, theo thứ tự từ các đội xếp bậc 23/24 và kết thúc với các đội xếp bậc 17/18.

    Một quả bóng được rút ra từ bát chứa hai đội tương ứng (ví dụ các đội xếp bậc 23 và 24) để xác định đội bóng. Đội được rút ra đầu tiên sẽ được xếp vào vị trí cố định ở nhánh trái của sơ đồ. Quả bóng còn lại sau đó được mở để xác định đội còn lại trong cặp và được xếp vào vị trí cố định ở nhánh phải.

    Quy trình này được lặp lại với các cặp đội không hạt giống còn lại.

    Sau khi toàn bộ các đội không hạt giống đã được phân vào vị trí trên sơ đồ, lễ bốc thăm tiếp tục với các đội hạt giống, bắt đầu từ cặp xếp bậc 15/16. Cách tiến hành tương tự: đội được rút ra đầu tiên vào nhánh trái, đội còn lại vào nhánh phải. Quy trình này được thực hiện lần lượt với các cặp còn lại, kết thúc bằng cặp xếp bậc 9/10 để hoàn tất các cặp đấu vòng play-off knock-out Champions League.

  • draw-jpeg-1769768970-176976898-6351-5082

    Các kịch bản nhánh đấu.

Lễ bốc thăm vòng play-off giai đoạn knock-out UEFA Champions League 2025-2026 diễn ra lúc 12h ngày 30/1/2026 (giờ Trung Âu), tức 18h (giờ Hà Nội), tại Nhà bóng đá châu Âu ở Nyon, Thụy Sĩ.

Vòng play-off quy tụ 16 đội xếp từ thứ 9 đến 24 sau vòng bảng (league phase). Tám đội đứng đầu vòng bảng giành vé trực tiếp vào vòng 1/8, không phải đấu play-off.

Mbappe (trên) đi bóng trong trận Real thua Benfica 2-4 trên sân Da Luz, thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha, lượt cuối vòng bảng Champions League tối 28/1/2026. Ảnh: Reuters

16 đội được chia làm hai nhóm hạt giống và không hạt giống. Nhóm hạt giống gồm Real Madrid (Tây Ban Nha), Inter (Italy), PSG (Pháp), Newcastle (Anh), Juventus (Italy), Atletico Madrid (Tây Ban Nha), Atalanta (Italy) và Leverkusen (Đức).

Nhóm không hạt giống gồm Borussia Dortmund (Đức), Olympiacos (Hy Lạp), Club Brugge (Bỉ), Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ), Monaco (Pháp), Qarabag (Azerbaijan), Bodo/Glimt (Na Uy) và Benfica (Bồ Đào Nha).

Theo thể thức, các CLB được ghép cặp dựa trên thứ bậc vòng bảng để tạo thành bốn cặp hạt giống (9-10, 11-12, 13-14, 15-16) và bốn cặp không hạt giống (17-18, 19-20, 21-22, 23-24). Các đội trong nhóm hạt giống sẽ lần lượt gặp các đội ở nhóm không hạt giống theo nguyên tắc: 9/10 gặp 23/24, 11/12 gặp 21/22, 13/14 gặp 19/20, 15/16 gặp 17/18.

Ví dụ, Real và Inter chỉ có thể gặp Bodo/Glimt hoặc Benfica.

Các đội cùng quốc gia có thể gặp nhau ở vòng play-off, và cũng có thể tái đấu đối thủ từng gặp ở vòng bảng. Các cặp đấu diễn ra theo thể thức hai lượt, đội hạt giống đá lượt về trên sân nhà. Lượt đi diễn ra ngày 17/2 hoặc 18/2/2026, lượt về ngày 24/2 hoặc 25/2/2026.

Tám đội thắng play-off sẽ vào vòng 1/8. Lễ bốc thăm vòng 1/8, tứ kết và bán kết diễn ra ngày 27/2/2026. Trận chung kết Champions League 2025-2026 được tổ chức ngày 30/5/2026 tại Budapest, Hungary.

Hoàng An

