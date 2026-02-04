Trực Tết Âm lịch 2026, công ty trả lương bao nhiêu là đúng luật?

Cụ thể nghỉ từ thứ bảy ngày 14/2 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Vì công ty có chế độ nghỉ hàng tuần một ngày (chủ nhật) nên thứ bảy ngày 14/2 và thứ bảy ngày 21/2 người lao động được nghỉ và trừ vào ngày nghỉ hàng năm (ngày phép năm).
Đồng thời, công ty có thông báo người lao động nào muốn trực Tết (thứ 7 ngày 14/2, chủ nhật ngày 15/2, thứ 7 ngày 21/2, chủ nhật ngày 22/2) thì đăng ký, ai trực trong 4 ngày nghỉ này sẽ được công ty trả 200% tiền lương và không bị trừ ngày phép năm.
Việc công ty trả lương như vậy có đúng hay không?
Độc giả Bích Hồng