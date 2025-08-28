-
Quy trình bốc thăm
Lễ bốc thăm Champions League 2025-2026 sẽ kết hợp cả hình thức truyền thống và công nghệ. 36 đội được chia vào bốn nhóm hạt giống dựa trên hệ số thành tích ở châu Âu, với đương kim vô địch PSG giữ vị trí hạt giống số một của nhóm 1.
Quá trình bốc thăm bắt đầu bằng việc lấy ra một quả bóng từ nhóm 1, sau đó phần mềm tự động sẽ lựa chọn tám đối thủ cho đội bóng đó. Hệ thống đảm bảo mỗi CLB gặp hai đội từ mỗi nhóm hạt giống, trong đó có một trận sân nhà và một trận sân khách. Các đội cùng quốc gia không chạm trán nhau, đồng thời không quá hai CLB đến từ cùng một nền bóng đá xuất hiện trong danh sách đối thủ của một đội.
Quy trình này sẽ lặp lại cho đến khi đủ 36 đội có danh sách tám đối thủ. UEFA sẽ công bố lịch thi đấu chi tiết, gồm ngày giờ và địa điểm, chậm nhất ngày 30/8.
Hôm nay bốc thăm Champions League
PhápLễ bốc thăm Champions League mùa 2025-2026 sẽ diễn ra tại Grimaldi Forum, Monaco hôm nay.
Diễn biến mùa trước
Mùa giải Champions League 2024-2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi lần đầu tiên áp dụng thể thức league với 36 đội dự giải, thay cho vòng bảng truyền thống. Tổng cộng 189 trận đấu được tổ chức, tăng mạnh so với 125 trận ở thể thức cũ, thu hút hơn 8,3 triệu khán giả trên khắp châu Âu với trung bình hơn 44.000 người mỗi trận.
PSG đã viết nên trang sử mới khi đánh bại Inter 5-0 trong trận chung kết tại Allianz Arena, Munich. Đây là chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử của đội bóng Pháp, đồng thời là chiến thắng có cách biệt lớn nhất trong một trận chung kết. PSG trở thành CLB thứ hai của Pháp lên ngôi sau Marseille năm 1993, và cũng là đội đầu tiên ngoài Anh, Đức, Italy và Tây Ban Nha vô địch kể từ Porto năm 2004.
Chức vô địch này không chỉ giúp PSG có suất vào thẳng Champions League 2025-2026 mà còn đảm bảo tấm vé dự FIFA Intercontinental Cup 2025 và vòng bảng FIFA Club World Cup 2029.
Real Madrid, nhà vô địch mùa 2023-2024 và chủ nhân kỷ lục 15 lần đăng quang, dừng bước ở tứ kết trước Arsenal. Trong khi đó, danh hiệu Vua phá lưới được chia sẻ cho Serhou Guirassy (Dortmund) và Raphinha (Barcelona) với 13 bàn. Ousmane Dembele là Cầu thủ hay nhất giải, còn Desire Doue đạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc, giúp PSG khép lại một mùa giải hoàn hảo.