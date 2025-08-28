Thứ năm, 28/8/2025
Bốc thăm Champions League

MonacoLễ bốc thăm xác định tám đối thủ của mỗi đội dự vòng bảng Champions League bắt đầu lúc 23h, giờ Hà Nội.

  • Quy trình bốc thăm

    Lễ bốc thăm Champions League 2025-2026 sẽ kết hợp cả hình thức truyền thống và công nghệ. 36 đội được chia vào bốn nhóm hạt giống dựa trên hệ số thành tích ở châu Âu, với đương kim vô địch PSG giữ vị trí hạt giống số một của nhóm 1.

    Quá trình bốc thăm bắt đầu bằng việc lấy ra một quả bóng từ nhóm 1, sau đó phần mềm tự động sẽ lựa chọn tám đối thủ cho đội bóng đó. Hệ thống đảm bảo mỗi CLB gặp hai đội từ mỗi nhóm hạt giống, trong đó có một trận sân nhà và một trận sân khách. Các đội cùng quốc gia không chạm trán nhau, đồng thời không quá hai CLB đến từ cùng một nền bóng đá xuất hiện trong danh sách đối thủ của một đội.

    Quy trình này sẽ lặp lại cho đến khi đủ 36 đội có danh sách tám đối thủ. UEFA sẽ công bố lịch thi đấu chi tiết, gồm ngày giờ và địa điểm, chậm nhất ngày 30/8.

    Quy trình bốc thăm Champions League
     
     

  • Diễn biến mùa trước

    Mùa giải Champions League 2024-2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi lần đầu tiên áp dụng thể thức league với 36 đội dự giải, thay cho vòng bảng truyền thống. Tổng cộng 189 trận đấu được tổ chức, tăng mạnh so với 125 trận ở thể thức cũ, thu hút hơn 8,3 triệu khán giả trên khắp châu Âu với trung bình hơn 44.000 người mỗi trận.

    PSG đã viết nên trang sử mới khi đánh bại Inter 5-0 trong trận chung kết tại Allianz Arena, Munich. Đây là chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử của đội bóng Pháp, đồng thời là chiến thắng có cách biệt lớn nhất trong một trận chung kết. PSG trở thành CLB thứ hai của Pháp lên ngôi sau Marseille năm 1993, và cũng là đội đầu tiên ngoài Anh, Đức, Italy và Tây Ban Nha vô địch kể từ Porto năm 2004.

    psg-inter-1756388658-4801-1756388665.jpg

    Đội trưởng Marquinhos nâng cup Champions League cho PSG, sau trận chung kết gặp Inter trên sân Allianz, thành phố Munich, Đức tối 31/5/2025. Ảnh: UEFA

    Chức vô địch này không chỉ giúp PSG có suất vào thẳng Champions League 2025-2026 mà còn đảm bảo tấm vé dự FIFA Intercontinental Cup 2025 và vòng bảng FIFA Club World Cup 2029.

    Real Madrid, nhà vô địch mùa 2023-2024 và chủ nhân kỷ lục 15 lần đăng quang, dừng bước ở tứ kết trước Arsenal. Trong khi đó, danh hiệu Vua phá lưới được chia sẻ cho Serhou Guirassy (Dortmund) và Raphinha (Barcelona) với 13 bàn. Ousmane Dembele là Cầu thủ hay nhất giải, còn Desire Doue đạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc, giúp PSG khép lại một mùa giải hoàn hảo.

Sáu đại diện Ngoại hạng Anh sẽ góp mặt ở Champions League 2025-2026, gồm Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea, Newcastle và Tottenham. Lễ bốc thăm giai đoạn league (thay thế vòng bảng) diễn ra lúc 23h ngày 28/8 giờ Hà Nội, xác định tám đối thủ của từng đội.

Man City, Liverpool và Chelsea nằm ở nhóm hạt giống số một nhờ thành tích ấn tượng tại châu Âu, trong khi Arsenal thuộc nhóm hai, Tottenham nhóm ba và Newcastle nhóm bốn. Theo quy định, các CLB cùng quốc gia sẽ không chạm trán ở vòng này, nhưng cơ hội đối đầu với những tên tuổi lớn như Real Madrid, Bayern Munich, Barcelona, Inter hay đương kim vô địch PSG vẫn hiện hữu.

Phân nhóm Champions League 2025-2026.

Champions League bước sang mùa giải thứ hai áp dụng thể thức mới thay cho vòng bảng truyền thống. 36 CLB sẽ thi đấu theo định dạng league, mỗi đội đá tám trận gặp tám đối thủ khác nhau, chia đều bốn trận sân nhà và bốn trận sân khách. Hệ thống máy tính sẽ thực hiện bốc thăm, lựa chọn hai đối thủ từ mỗi nhóm hạt giống cho từng CLB.

Kết thúc giai đoạn này, tám đội dẫn đầu vào thẳng vòng 1/8. Các CLB xếp từ thứ 9 đến 24 bước vào vòng play-off hai lượt, trong đó nhóm hạt giống (9-16) gặp nhóm còn lại (17-24) và đá lượt về trên sân nhà. Từ vị trí 25 trở xuống bị loại và không xuống Europa League như trước.

Các lượt trận league diễn ra từ tháng 9/2025 đến cuối tháng 1/2026. Vòng play-off khởi tranh giữa tháng 2, vòng 1/8 vào tháng 3, tứ kết trong tháng 4, bán kết đầu tháng 5. Trận chung kết được ấn định ngày 30/5/2026 trên sân Puskas, thành phố Budapest, Hungary.

Với việc có tới sáu đại diện, Ngoại hạng Anh trở thành quốc gia góp mặt đông nhất. Man City và Liverpool đều đặt mục tiêu vô địch, trong khi Chelsea và Arsenal muốn khẳng định sức cạnh tranh. Tottenham lần đầu dự Champions League sau nhiều năm vắng bóng nhờ chức vô địch Europa League. Còn Newcastle mang theo kỳ vọng tạo bất ngờ.

Hoàng An

