Trọng tài trận Saudi - Indonesia bị chê vì phụ thuộc VAR

Arab SaudiTrọng tài người Kuwait, Ahmed Al-Ali bị chê thiếu quyết đoán khi quá phụ thuộc vào công nghệ VAR, khi Indonesia thua Arab Saudi 2-3 ở vòng loại bốn World Cup 2026.

Cựu trọng tài FIFA người Ai Cập Mohamed Kala Reesha, hiện là chuyên gia phân tích của kênh thể thao Arab Saudi Arriyadiyah, cho rằng công nghệ VAR đã "cứu" Al-Ali trong trận đấu trên sân King Abdullah tối 8/10. Theo ông, cả ba tình huống dẫn tới phạt đền đều là các lỗi rõ ràng mà Al-Ali đáng lẽ phải nhận ra bằng mắt thường.

"Ali có thể lực tốt, di chuyển nhanh, nhưng anh ta không phát hiện ra các lỗi phạt đền trong ba tình huống đó. VAR đã giúp anh ta, vì hầu hết đều là lỗi rất rõ ràng", Reesha nhận xét.

Trọng tài người Kuwait, Ahmed Al-Ali trong trận Indonesia thua Arab Saudi 2-3 ở lượt ra quân bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân King Abdullah, Arab Saudi ngày 9/10/2025. Ảnh: AFP

Trọng tài Al-Ali thổi ba quả phạt đền sau khi nhận tư vấn từ tổ VAR và ra đường biên xem lại băng hình. Indonesia được hưởng hai quả, khi hậu vệ Hassan Al-Tambakti để bóng chạm tay trong vòng cấm ở hiệp một rồi Nawaf Bushal mắc lỗi tương tự cuối hiệp hai. Hậu vệ gốc Hà Lan Kevin Diks đều thực hiện thành công để ghi hai bàn cho Indonesia.

Arab Saudi được hưởng một quả phạt đền khác, khi Yakob Sayuri kéo Feras Al-Buraikan trong vòng cấm ở phút 32. Chính Al-Buraikan tận dụng để giúp Arab Saudi bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2-1. Sang hiệp hai, Al-Buraikan hoàn tất cú đúp, góp công lớn giúp Arab Saudi thắng 3-2.

"Tambakti và Bushal đều để bóng chạm tay, còn Al-Buraikan bị kéo áo rất rõ. Trọng tài nên tự phát hiện được, thay vì phải chờ VAR. Điều đó cho thấy khả năng nhận định kỹ thuật của ông ấy còn hạn chế", Reesha nói tiếp, và thêm rằng Bushal đáng lẽ phải nhận thẻ vàng vì lỗi cản bóng bằng tay của anh đã ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối thủ.

Feras Al-Buraikan ghi bàn phạt đền, nâng tỷ số lên 2-1 cho Arab Saudi.

Nhưng cựu trọng tài FIFA người Ai Cập lại đồng tình với quyết định truất quyền thi đấu của Mohamed Kanno - tiền vệ Arab Saudi chỉ vào sân chưa đầy 5 phút - ở phút bù thứ ba. Kanno nhận liên tiếp hai thẻ vàng, vì lỗi câu giờ rồi phản ứng quá mức.

"Kanno cố tình câu giờ nên đáng nhận thẻ vàng đầu tiên. Sau đó, anh ta phản ứng thiếu tôn trọng, và trọng tài đúng khi rút thẻ vàng thứ hai. Đây là một quyết định chính xác", Reesha kết luận.

Thua Arab Saudi, Indonesia buộc phải thắng Iraq vào ngày 12/10 để nuôi hy vọng cho mục tiêu World Cup 2026.

Saudi Arab 3-2 Indonesia Diễn biến chính trận Indonesia thua Arab Saudi 2-3.

Hồng Duy (theo Bola)