Lối sống 'chê rượu' của các sếp trẻ ở thung lũng Silicon

MỹNhiều lãnh đạo trẻ của các hãng công nghệ ở Thung lũng Silicon đang chọn lối sống không rượu bia, làm việc 80-90 giờ mỗi tuần để tối ưu hóa hiệu suất.

Trong một bữa tối gần đây với các nhà sáng lập công nghệ tuổi đôi mươi, Jackson Stokes nhận thấy hầu hết chỉ nhấp một ngụm đồ uống. Không khí trở nên gượng gạo khi một người bạn gọi rượu mạnh cho cả bàn.

"Dù là tối thứ 6 nhưng đó không phải thứ chúng tôi muốn", Stokes, nhà đồng sáng lập 26 tuổi của TrainLoop, nói. Với anh và bạn bè, một buổi sáng tỉnh táo quan trọng hơn, còn rượu mạnh là một "trở ngại".

Xu hướng người Mỹ uống ít hơn không còn mới. Một cuộc thăm dò của Gallup năm 2023 cho thấy 62% người dưới 35 tuổi uống rượu, giảm mạnh so với 72% của thập kỷ trước.

Tại Thung lũng Silicon, xu hướng này càng rõ nét bởi văn hóa làm việc khắc nghiệt. Thời gian làm việc kéo dài khiến các nhà sáng lập trẻ ít có thời gian tiệc tùng. Sự nổi lên của các chuyên gia sức khỏe như Bryan Johnson và Andrew Huberman cũng thúc đẩy thế hệ doanh nhân mới từ bỏ các thói quen bất lợi.

Hầu hết trong số 9 nhà sáng lập trẻ được Business Insider phỏng vấn đều đã cắt giảm đáng kể rượu bia, một số kiêng hoàn toàn. Việc kiêng cữ dần trở thành tín hiệu cho thấy sự cống hiến hết mình cho công việc.

Nhiều nhà sáng lập công nghệ ở Thung lũng Silicon, Mỹ đang chọn lối sống không rượu bia để nâng cao hiệu suất làm việc. Ảnh minh họa: B.I

Chris Pisarski, người có công ty tham gia khóa đào tạo của Y Combinator, nhận thấy tại các sự kiện của vườn ươm khởi nghiệp này, quầy bar luôn vắng tanh. "Tôi luôn thấy điều đó thật đáng kinh ngạc", Pisarski, người chỉ uống khoảng một ly rượu vang mỗi tháng, cho biết.

Nhiều người giải thích họ cần duy trì sự tập trung cao độ. Boris Skurikhin, 25 tuổi, đồng sáng lập In Docket, cho biết các nhà sáng lập trẻ thường nói về việc phải "khóa mình lại" (lock in).

"Đó là trạng thái làm việc nhiều giờ, gác lại các tương tác xã hội và rượu bia. Một số người còn cam kết chỉ dành thời gian để ngủ và làm việc", anh nói.

Theo Miranda Nover, đồng sáng lập Fort, hình ảnh cá nhân rất quan trọng. "Bạn muốn phát đi tín hiệu: Chúng tôi làm việc 6 ngày một tuần đến 9 giờ tối, không rượu chè, tiệc tùng", cô nói.

Coi rượu là "thuốc độc", Cyril Gorlla, đồng sáng lập CTGT, mô tả tuần làm việc của mình kéo dài 80-90 giờ. "Chúng tôi quan niệm 'cơ thể là một ngôi đền' và rượu bia sẽ cản trở điều đó", anh nói.

Sự quan tâm đến sức khỏe cũng là lý do chính. Các nhà sáng lập khoe thực phẩm chức năng và nhẫn thông minh theo dõi sức khỏe. Nhiều người nhắc đến những người có ảnh hưởng như Bryan Johnson, nhà sáng lập Braintree ám ảnh với việc kéo dài tuổi thọ, đã từ bỏ ly rượu vang 90 ml mỗi ngày chỉ vì nó chứa 71 calo.

Kieran White, đồng sáng lập Curo, người đã bỏ rượu, so sánh nhà sáng lập với vận động viên chuyên nghiệp: "Bạn phải luôn ở đỉnh cao phong độ". Đồng nghiệp của anh, Andrew Porter, vẫn uống nhưng đã cắt giảm nhiều, chủ yếu trong các sự kiện kết nối. "Tôi đang trong chế độ cày cuốc", Porter khẳng định.

Văn hóa tiệc tùng phóng khoáng thời Facebook sơ khai dường như đã biến mất. Chloe Samaha, đồng sáng lập Bond, cho biết tại các bữa tiệc, nhiều người cầm trên tay chai nước khoáng có ga thay vì rượu.

Gorlla so sánh văn hóa tiệc tùng "tỉnh táo" này với các "cuộc đối thoại trí tuệ".

"Đây đang dần trở thành nơi hội tụ của giới trí thức. Rất nhiều công việc được hoàn thành và chúng tôi đã tuyển được người từ những buổi gặp gỡ như vậy", anh nói.

Minh Phương (Theo Business Insider)