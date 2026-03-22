Man City hạ Arsenal, giành Cup Liên đoàn Anh

90'+4
Trận đấu kết thúc
Arsenal vỡ mộng ăn bốn khi thua 0-2, trong đó bàn đầu tiên đến từ sai lầm của thủ môn Kepa. Với cú đúp của O'Reilly, Man City tiếp tục chứng minh họ là "ông vua" của Cup Liên đoàn khi thắng 9 trong 10 trận chung kết. Pep Guardiola trở thành HLV đầu tiên năm lần vô địch giải đấu này.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ
88'
Bóng trúng xà ngang
Từ quả tạt của đồng đội bên cánh phải, Gabriel Jesus bật cao đánh đầu hướng trái bóng vào góc xa. Bóng tìm đến xà ngang khung thành của Man City.
Viktor Gyokeres lao vào dứt điểm bồi và có va chạm nhẹ từ phía sau với Rodri, dẫn đến những pha phản ứng không quá quyết liệt và một tình huống kiểm tra VAR. Không có phạt đền.
85'
Arsenal bất lực
Arsenal gần như không thể tấn công. Trên khán đài, nhiều CĐV đứng dậy, rục rịch ra về sớm.
77'
Calafiori dứt điểm liên tiếp
Calafiori liên tục có cơ hội uy hiếp khung thành Man City nhưng hậu vệ của Arsenal dứt điểm chệch khung thành Trafford.
Các cầu thủ Arsenal lúc này trông có phần xìu xuống, thiếu tự tin. CĐV Pháo thủ trên khán đài cũng vậy. Các học trò Arteta phải tạo ra điều gì đó trên sân để "đánh thức" bầu không khí, kéo người hâm mộ trở lại với cảm xúc trận đấu.
70'
Thẻ vàng cho White
Trong trạng thái hưng phấn, Cherki có những pha bóng biểu diễn như trêu ngươi đối phương. Anh bị White tông vào sau khi đã chuyền bóng đi. White bị một số cầu thủ Man City cảnh cáo, trong khi trọng tài rút thẻ vàng cho hậu vệ Arsenal.
64'
Cú đúp trong 4 phút của O'Reilly
Rodri phối hợp đưa Nunes xuống góc phải cấm địa Arsenal để tạt vào. Semenyo và Bernardo Silva băng vào, nhưng quả tạt thực ra là dành cho O'Reilly ở góc xa. Cầu thủ 21 tuổi, trong thế không người kèm, đánh đầu chéo góc hạ Kepa để hoàn tất cú đúp.
Arsenal trước đó đang chuẩn bị thay người để xoay chuyển thế trận, nhưng họ chưa kịp làm điều đó thì Nico O'Reilly đã ghi bàn thứ hai. Pep Guardiola nhảy múa bên đường biên, xoay người đầy phấn khích và nhận thẻ vàng cho pha ăn mừng, trong khi Mikel Arteta gạt Noni Madueke sang một bên và buông tay đầy thất vọng.
Madueke sau đó vẫn vào thay Havertz, còn Calafiori thay Hincapie.
60'
1-0 cho Man City
Cherki dốc bóng bên cánh trái rồi tạt vào phía trong. Thủ môn Kepa của Arsenal không thể bắt dính, tạo cơ hội cho O'Reilly băng vào dứt điểm bồi tung lưới khung thành đã bỏ trống.
Nico O'Reilly, vừa bước sang tuổi 21 hôm qua, nhận được một "món quà sinh nhật muộn" tuyệt vời.
51'
Thẻ vàng cho Kepa
Thủ môn Kepa băng ra nhưng lưỡng lự trong việc quyết định phá bóng hay ập vào can thiệp Doku. Sau đó, Kepa đã buộc phải phạm lỗi với cầu thủ Man City và nhận thẻ vàng.
Phía Man City phản ứng dữ dội, cho rằng đây là tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt (dogso), xứng đáng nhận thẻ đỏ.
46'
Hiệp hai bắt đầu
Cả hai đội đều chưa thay người.