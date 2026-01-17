Trực thăng Israel tuột cáp, rơi cắm đầu xuống đất

Chiếc UH-60 Israel đang được vận chuyển bằng trực thăng vận tải CH-53 thì bị tuột cáp treo, rơi thẳng xuống đất.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 16/1 cho biết đã triển khai trực thăng vận tải hạng nặng CH-53 vận chuyển một trực thăng vũ trang UH-60 Black Hawk, sau khi nó bị hư hại do hạ cánh khẩn cấp xuống địa điểm trống trải ở khu vực Gush Etzion giữa thời tiết xấu ba ngày trước đó.

Trong chiến dịch thu hồi, cánh quạt trên trực thăng UH-60 được tháo bỏ, ở phần đuôi có dù hãm để tránh bị xoay tròn khi được chiếc CH-53 vận chuyển bằng dây cáp. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, dây cáp bị tuột và chiếc UH-60 rơi tự do, lao cắm đầu xuống sườn dốc cạnh một khu nhà.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy trực thăng UH-60 bị gãy rời phần đuôi và lật nghiêng trên sườn núi. Hiện chưa ghi nhận thương vong liên quan đến sự cố. Tư lệnh không quân Israel Tomer Bar đã ra lệnh cho quân đội thành lập một ủy ban để điều tra.

Máy bay Israel đánh rơi trực thăng trên không Khoảnh khắc trực thăng UH-60 Israel rơi xuống đất khi đang được vận chuyển hôm 16/1. Video: X/Gloz111

Trực thăng CH-53 lâu nay vốn là lựa chọn hàng đầu cho nhiệm vụ không vận bằng phương pháp treo ngoài, đặc biệt là với thủy quân lục chiến Mỹ. Chúng có thể cẩu khí tài, phương tiện bị hư hại ra khỏi những khu vực xa xôi, hẻo lánh một cách nhanh chóng.

Vận chuyển bằng phương pháp treo ngoài là dạng nhiệm vụ không đơn giản. Không những dây cáp cần đủ chắc để chịu được tải trọng lớn, cách bố trí hệ thống treo, độ chúc hay độ nghiêng cánh cũng cần được tính toán trước.

Hiện trường vụ rơi trực thăng UH-60 hôm 16/1. Ảnh: X/Clash Report

Israel bắt đầu sử dụng trực thăng CH-53 từ năm 1969 và có khoảng 20 máy bay. Kể từ những năm 1980, chúng đã được nâng cấp để kéo dài thời hạn hoạt động thêm vài thập kỷ. Israel đã ký thỏa thuận mua 12 chiếc CH-53K từ Mỹ nhằm thay thế các máy bay trên.

Phạm Giang (Theo Times of Israel, War Zone, Breaking Defense)