Trực thăng lai của Trung Quốc bay thử

Trung Quốc thử nghiệm nguyên mẫu trực thăng với hệ thống cánh quạt xoay, giống cơ chế trên mẫu MV-75 của Mỹ, tại địa điểm chưa công bố.

Hình ảnh được công bố ngày 18/8 cho thấy nguyên mẫu trực thăng lai đang bay tại một cơ sở ở Trung Quốc. Trực thăng có cánh bằng phía trên thân, ở hai đầu là cụm cánh quạt có thể xoay nhiều góc và tối đa là 90 độ, tùy thuộc vào chế độ bay.

Nguyên mẫu này sử dụng động cơ có thiết kế giống trực thăng lai MV-75, còn gọi là V-280 Valor, do hãng Bell của Mỹ phát triển, trong đó chỉ một phần cụm truyền động có thể xoay được. Kết cấu này khác thiết kế xoay cả động cơ trên trực thăng lai V-22 Osprey, được cho là đơn giản hóa kết cấu và tăng hiệu suất vận hành của hệ thống.

Nguyên mẫu trực thăng lai của Trung Quốc trong ảnh công bố ngày 18/8. Ảnh: X/Rick Joe

Trực thăng lai Trung Quốc có cánh đuôi hình chữ T để điều khiển hướng bay. Một ảnh chụp khác cho thấy máy bay có hai cửa nhỏ ở buồng lái và cửa lớn vào khoang hành khách bên sườn phải. Trực thăng có ba càng đáp, có thể thu gọn vào thân khi bay.

Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về những hình ảnh này.

Thomas Newdick, biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, nhận định nguyên mẫu trực thăng lai của Trung Quốc dường như cùng loại với mẫu AW609 do Italy chế tạo, với tải trọng tải cất cánh tối đa hơn 7,6 tấn, thấp hơn so với mẫu MV-75 với trọng tải 14 tấn và mức 21 tấn của V-22 khi cất cánh thẳng đứng.

"Trực thăng lai của Trung Quốc có thể sẽ được mô tả là phương tiện phục vụ hoạt động thương mại. Tuy nhiên, nếu thành công, mẫu trực thăng này sẽ thu hút sự chú ý của quân đội Trung Quốc do phù hợp với rất nhiều nhiệm vụ, cũng như có thể hoạt động trên đường băng ngắn hoặc tàu đổ bộ tấn công", Newdick cho biết.

Nguyên mẫu trực thăng lai của Trung Quốc trong ảnh công bố ngày 18/8. Ảnh: War Zone

Theo Newdick, trực thăng lai Trung Quốc có kích thước quá nhỏ để thay thế trực thăng vận tải hạng trung Z-8/Z-18, vốn có tải trọng cất cánh tối đa gần 14 tấn. Tuy nhiên, biến thể hải quân của mẫu trực thăng lai có thể đảm nhận một số nhiệm vụ do mẫu Z-9 và Z-20 đang thực hiện.

"Kinh nghiệm vận hành trực thăng lai cỡ nhỏ sẽ cung cấp thông tin rất giá trị để phát triển biến thể mở rộng hoặc mẫu máy bay lớn hơn cùng loại. Giống AW609, trực thăng lai của Trung Quốc sẽ rẻ hơn đáng kể so với V-22, dù hiệu suất vận hành thua kém, đặc biệt là ở tải trọng", Newdick nhận xét.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)