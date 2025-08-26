Trực thăng hạng nặng Mỹ bốc cháy dữ dội trên bãi đỗ

Trực thăng CH-53E của thủy quân lục chiến Mỹ đột ngột bốc cháy tại căn cứ ở bang California, chưa rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố.

Sự việc xảy ra tại căn cứ Twentynine Palms, bang California, Mỹ vào chiều 22/8, nhưng thông tin chỉ được Không đoàn Thủy quân lục chiến số 3 thông báo hôm 25/8. Video đăng trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bao trùm chiếc CH-53E đang đậu trên mặt đất, trước khi lực lượng cứu hỏa phun nước để khống chế đám cháy.

Phát ngôn viên Không đoàn 3 cho biết toàn bộ tổ lái và những người trên trực thăng đã kịp sơ tán, không có thương vong. Ngọn lửa cũng được kiểm soát sau nỗ lực chữa cháy. Thủy quân lục chiến Mỹ đang điều tra nguyên nhân sự cố, chưa công bố mức độ hư hại của chiếc CH-53E.

Trực thăng hạng nặng Mỹ bốc cháy trong căn cứ Trực thăng hạng nặng CH-53E bốc cháy tại căn cứ ở bang California, Mỹ trong video công bố ngày 22/8. Video: Reddit/newnoadeptness

Trực thăng hạng nặng CH-53E Super Stallion được phát triển từ những năm 1970 trên cơ sở dòng CH-53 Sea Stallion. Thủy quân lục chiến Mỹ biên chế CH-53E từ năm 1981, dự kiến vận hành mẫu trực thăng này tới năm 2030. Đây là một trong những mẫu trực thăng quân sự lớn nhất trong biên chế các nước trên thế giới.

CH-53E có kíp lái 5 người, gồm hai phi công và ba xạ thủ súng máy, có khả năng chở theo 37 hoặc 55 binh sĩ tùy cách bố trí chỗ ngồi. Khi làm nhiệm vụ vận tải, nó có thể mang theo 14,5 tấn hàng hóa trong khoang hoặc hơn 16 tấn với giá treo bên ngoài.

Chi phí xuất xưởng mỗi chiếc CH-53E vào đầu những năm 1990 là gần 24,4 triệu USD, tương đương khoảng 55,8 triệu USD vào năm nay. Mức giá này chưa bao gồm chi phí bảo trì hoặc nâng cấp sau khi xuất xưởng.

Nguyễn Tiến (Theo Task&Purpose, AFP, AP)