Trọng tài bị chỉ trích thổi phạt đền 'tai tiếng' cho Liverpool

ItalyTheo cựu HLV Fabio Capello, Liverpool hưởng phạt đền từ pha ăn vạ rõ ràng trong trận thắng Inter Milan 1-0 ở lượt sáu Champions League.

VAR có hai quyết định gây tranh cãi trên sân San Siro ngày 9/12. Phút 32, từ quả phạt góc bên cánh phải, Ibrahima Konate đánh đầu cận thành tung lưới Yann Sommer. Nhưng sau khi ra đường biên xem lại băng hình, trọng tài Felix Zwayer xác định Virgil van Dijk đánh đầu chạm tay Hugo Ekitike trước đó nên không công nhận bàn.

"Tôi hoàn toàn không hiểu VAR tối nay, mất ba phút mới xác định bàn thắng chạm tay rõ ràng là không hợp lệ", Capello bình luận trên Sky Sport.

Tình huống Alessandro Bastoni kéo áo Florian Wirtz trong vòng cấm, giúp Dominik Szoboszlai ghi bàn phạt đền trong trận Inter thua Liverpool 0-1 ở lượt sáu Champions League ngày 9/12. Ảnh:

The Athletic

Cựu HLV người Italy phẫn nộ hơn với tình huống định đoạt trận đấu ở phút 84. Florian Wirtz ngã trong vòng cấm Inter Milan và trọng tài Felix Zwayer được tổ VAR tư vấn ra đường biên xem lại băng hình. Trọng tài người Đức xác định Alessandro Bastoni kéo áo Wirtz từ phía sau, rút thẻ vàng và cho Liverpool hưởng phạt đền. Từ chấm 11 mét, Dominik Szoboszlai sút căng về góc trái, ấn định chiến thắng cho Liverpool.

"Đây là một quả penalty tai tiếng. Tôi không hiểu tại sao VAR lại phải can thiệp trong khi trọng tài đã nhìn thấy hết, đó là một pha ăn vạ rõ ràng khi cầu thủ ngã quỵ xuống đất", Capello gay gắt.

Cựu HLV 79 tuổi cho rằng đây là pha va chạm bình thường và xảy ra xuyên suốt trận đấu. "Họ thổi phạt vì một cái kéo áo, điều đó có nghĩa mỗi trận đấu sẽ có cả triệu quả penalty. Họ đã tạo tiền lệ và đó thật sự là điều đáng xấu hổ", Capello nhấn mạnh.

Tiền vệ Inter Piotr Zielinski cũng chỉ trích quyết định của trọng tài. "Chúng tôi thất vọng và tức giận vì đã chơi một trận đấu tốt, nhưng thiếu chút may mắn để ghi bàn", cầu thủ người Ba Lan nói. "Về quyết định của trọng tài, tôi không hiểu. Trên sân, tình huống đó không giống một pha phạm lỗi. Nếu tình huống này được thổi phạt, thì mọi pha bóng đều có thể trở thành phạt đền".

Các cầu thủ Inter phản ứng với quyết định của trọng tài. Ảnh: PA

Trong khi đó, HLV trưởng Inter Milan, Cristian Chivu giữ thái độ bình tĩnh hơn. "Tôi hiếm khi bình luận về trọng tài", ông nói. "Trọng tài ở vị trí tốt để quan sát toàn bộ tình huống và quyết định không cần thổi phạt. Khi VAR can thiệp, họ phải hiểu được nhịp độ và diễn biến trận đấu. Chúng tôi phải chấp nhận quyết định, học cách ứng phó với sự bất công và tập trung vào những điều tích cực mà chúng tôi có thể làm".

Nhà cầm quân người Romania cho rằng kết quả hòa là hợp lý hơn, đồng thời nhấn mạnh Inter chịu tổn thất nhiều vì hai chấn thương trong hiệp một. Hakan Calhanoglu và Francesco Acerbi đều rời sân trong 30 phút đầu, buộc Chivu phải tính toán kỹ cho ba quyền thay người còn lại.

"Chúng tôi đã chiến đấu hết mình, tìm cách phá lối chơi pressing của họ và dồn sức đến tận phút cuối. Chúng tôi lẽ ra nên quyết đoán hơn trong những tình huống quyết định, nhưng hai thay đổi bắt buộc đã ảnh hưởng lớn", ông cho biết.

Hồng Duy (theo Football Italy)