AustraliaHuyền thoại Novak Djokovic đối đầu tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz tại chung kết Australia Mở rộng 2026. Trận đấu bắt đầu lúc 15h45.

AustraliaNovak Djokovic đùa rằng anh xứng đáng nhận 10% tiền vé trận bán kết Australia Mở rộng, vì đã cống hiến những pha bóng hay cùng Jannik Sinner hôm 30/1.

AustraliaChủ nhân 24 Grand Slam, Novak Djokovic cho thấy bản lĩnh ở những điểm số quan trọng, để thắng ngược Jannik Sinner ở bán kết Australia Mở rộng sau năm set.

Trận bán kết Australian Mở rộng 2026 giữa Alexander Zverev với Carlos Alcaraz bị đẩy lên cao trào căng thẳng cuối set 3, vì tay vợt Đức cáo buộc trọng tài cho đối thủ hưởng lợi khi điều trị cơn chuột rút.

Djokovic, 38 tuổi, tay vợt nam sở hữu nhiều danh hiệu Grand Slam nhất trong lịch sử. Siêu sao Serbia có số danh hiệu Australia Mở rộng ngang bằng số trận thua của anh (10) tại Grand Slam đầu năm, và đang hướng đến việc trở thành nhà vô địch lớn tuổi nhất trong lịch sử giải. Nếu vô địch, Nole cũng độc chiếm kỷ lục 25 Grand Slam, cột mốc chưa tay vợt nam và nữ nào đạt được.

Tinh thần Djokovic đang lên rất cao sau thắng lợi huy hoàng tại bán kết gặp Sinner, nhà vô địch Australia Mở rộng hai năm gần nhất. Alcaraz cũng cho thấy phẩm chất siêu hạng với màn ngược dòng ngoạn mục trước Alexander Zverev tại bán kết, gợi nhớ lại lần thắng ngược kinh điển của anh ở chung kết Roland Garros năm ngoái. Ngoại trừ trận gặp Zverev, Alcaraz đã thể hiện sức mạnh vượt trội tại giải và là tay vợt đạt phong độ cao nhất trong hai tuần qua.

Alcaraz, ở tuổi 22, đang nhắm tới việc trở thành tay vợt trẻ nhất hoàn tất Grand Slam Sự nghiệp (sưu tập đủ bốn Grand Slam khác nhau). Được biết đến là tay vợt của những trận đấu lớn, Alcaraz sở hữu thành tích ấn tượng tại chung kết Grand Slam và Masters 1000 với 14 thắng lợi sau 16 trận. Riêng ở Grand Slam, bản lĩnh của Alcaraz thường được phát huy nếu phải bước vào set năm, bằng chứng là 15 lần thắng trong 16 trận.

Djokovic (phải) bắt tay Alcaraz, sau trận tứ kết Australia Mở rộng trên sân Rod Laver, Melbourne hôm 21/1 năm ngoái. Ảnh: Reuters

Đây mới là lần thứ hai, Nole đối mặt tay vợt xếp vị trí cao hơn trên bảng thứ bậc ATP trong một trận chung kết Australia Mở rộng, sau cuộc đọ sức với Stefanos Tsitsipas năm 2023. Xét rộng hơn khía cạnh này ở tất cả các trận chung kết Grand Slam, thành tích của Djokovic là bốn chiến thắng trong tám trận.

Khoảng cách giữa Alcaraz và Djokovic rất mong manh, xuyên suốt cuộc đối đầu liên thế hệ của họ. Chỉ 12 tháng trước, Djokovic đánh bại Alcaraz tại Rod Laver Arena, nơi họ sẽ so tài vào Chủ nhật này. Djokovic đang dẫn Alcaraz 5-4 về đối đầu, nhưng đã thua ba trong năm lần chạm trán giữa họ tại các giải Grand Slam.

Sự cân bằng của cặp đấu thể hiện rõ hơn qua bốn lần đụng độ ở chung kết, mỗi người chia nhau hai chiến thắng. Một trong những trận thắng nổi bật của Alcaraz là lần đánh bại Djokovic tại Wimbledon 2023, qua đó chấm dứt sự thống trị Nole tạo dựng ở Grand Slam sân cỏ. Sau đó, Djokovic đáp trả với việc hạ Alcaraz để giành HC vàng Olympic Paris.

Vy Anh