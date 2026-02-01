-
Khi Djokovic không còn sợ Sinner
AustraliaNovak Djokovic cắt chuỗi 5 thất bại dưới tay Jannik Sinner, khi hạ gục đàn em 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 trong hơn 4 tiếng thi đấu, tối 30/1.
Vì sao Zverev phẫn nộ với cơn chuột rút của Alcaraz?
Trận bán kết Australian Mở rộng 2026 giữa Alexander Zverev với Carlos Alcaraz bị đẩy lên cao trào căng thẳng cuối set 3, vì tay vợt Đức cáo buộc trọng tài cho đối thủ hưởng lợi khi điều trị cơn chuột rút.
Djokovic lại thắng dù ghi ít điểm hơn đối thủ
AustraliaChủ nhân 24 Grand Slam, Novak Djokovic cho thấy bản lĩnh ở những điểm số quan trọng, để thắng ngược Jannik Sinner ở bán kết Australia Mở rộng sau năm set.
Djokovic: 'Hãy trả tiền cho màn trình diễn của tôi'
AustraliaNovak Djokovic đùa rằng anh xứng đáng nhận 10% tiền vé trận bán kết Australia Mở rộng, vì đã cống hiến những pha bóng hay cùng Jannik Sinner hôm 30/1.
Alcaraz lần đầu vào chung kết Australia Mở rộng 2026
AustraliaTay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz chuột rút vẫn thắng nghẹt thở Alexander Zverev 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5 ở bán kết Australia Mở rộng hôm 30/1.
-
Alcaraz - Djokovic: Lịch sử vẫy gọi ở chung kết Australia Mở rộng
AustraliaNếu vô địch Australia Mở rộng 2026, Novak Djokovic sẽ độc chiếm kỷ lục 25 Grand Slam, còn Carlos Alcaraz sở hữu trọn bộ major.