Quy trình bốc thăm

Lễ bốc thăm Champions League 2025-2026 sẽ kết hợp cả hình thức truyền thống và công nghệ. 36 đội được chia vào bốn nhóm hạt giống dựa trên hệ số thành tích ở châu Âu, với đương kim vô địch PSG giữ vị trí hạt giống số một của nhóm 1.

Quá trình bốc thăm bắt đầu bằng việc lấy ra một quả bóng từ nhóm 1, sau đó phần mềm tự động sẽ lựa chọn tám đối thủ cho đội bóng đó. Hệ thống đảm bảo mỗi CLB gặp hai đội từ mỗi nhóm hạt giống, trong đó có một trận sân nhà và một trận sân khách. Các đội cùng quốc gia không chạm trán nhau, đồng thời không quá hai CLB đến từ cùng một nền bóng đá xuất hiện trong danh sách đối thủ của một đội.

Quy trình này sẽ lặp lại cho đến khi đủ 36 đội có danh sách tám đối thủ. UEFA sẽ công bố lịch thi đấu chi tiết, gồm ngày giờ và địa điểm, chậm nhất ngày 30/8.