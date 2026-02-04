Trực Tết Âm lịch 2026, công ty trả lương bao nhiêu là đúng luật?

Công ty tôi vừa ra thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 đối với người lao động thực hiện như lịch nghỉ của cán bộ, công chức (tức là nghỉ 9 ngày liên tục).

Cụ thể nghỉ từ thứ bảy ngày 14/2 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Vì công ty có chế độ nghỉ hàng tuần một ngày (chủ nhật) nên thứ bảy ngày 14/2 và thứ bảy ngày 21/2 người lao động được nghỉ và trừ vào ngày nghỉ hàng năm (ngày phép năm).

Đồng thời, công ty có thông báo người lao động nào muốn trực Tết (thứ 7 ngày 14/2, chủ nhật ngày 15/2, thứ 7 ngày 21/2, chủ nhật ngày 22/2) thì đăng ký, ai trực trong 4 ngày nghỉ này sẽ được công ty trả 200% tiền lương và không bị trừ ngày phép năm.

Việc công ty trả lương như vậy có đúng hay không?

Độc giả Bích Hồng

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn