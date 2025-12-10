Liverpool thắng Inter Milan ở Champions League

ItalyBàn phạt đền gây tranh cãi của Dominik Szoboszlai giúp Liverpool thắng chủ nhà Inter Milan 1-0 ở lượt sáu vòng bảng Champions League.

Phút 84, Florian Wirtz ngã trong vòng cấm Inter Milan và trọng tài

Felix Zwayer được tổ VAR tư vấn ra đường biên xem lại băng hình. Trọng tài người Đức xác định Alessandro Bastoni kéo áo Wirtz từ phía sau, rút thẻ vàng và cho Liverpool hưởng phạt đền.

Quyết định này gây tranh cãi bởi Bastoni đánh đầu phá bóng trong pha tranh chấp với Wirtz và tác động kéo áo cũng quá mạnh. Tiền vệ người Đức cũng bị bao vây bởi năm cầu thủ Inter Milan và không có lợi thế kiểm soát bóng. Vì thế, các cầu thủ chủ nhà phản ứng dữ dội và CĐV trên khán đài thì la ó phản đối.

Tình huống Alessandro Bastoni kéo áo Florian Wirtz trong vòng cấm, giúp Liverpool được hưởng phạt đền...

Dominik Szoboszlai sút căng về góc phải giúp Liverpool thắng chủ nhà Inter Milan 1-0 ở lượt sáu vòng bảng Champions League ngày 9/12. Ảnh: Reuters

Bất chấp áp lực, Dominik Szoboszlai vẫn sút phạt đền căng về góc trái, khiến thủ môn Yann Sommer đoán đúng hướng cũng không thể chạm tay vào bóng. Tiền vệ người Hungary ghi bàn thứ hai tại Champions League mùa này, và là bàn thứ hai trên mọi đấu trường. Szoboszlai cũng chấm dứt chuỗi 18 trận sân nhà bất bại của Inter tại Champions League.

Liverpool có thể cho rằng quyết định hưởng phạt đền là công bằng, bởi họ bị VAR khước từ bàn gây tranh cãi ở hiệp một. Phút 32, từ quả phạt góc bên cánh phải, Virgil van Dijk và Hugo Ekitike cùng bật cao không chiến, đưa bóng bay về phía cầu môn để Ibrahima Konate đánh đầu nối cận thành tung lưới Yann Sommer.

Tình huống trọng tài xác định Van Dijk đánh đầu chạm tay Ekitike nên không công nhận bàn của Konate. Ảnh: chụp màn hình

Inter lập tức phản ứng, cho rằng đã có lỗi chạm tay và trọng tài ra đường biên xem lại băng hình. Sau vài phút tham khảo tổ VAR, trọng tài xác định Van Dijk đánh đầu chạm tay Ekitike nên không công nhận bàn, gây tranh cãi lớn.

Cựu danh thủ Rio Ferdinand bình luận trên X: "Quyết định quá nặng. Đây là khoảnh khắc lớn và rất cần thiết cho Konate. Tại sao trọng tài không ra đường bên xem màn hình sớm hơn để trận đấu đỡ bị gián đoạn?".

Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mark Clattenburg cho rằng nếu ông là người cầm còi, bàn thắng này sẽ được công nhận, nhưng cũng nhấn mạnh UEFA có cách giải thích khác về luật bóng chạm tay. "Tôi nghĩ bàn thắng này có thể bị từ chối vì chuyển động của tay hướng về bóng đã khiến bóng đi tới đồng đội và tạo ra bàn thắng", ông bình luận trên Amazon Prime Video.

Theo quy định của UEFA - vốn tuân theo luật IFAB -tình huống "khiến cơ thể trở nên lớn bất thường" được xem là lỗi dùng tay. Luật nêu rõ cầu thủ bị thổi phạt nếu cố ý đưa tay về phía bóng, hoặc để bóng chạm tay trong tư thế khiến cơ thể phình to một cách không tự nhiên so với chuyển động của tình huống.

Ngoài ra, một cầu thủ được coi là làm cơ thể lớn bất thường khi vị trí tay/arm không phù hợp với chuyển động hoặc không cần thiết trong pha bóng. Việc đặt tay như vậy đồng nghĩa cầu thủ chấp nhận rủi ro bóng chạm tay và bị phạt.

Dù Ekitike không cố ý, tình huống chạm tay của anh vẫn có thể bị thổi phạt theo diễn giải luật. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về trọng tài Zwayer.

Alexander Isak tiếp tục thi đấu mờ nhạt, không dứt điểm trúng đích lần nào Ảnh: Liverpool FC

Ngoài hai tình huống này, trận đấu tại San Siro hôm qua diễn ra cân bằng. Liverpool kiểm soát bóng 51%, dứt điểm 12 lần với 6 cú trúng đích - so với 12 và 2 của Inter.

Cách biệt mong manh khiến Liverpool trải qua những phút cuối phòng ngự vất vả. Chỉ sau khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, HLV Arne Slot mới nhẹ nhõm và quay lại bắt tay các cộng sự. Chiến thắng trên đất Italy giúp ông giải tỏa áp lực sau chuỗi kết quả thất vọng và lùm xùm xung quanh phát biểu của Mohamed Salah.

Liverpool và Inter cùng có 12 điểm qua sáu lượt Champions League, nhưng đại diện Italy xếp trên nhờ chỉ số phụ. Lượt tiếp theo vào tháng 1/2026, thầy trò Slot làm khách của Marseille, còn Inter Milan tiếp Arsenal.

Hồng Duy