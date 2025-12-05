Batistuta: 'Argentina sẽ vào đến chung kết'

"Argentina là một trong những đội hay nhất hiện tại và là ứng cử viên hàng đầu hè sang năm. Chúng tôi vô địch kỳ gần nhất và các cầu thủ biết rất rõ họ đang chơi vì điều gì. Tôi thấy họ rất thoải mái và biết phải làm gì để chiến thắng. Tất nhiên, áp lực phải bảo vệ danh hiệu là rất lớn, nhưng đội ngũ này đủ phẩm chất để đương đầu với nó. Tôi tin chắc họ sẽ lại có mặt ở chung kết", danh thủ Argentina Gabriel Batistuta nói với TYC Sports trước khi lên đường sang Mỹ dự lễ bốc thăm.

Gabriel Batistuta, biệt danh "Batigol", là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina. Ông nổi bật nhờ khả năng dứt điểm mạnh mẽ, chính xác và phong cách thi đấu quyết liệt. Batistuta ghi 54 bàn sau 77 trận cho đội tuyển Argentina giai đoạn 1991-2002, giữ kỷ lục ghi bàn trong nhiều năm. Ở cấp CLB, anh trở thành huyền thoại của Fiorentina, rồi tiếp tục thành công tại AS Roma với chức vô địch Serie A 2001. Dù không giành nhiều danh hiệu lớn cùng đội tuyển, Batistuta vẫn được xem là mẫu tiền đạo toàn diện và là biểu tượng của bóng đá tấn công thập niên 1990.