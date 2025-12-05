-
Batistuta: 'Argentina sẽ vào đến chung kết'
"Argentina là một trong những đội hay nhất hiện tại và là ứng cử viên hàng đầu hè sang năm. Chúng tôi vô địch kỳ gần nhất và các cầu thủ biết rất rõ họ đang chơi vì điều gì. Tôi thấy họ rất thoải mái và biết phải làm gì để chiến thắng. Tất nhiên, áp lực phải bảo vệ danh hiệu là rất lớn, nhưng đội ngũ này đủ phẩm chất để đương đầu với nó. Tôi tin chắc họ sẽ lại có mặt ở chung kết", danh thủ Argentina Gabriel Batistuta nói với TYC Sports trước khi lên đường sang Mỹ dự lễ bốc thăm.
Gabriel Batistuta, biệt danh "Batigol", là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina. Ông nổi bật nhờ khả năng dứt điểm mạnh mẽ, chính xác và phong cách thi đấu quyết liệt. Batistuta ghi 54 bàn sau 77 trận cho đội tuyển Argentina giai đoạn 1991-2002, giữ kỷ lục ghi bàn trong nhiều năm. Ở cấp CLB, anh trở thành huyền thoại của Fiorentina, rồi tiếp tục thành công tại AS Roma với chức vô địch Serie A 2001. Dù không giành nhiều danh hiệu lớn cùng đội tuyển, Batistuta vẫn được xem là mẫu tiền đạo toàn diện và là biểu tượng của bóng đá tấn công thập niên 1990.
Một kỳ World Cup kỷ lục
World Cup 2026 là kỳ thứ 23 của giải đấu này, kể từ kỳ đầu tiên tại Uruguay năm 1930. Với 48 đội góp mặt, sẽ có 104 trận đấu diễn ra tại Mỹ - Mexico - Canada hè sang năm, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Ở kỳ gần nhất tại Qatar năm 2022, chỉ có 64 trận đấu.
Những bảng tử thần nào có thể xảy ra?
Trang National Football Teams nêu ra hai kịch bản về một bảng đấu tử thần có thể xảy ra trong lễ bốc thăm hôm nay:
- Argentina, Morocco, Na Uy và Italy (nếu đội này vượt qua vòng play-off)
- Tây Ban Nha, Colombia, Bờ Biển Ngà và Đan Mạch (nếu đội này vượt qua vòng play-off)
Trang này cũng đưa ra hai kịch bản về những bảng đấu có thể được xem là dễ thở nhất:
- Canada, Áo, Qatar, Cape Verde
- Bỉ, Iran, Nam Phi, Cucacao
An ninh thắt chặt bên ngoài Kenedy Center
Bocelli, Robbie Williams và Nicole Scherzinger là điểm nhấn âm nhạc
Nam cao người Italy Andrea Bocelli sẽ bắt đầu buổi lễ bằng một tiết mục đặc biệt dành cho FIFA. Sau đó, danh ca Anh, cựu thành viên Take That, Robbie Williams sẽ trình diễn một tiết mục pop, còn cựu thành viên Pussycat Dolls, nữ ca sĩ chủ nhà Nicole Scherzinger sẽ khép lại màn trình diễn cho khán giả toàn cầu. Ở cuối buổi lễ, Village People - nhóm nhạc disco nổi tiếng của Mỹ, được biết đến với những bài hát vui nhộn và hóa trang thành các nhân vật biểu tượng như Cảnh sát trưởng, Lính cứu hỏa, Cao bồi, Lính bộ binh, và Người da đỏ, sẽ trình diễn bản hit nổi tiếng từ thập niên 1990 YMCA.
"Tiết mục âm nhạc của lễ bốc thăm hứa hẹn là những màn trình diễn ấn tượng", báo Argentina Clarin bình luận.
Cơ hội vô địch của các đội tại World Cup 2026
Video vui nhộn về lễ bốc thăm World Cup
Nhiều huyền thoại thể thao Mỹ góp mặt
Lễ bốc thăm World Cup 2026 quy tụ dàn huyền thoại thể thao Anh và Mỹ. Cựu thủ quân tuyển Anh Rio Ferdinand sẽ điều hành lễ bốc thăm cùng MC quốc tế Samantha Johnson.
Sự kiện còn có bốn biểu tượng thể thao Mỹ: Tom Brady - chủ nhân bảy danh hiệu bóng bầu dục Mỹ Super Bowl, Wayne Gretzky - huyền thoại khúc côn cầu trên băng NHL, cầu thủ bóng chày Aaron Judge của New York Yankees, và Shaquille O’Neal - thành viên Sảnh danh vọng bóng rổ NBA. Họ sẽ hỗ trợ thực hiện các thủ tục bốc thăm cho kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội.
FIFA cho biết sự kết hợp giữa các ngôi sao từ bóng đá, bóng rổ, bóng chày, khúc côn cầu và bóng bầu dục nhằm tạo nên một buổi lễ mang tính giao thoa thể thao toàn cầu. Trên thảm đỏ, cựu cầu thủ hai lần vô địch Super Bowl, Eli Manning sẽ dẫn dắt.