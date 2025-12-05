Thứ sáu, 5/12/2025
Thứ sáu, 5/12/2025, 22:00 (GMT+7)

Bốc thăm World Cup 2026: Ca sĩ Nicole Scherzinger sẽ trình diễn

Bốc thăm World Cup 2026: Ca sĩ Nicole Scherzinger sẽ trình diễn

MỹLễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2026 diễn ra lúc 0h thứ Bảy 6/12, tại Wasington DC.

  • Batistuta: 'Argentina sẽ vào đến chung kết' 

    "Argentina là một trong những đội hay nhất hiện tại và là ứng cử viên hàng đầu hè sang năm. Chúng tôi vô địch kỳ gần nhất và các cầu thủ biết rất rõ họ đang chơi vì điều gì. Tôi thấy họ rất thoải mái và biết phải làm gì để chiến thắng. Tất nhiên, áp lực phải bảo vệ danh hiệu là rất lớn, nhưng đội ngũ này đủ phẩm chất để đương đầu với nó. Tôi tin chắc họ sẽ lại có mặt ở chung kết", danh thủ Argentina Gabriel Batistuta nói với TYC Sports trước khi lên đường sang Mỹ dự lễ bốc thăm.

    G7WFz8wXYAA58Xp-1764946590-9293-17649468

    Gabriel Batistuta, biệt danh "Batigol", là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina. Ông nổi bật nhờ khả năng dứt điểm mạnh mẽ, chính xác và phong cách thi đấu quyết liệt. Batistuta ghi 54 bàn sau 77 trận cho đội tuyển Argentina giai đoạn 1991-2002, giữ kỷ lục ghi bàn trong nhiều năm. Ở cấp CLB, anh trở thành huyền thoại của Fiorentina, rồi tiếp tục thành công tại AS Roma với chức vô địch Serie A 2001. Dù không giành nhiều danh hiệu lớn cùng đội tuyển, Batistuta vẫn được xem là mẫu tiền đạo toàn diện và là biểu tượng của bóng đá tấn công thập niên 1990.

  • Một kỳ World Cup kỷ lục 

    World Cup 2026 là kỳ thứ 23 của giải đấu này, kể từ kỳ đầu tiên tại Uruguay năm 1930. Với 48 đội góp mặt, sẽ có 104 trận đấu diễn ra tại Mỹ - Mexico - Canada hè sang năm, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Ở kỳ gần nhất tại Qatar năm 2022, chỉ có 64 trận đấu.

    17649422156965-1764946152-2101-176494617

    Các nhà vô địch World Cup kể từ năm 1930. Ảnh: FIFA

  • Những bảng tử thần nào có thể xảy ra?

    Trang National Football Teams nêu ra hai kịch bản về một bảng đấu tử thần có thể xảy ra trong lễ bốc thăm hôm nay:

    - Argentina, Morocco, Na Uy và Italy (nếu đội này vượt qua vòng play-off)
    - Tây Ban Nha, Colombia, Bờ Biển Ngà và Đan Mạch (nếu đội này vượt qua vòng play-off)

    Trang này cũng đưa ra hai kịch bản về những bảng đấu có thể được xem là dễ thở nhất:

    - Canada, Áo, Qatar, Cape Verde
    - Bỉ, Iran, Nam Phi, Cucacao

  • An ninh thắt chặt bên ngoài Kenedy Center 

    5861-1764945556-1764945612-7384-17649456

    Truyền thông xếp hàng dưới mưa tuyết, chờ rà soát đồ đạc mang theo trước khi vào trung tâm Kenedy, tác nghiệp tại lễ bốc thăm.

    3201-1764944910-1764944997-1792-17649450

    Cảnh sát dùng chó nghiệp vụ rà soát balo, vali đựng đồ nghề tác nghiệp của truyền thông bên ngoài trung tâm Kenedy. Ảnh: Reuters

  • Bocelli, Robbie Williams và Nicole Scherzinger là điểm nhấn âm nhạc

    Nam cao người Italy Andrea Bocelli sẽ bắt đầu buổi lễ bằng một tiết mục đặc biệt dành cho FIFA. Sau đó, danh ca Anh, cựu thành viên Take That, Robbie Williams sẽ trình diễn một tiết mục pop, còn cựu thành viên Pussycat Dolls, nữ ca sĩ chủ nhà Nicole Scherzinger sẽ khép lại màn trình diễn cho khán giả toàn cầu. Ở cuối buổi lễ, Village People - nhóm nhạc disco nổi tiếng của Mỹ, được biết đến với những bài hát vui nhộn và hóa trang thành các nhân vật biểu tượng như Cảnh sát trưởng, Lính cứu hỏa, Cao bồi, Lính bộ binh, và Người da đỏ, sẽ trình diễn bản hit nổi tiếng từ thập niên 1990 YMCA.

