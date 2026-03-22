Man City hạ Arsenal, giành Cup Liên đoàn Anh

AnhTài năng trẻ Nico O'Reilly lập cú đúp giúp Man City thắng 2-0 trong trận chung kết Cup Liên đoàn, đập tan mộng "ăn bốn" của Arsenal.

Phía Man City phản ứng dữ dội, cho rằng đây là tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt (dogso), xứng đáng nhận thẻ đỏ.

Thủ môn Kepa băng ra nhưng lưỡng lự trong việc quyết định phá bóng hay ập vào can thiệp Doku. Sau đó, Kepa đã buộc phải phạm lỗi với cầu thủ Man City và nhận thẻ vàng.

Nico O'Reilly, vừa bước sang tuổi 21 hôm qua, nhận được một "món quà sinh nhật muộn" tuyệt vời.

Cherki dốc bóng bên cánh trái rồi tạt vào phía trong. Thủ môn Kepa của Arsenal không thể bắt dính, tạo cơ hội cho O'Reilly băng vào dứt điểm bồi tung lưới khung thành đã bỏ trống.

Madueke sau đó vẫn vào thay Havertz, còn Calafiori thay Hincapie.

Arsenal trước đó đang chuẩn bị thay người để xoay chuyển thế trận, nhưng họ chưa kịp làm điều đó thì Nico O'Reilly đã ghi bàn thứ hai. Pep Guardiola nhảy múa bên đường biên, xoay người đầy phấn khích và nhận thẻ vàng cho pha ăn mừng, trong khi Mikel Arteta gạt Noni Madueke sang một bên và buông tay đầy thất vọng.

Rodri phối hợp đưa Nunes xuống góc phải cấm địa Arsenal để tạt vào. Semenyo và Bernardo Silva băng vào, nhưng quả tạt thực ra là dành cho O'Reilly ở góc xa. Cầu thủ 21 tuổi, trong thế không người kèm, đánh đầu chéo góc hạ Kepa để hoàn tất cú đúp.

Trong trạng thái hưng phấn, Cherki có những pha bóng biểu diễn như trêu ngươi đối phương. Anh bị White tông vào sau khi đã chuyền bóng đi. White bị một số cầu thủ Man City cảnh cáo, trong khi trọng tài rút thẻ vàng cho hậu vệ Arsenal.

Các cầu thủ Arsenal lúc này trông có phần xìu xuống, thiếu tự tin. CĐV Pháo thủ trên khán đài cũng vậy. Các học trò Arteta phải tạo ra điều gì đó trên sân để "đánh thức" bầu không khí, kéo người hâm mộ trở lại với cảm xúc trận đấu.

Arsenal gần như không thể tấn công. Trên khán đài, nhiều CĐV đứng dậy, rục rịch ra về sớm.

Viktor Gyokeres lao vào dứt điểm bồi và có va chạm nhẹ từ phía sau với Rodri, dẫn đến những pha phản ứng không quá quyết liệt và một tình huống kiểm tra VAR. Không có phạt đền.

Từ quả tạt của đồng đội bên cánh phải, Gabriel Jesus bật cao đánh đầu hướng trái bóng vào góc xa. Bóng tìm đến xà ngang khung thành của Man City.

Arsenal vỡ mộng ăn bốn khi thua 0-2, trong đó bàn đầu tiên đến từ sai lầm của thủ môn Kepa. Với cú đúp của O'Reilly, Man City tiếp tục chứng minh họ là "ông vua" của Cup Liên đoàn khi thắng 9 trong 10 trận chung kết. Pep Guardiola trở thành HLV đầu tiên năm lần vô địch giải đấu này.

Lần đầu tiên trong lịch sử Cup Liên đoàn, trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh, và kết quả trận đấu có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện mùa giải.

Arsenal còn nguyên cơ hội trên cả 4 đấu trường. Ngoài chung kết Cup Liên đoàn, họ đang hơn Man City 9 điểm ở Ngoại hạng Anh, sẽ gặp Sporting ở tứ kết Champions League và Southampton tại tứ kết Cup FA. Man City thì đã bị loại khỏi Champions League nhưng vẫn có thể hướng đến cú ăn ba giải quốc nội.

Trong khi Arsenal đang khao khát chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài ba thập kỷ tại Cup Liên đoàn, Man City của Pep Guardiola đang tìm kiếm danh hiệu lớn đầu tiên kể từ chức vô địch Champions League 2022-2023.

Martin Zubimendi (trái) tranh chấp với Jeremy Doku trong trận Arsenal hòa Man City 1-1 ở Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 21/9/2025. Ảnh: Reuters

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang nằm trong tay Arsenal với khoảng cách 9 điểm (dù đá nhiều hơn 1 trận), nhưng Man City lại là "ông vua" của cup Liên đoàn Anh, khi thắng 8/9 trận chung kết, bao gồm 7 lần liên tiếp kể từ năm 1974. Pep Guardiola cũng có thể trở thành huấn luyện viên đầu tiên 5 lần vô địch giải đấu này.

Mikel Arteta, cựu trợ lý của Man City, đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi trở thành huấn luyện viên đầu tiên của Arsenal giành chiến thắng trong hai trận chung kết cup lớn đầu tiên dẫn dắt đội (không tính Community Shield). Lịch sử cũng ủng hộ chiến lược gia Tây Ban Nha khi ông bất bại trong 8 lần xuất hiện tại Wembley cùng Arsenal trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên.

Phong độ gần đây của Arsenal cũng rất ấn tượng với chuỗi 14 trận bất bại và 6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, Arsenal thất bại ở chung kết Cup Liên đoàn nhiều nhất (6 lần), gần nhất là trước chính Man City vào năm 2018.

Trước khi vòng 1/8 Champions League diễn ra, Man City cũng nuôi tham vọng "ăn bốn", nhưng thất bại 1-2 trước Real đã khiến họ sớm chia tay đấu trường châu Âu. Mùa giải đầy biến động của Man City vẫn có thể được cứu vãn ở đấu trường quốc nội, với Liverpool đang chờ đợi ở tứ kết FA Cup vào tháng tới. Tuy nhiên, thầy trò Pep Guardiola đang có phong độ đáng báo động, khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Vy Anh