Real tái ngộ đội của Mourinho ở vòng play-off Champions League

Thụy SĩLễ bốc thăm vòng play-off Champions League đưa Real Madrid gặp lại Benfica - đối thủ đã khiến họ mất suất vào thẳng vòng 1/8.

Lá thăm đưa Real Madrid tái ngộ Benfica nhanh chóng trở thành tâm điểm của vòng play-off Champions League 2025-2026. Giám đốc Real, Emilio Butragueno không để lộ cảm xúc. Trong khi, đại diện Benfica khẽ mỉm cười.

Cặp đấu gợi lại ký ức mới mẻ từ lượt cuối vòng bảng tối 28/1 ở Lisbon, nơi Benfica của HLV Jose Mourinho tạo nên cú sốc khi đánh bại Real 4-2 để tự mở ra cánh cửa đi tiếp, đồng thời đẩy đại diện Tây Ban Nha xuống vị trí phải đá play-off.

Chia cặp đấu vòng play-off Champions League 2025-2026. Ảnh: UEFA

Lịch sử đứng về phía Benfica, khi CLB Bồ Đào Nha thắng ba trong bốn lần gặp Real tại các giải đấu của UEFA, bao gồm chiến thắng nổi tiếng 5-3 ở chung kết Cup C1 năm 1962. Tuy nhiên, Real bước vào vòng play-off với tư cách đội hạt giống, cùng dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm ở những trận knock-out.

Một cặp đấu khác cũng thu hút nhiều sự chú ý là Bodo/Glimt - Inter. Tránh được Benfica, Inter lại phải hành quân tới Na Uy để đối đầu "hiện tượng" giải đấu, đội lần đầu góp mặt ở vòng knock-out Champions League. Thách thức với đại diện Italy nằm ở điều kiện thi đấu khắc nghiệt, khi trận lượt đi nhiều khả năng diễn ra trong thời tiết dưới 0 độ C. Đổi lại, Inter được đánh giá cao hơn về đẳng cấp và kinh nghiệm.

Monaco - PSG là cặp đấu duy nhất ở vòng play-off giữa hai đội cùng một giải vô địch quốc gia. Hai CLB Pháp đã quá quen thuộc nhau tại Ligue 1, nhưng Champions League lại mang đến một bối cảnh hoàn toàn khác. Lần đầu chạm trán ở sân chơi danh giá nhất châu Âu, Monaco và PSG sẽ còn chiến đấu để trở thành đại diện bóng đá Pháp duy nhất vào vòng 1/8.

Đại diện duy nhất của Ngoại hạng Anh ở vòng này, Newcastle được xem là gặp thuận lợi khi chỉ phải đối đầu Qarabag. Đội bóng Azerbaijan lần đầu vào vòng knock-out Champions League và chưa từng đối đầu Newcastle trước đây. Trên lý thuyết, đây là cặp đấu "dễ thở" với đại diện nước Anh. Nhưng ở sân chơi loại trực tiếp, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra, nhất là khi Qarabag thường chơi khó chịu trên sân nhà.

Những cặp đấu còn lại cũng mang màu sắc riêng. Atletico Madrid chạm trán Club Brugge, Juventus đối đầu Galatasaray, Olympiacos gặp Leverkusen, còn Dortmund so tài với Atalanta. Những cặp này tương đối cân bằng, nơi sự khác biệt có thể đến từ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc bản lĩnh ở các thời điểm quyết định.

Mbappe (trên) đi bóng trong trận Real thua Benfica 2-4 trên sân Da Luz, thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha, lượt cuối vòng bảng Champions League tối 28/1/2026. Ảnh: Reuters

Vòng play-off Champions League mùa này quy tụ 16 đội xếp từ thứ 9 đến 24 sau giai đoạn vòng bảng theo thể thức mới. Tám đội đứng đầu vòng bảng đã giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 là Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barca, Chelsea, Sporting Lisbon và Man City. Phần còn lại phải tranh tám suất đi tiếp thông qua hai lượt đấu loại trực tiếp. Các đội được chia thành hai nhóm hạt giống và không hạt giống, dựa trên thứ bậc vòng bảng, nhằm đảm bảo sự cân bằng tương đối giữa các cặp đấu.

Theo thể thức, các đội hạt giống như Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta và Leverkusen sẽ được đá lượt về trên sân nhà. Lượt đi diễn ra vào các ngày 17/2 hoặc 18/2, còn lượt về vào 24 hoặc 25/2. Tám đội thắng vòng play-off sẽ góp mặt ở vòng 1/8, nơi họ sẽ đối đầu tám đội đã giành vé trực tiếp từ vòng bảng.

Điểm đáng chú ý của Champions League mùa này là các đội cùng quốc gia vẫn có thể gặp nhau ngay từ vòng play-off, và cũng không bị cấm tái đấu đối thủ từng chạm trán ở vòng bảng. Điều đó lý giải vì sao Monaco - PSG hay Benfica - Real có thể xảy ra, tạo nên những cặp đấu vừa quen thuộc, vừa đầy duyên nợ.

Sau khi vòng play-off khép lại, lễ bốc thăm vòng 1/8, tứ kết và bán kết sẽ diễn ra vào ngày 27/2. Trận chung kết Champions League được ấn định tổ chức ngày 30/5 tại Budapest, Hungary.

Hoàng An