    "Tiết mục âm nhạc của lễ bốc thăm hứa hẹn là những màn trình diễn ấn tượng", báo Argentina Clarin bình luận.

  • s2DX9PtGt-1256x620-1-176494361-5405-6942

    Nhân viên căng rào hoàn thiện hàng rào mềm ở khu vực thảm đỏ Kennedy Center, Washington, chuẩn bị cho lễ bốc thăm. Ảnh: AP

  • Cơ hội vô địch của các đội tại World Cup 2026

  • Video vui nhộn về lễ bốc thăm World Cup

    Video vui nhộn về lễ bốc thăm World Cup 2026
     
     

  • Nhiều huyền thoại thể thao Mỹ góp mặt

    Lễ bốc thăm World Cup 2026 quy tụ dàn huyền thoại thể thao Anh và Mỹ. Cựu thủ quân tuyển Anh Rio Ferdinand sẽ điều hành lễ bốc thăm cùng MC quốc tế Samantha Johnson.

    Sự kiện còn có bốn biểu tượng thể thao Mỹ: Tom Brady - chủ nhân bảy danh hiệu bóng bầu dục Mỹ Super Bowl, Wayne Gretzky - huyền thoại khúc côn cầu trên băng NHL, cầu thủ bóng chày Aaron Judge của New York Yankees, và Shaquille O’Neal - thành viên Sảnh danh vọng bóng rổ NBA. Họ sẽ hỗ trợ thực hiện các thủ tục bốc thăm cho kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội.

    FIFA cho biết sự kết hợp giữa các ngôi sao từ bóng đá, bóng rổ, bóng chày, khúc côn cầu và bóng bầu dục nhằm tạo nên một buổi lễ mang tính giao thoa thể thao toàn cầu. Trên thảm đỏ, cựu cầu thủ hai lần vô địch Super Bowl, Eli Manning sẽ dẫn dắt.

    world-cup-1764936473-7357-1764936505.jpg

    Những ngôi sao thể thao dẫn và hỗ trợ lễ bốc thăm. Ảnh: FIFA

Các nhóm đội dự World Cup trước lễ bốc thăm

Nhóm 1: Mỹ, Mexico, Canada, Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Đức

Nhóm 2: Croatia, Morocco, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Iran, Hàn Quốc, Ecuador, Áo, Australia

Nhóm 3: Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Nam Phi

Nhóm 4: Jordan, Cape Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand, bốn đội thắng play-off vòng loại châu Âu, hai đội thắng vòng loại liên lục địa.

Cảnh bên ngoài Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington DC (Mỹ), ngày 4/12/2025. Ảnh: Reuters

Cảnh bên ngoài Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington DC (Mỹ), ngày 4/12/2025. Ảnh: Reuters

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 diễn ra lúc 0h ngày 6/12, giờ Hà Nội, tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington DC (Mỹ). Sự kiện có Tổng thống Mỹ Donald Trump, và ông nhiều khả năng giành Giải thưởng Hòa bình FIFA.

FIFA sẽ công bố thời gian và địa điểm thi đấu vào ngày 7/12, hai ngày sau lễ bốc thăm, do giải diễn ra trên nhiều múi giờ. World Cup 2026 có 48 đội, chia thành 12 bảng bốn đội. Ba đội chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico mặc định là hạt giống số một cùng các đội đứng đầu bảng thứ bậc FIFA. Nguyên tắc tránh các đội cùng liên đoàn gặp nhau được áp dụng, trừ UEFA.

Do Mexico đá trận khai mạc trên sân Azteca ngày 11/6, đội tuyển nước này nằm ở bảng A. Canada vào bảng B và Mỹ vào bảng D vì thi đấu các trận tiếp theo tại Toronto và Los Angeles.

Đội số một FIFA Tây Ban Nha được phân nhánh khác đội thứ hai là Argentina. Tương tự, Pháp và Anh không chung nhánh. Nhờ giải mở rộng, 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 1/16.

Hiện còn 6 suất dự World Cup chưa xác định. Châu Âu sẽ chọn bốn đội qua play-off, với các ứng viên như Italy, Thụy Điển, Ba Lan hay Đan Mạch. Vòng loại liên lục địa có CHDC Congo và Iraq là hạt giống, chờ các đối thủ từ CONCACAF, OFC hoặc Nam Mỹ.

Bốn đội lần đầu dự World Cup gồm Uzbekistan, Jordan, Cape Verde và Curacao - quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt. Đội có thứ bậc FIFA thấp nhất ở lễ bốc thăm là New Zealand (86).

Quang Dũng - Hoàng An

