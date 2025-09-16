Trong thế giới của những ông chủ trẻ Mỹ

Nhiều ông chủ startup Mỹ ở độ tuổi ngoài 20 đang làm việc 12-13 tiếng mỗi ngày nuôi giấc mơ xây dựng đế chế tỷ USD.

Chủ nhật, Marty Kausas, 28 tuổi, đồng sáng lập startup Pylon, một công ty AI tại Mỹ vẫn ở văn phòng. Anh cho biết đã làm việc 92 giờ mỗi tuần, trong ba tuần liên tiếp. Mục tiêu của anh là xây dựng công ty trị giá 10 tỷ USD trong 10 năm.

"Có nhiều cách kiếm tiền dễ hơn nhưng tôi muốn làm điều gì đó ý nghĩa hơn tiền", Kausas nói. Startup của anh đã huy động được 51 triệu USD.

Tại San Francisco, không khó để bắt gặp những nhà sáng lập công ty công nghệ nuôi hy vọng tạo ra sản phẩm đột phá. Họ chạy đua để gia nhập hàng ngũ những tỷ phú công nghệ từng làm thay đổi thế giới.

"Bạn phải thật vững tâm", Mackay Grant, 24 tuổi, nói. Năm ngoái, anh bỏ lễ tốt nghiệp đại học để đến San Francisco và thành lập một startup tài chính AI.

Được truyền cảm hứng từ câu chuyện của ông chủ Facebook, thế hệ startup mới của Mỹ là những người đã dùng iPhone từ nhỏ và viết code từ tuổi thiếu niên. Họ hiếm khi rượu bia, xem nhẹ sự cân bằng công việc - cuộc sống và bị cuốn vào cuộc cạnh tranh 24/7 xem ai là người ám ảnh với công việc nhất.

"Tại sao phải đến quán bar khi có thể dùng thời gian đó để xây dựng công ty?", Emily Yuan, 23 tuổi, đồng sáng lập startup Corgi, nói.

Thời gian rảnh ít ỏi của họ cũng dành cho các hoạt động xã hội xoay quanh công việc. Một số thư giãn bằng cách tập thể dục, xông hơi ở nơi họ có thể bàn về các vòng gọi vốn tương lai.

Marty Kausas, 28 tuổi, đang làm việc tại văn phòng của Pylon ở Mỹ vào ngày cuối tuần. Ảnh: Eli Imadali/WSJ.

Với người ngoài, cuộc sống của họ có vẻ đơn điệu và buồn tẻ. Họ là những kẻ theo đuổi vận may nhưng không có thời gian sống, lấp đầy dạ dày bằng bữa ăn đóng hộp trên bàn máy tính. Nhưng với những ông chủ trẻ, đó là cái giá phải trả.

Haseab Ullah, người sáng lập một chatbot AI, ăn cơm hộp hàng ngày để tiết kiệm thời gian. Anh trả 700 USD mỗi tháng để ở trong một "kén ngủ", đặt tại khu vực sinh hoạt chung của một văn phòng cũ. "Nó giống như chui vào quan tài mỗi đêm", anh nói.

Kausas của Pylon cũng định sống tại văn phòng nhưng sau đó thuê một căn hộ gần đó. Anh cũng gọi đồ ăn ngoài để không phải tốn thời gian suy nghĩ về thực phẩm. Hình mẫu nhân viên lý tưởng của anh là một "PhD" - viết tắt của "nghèo, đói và tuyệt vọng" (poor, hungry and desperate).

Nico Laqua, 25 tuổi, đồng sáng lập Corgi, tuyên bố chỉ thuê người sẵn sàng làm việc 7 ngày một tuần. Trong hơn 40 nhân viên của cô, khoảng 30 người từng khởi nghiệp thất bại. Món quà chào mừng nhân viên mới là một tấm nệm để ngủ lại văn phòng. Laqua cho biết dù không yêu cầu, hai phần ba nhân viên đời đầu đã xăm logo công ty.

Jared Friedman, một đối tác tại vườn ươm khởi nghiệp Y Combinator, cho rằng tinh thần làm việc này giống những ngày đầu của Internet. "Tôi thấy đây là một khoảnh khắc lặp lại của lịch sử", Friedman nói.

Sự trỗi dậy của AI đã tiếp thêm năng lượng cho giới công nghệ, tạo ra cảm giác ngành đang ở trong thời khắc lịch sử.

Arlan Rakhmetzhanov, 18 tuổi, bỏ học cấp ba ở Kazakhstan, chuyển đến San Francisco sau khi huy động được một triệu USD cho startup của mình. Sau bữa tối với các nhà sáng lập khác, anh lao đến căn hộ của khách hàng tiềm năng để cài đặt phần mềm và rời đi lúc 1h sáng với một hợp đồng mới.

Rakhmetzhanov luôn mang theo laptop để sửa lỗi phần mềm ở bất cứ đâu, từ lúc đi bộ, ăn uống đến trong nhà vệ sinh. "Tôi chưa bao giờ cố tách biệt công việc và cuộc sống xã hội", anh nói.

Thành công của cậu đã truyền cảm hứng cho cha và anh trai đến thành phố để theo đuổi startup AI của riêng mình.

"Rung động từ San Francisco đã lan đến tận thảo nguyên Kazakhstan", ông Sanzhar, cha của cậu, nói. "Đây là nước Mỹ".

Minh Phương (Theo WSJ)