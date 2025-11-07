Trực thăng tìm kiếm 3 người mất tích ở biển Lý Sơn

Quảng NgãiSau hơn 20 giờ mất tích, trực thăng quân đội được huy động tìm kiếm ba người đàn ông mất tích ở khu vực biển Lý Sơn, trưa 7/11.

Máy bay của Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, xuất phát từ Đà Nẵng lúc 11h ra vùng biển Lý Sơn. Hiện khu vực này có gió cấp 5-6, gây khó khăn cho công tác cứu nạn.

Trực thăng tìm kiếm các nạn nhân ở vùng biển Lý Sơn, trưa 7/11. Ảnh: Minh Bằng

Việc tìm kiếm theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, khoảng 15h ngày 6/11, người đàn ông 44 tuổi (trú thôn Tây An Vĩnh, xã Lý Sơn) ra khu vực cầu cảng Tây An Vĩnh và bất ngờ nhảy xuống biển. Phát hiện sự việc, hai người dân địa phương là ông Phan Duy Quang (47 tuổi) và Lê Văn Sanh (37 tuổi) dùng thúng ra cứu. Cả hai tiếp cận nạn nhân nhưng sóng to, gió mạnh, ba người bị cuốn trôi, không thể quay vào bờ.

Ê kíp thực hiện tìm các nạn nhân. Ảnh: Quân chủng Phòng không - Không quân cung cấp

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đặc khu Lý Sơn huy động tàu Thành Tâm (số hiệu VT0035) do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng, cùng các phương tiện cứu hộ khác tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, việc truy tìm không đạt hiệu quả, phải tạm dừng.

Phạm Linh