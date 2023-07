Trọng Hiếu tri ân bố ở liveshow

TP HCMCa sĩ Trọng Hiếu nhắc câu chuyện về người cha đã qua đời tại liveshow kỷ niệm tám năm ca hát.

Trong show tối 15/7, ca sĩ dành khoảng lặng tri ân bố - ông Nguyễn Chí Trung, qua đời năm 2021, người đồng hành, theo sát Trọng Hiếu trong giai đoạn đầu làm nghề.

Trọng Hiếu khóc khi nhắc về bố đã khuất ở liveshow kỷ niệm 8 năm ca hát Trọng Hiếu khóc khi nhắc về bố đã khuất ở đêm nhạc. Video: Tân Cao Ca sĩ nói: "Với tôi, bố mãi ở trong tim. Tôi tin bố luôn dõi theo, ủng hộ con đường nghệ thuật tôi đang đi". Sau đó, Trọng Hiếu cất giọng qua nhạc phẩm đầu tiên tự sáng tác - Anh vẫn thấy - để dành tặng cha. Hát đến câu "Để con vẫn thấy kỷ niệm của hai chúng ta. Là đóa hoa trong trái tim con", Trọng Hiếu nghẹn ngào. Phía dưới, fan cất tiếng động viên "Hiếu ơi đừng khóc" hay 'Tôi yêu bạn".

Trọng Hiếu tâm sự với fan về cuộc sống, công việc. Ảnh: Tân Cao

Từng trải qua nhiều mệt mỏi, yếu đuối trước các biến cố cuộc sống, ca sĩ nói vượt qua nhờ tình yêu của gia đình. Đến dự liveshow có bà ngoại của anh, 96 tuổi, và nhiều người thân. Khoảnh khắc người bà đứng từ xa, vẫy tay, nhoẻn miệng cười khi Trọng Hiếu gọi "bà ơi, cháu yêu bà nhiều lắm", khiến fan xúc động.

Anh chọn mốc vừa bước sang tuổi 31 để tổ chức liveshow đầu tiên. Hơn hai tiếng, Trọng Hiếu hát hơn 20 bài hát theo phong cách sôi động như Em là bà nội của anh, Say ah, Sao phải phức tạp, Đập vỡ tim anh cho rồi, Dare To Be Different, kết hợp thể hiện thế mạnh vũ đạo.

Ca sĩ làm chủ sân khấu, dẫn dắt câu chuyện không cần MC. Trọng Hiếu khiến khán giả nhiều lần bật cười qua các tình huống như phát âm sai tiếng Việt, nhắc đến chuyện bị người thân giục lấy vợ hay phản ứng khi fan gọi là "chồng".

Trọng Hiếu hát "Bước đến bên em" ở liveshow 8 năm ca hát Trọng Hiếu hát "Bước đến bên em" ở liveshow. Video: Tân Cao Anh dành một khoảng thời gian ôn lại kỷ niệm tại Vietnam Idol 2015 - bệ phóng đưa Trọng Hiếu đến gần công chúng. Ca sĩ hát Happy - ca khúc đầu tiên ở vòng sân khấu - từng được công chúng đón nhận, nói trân trọng các cơ hội để không phụ lòng khán giả.

Fan hòa nhịp cùng Trọng Hiếu ở đêm nhạc. Ảnh: Tân Cao

Gần 500 khán giả, trong đó có nhiều người từ các tỉnh thành lẫn nước ngoài, đến TP HCM để nghe Trọng Hiếu hát. Ca sĩ nói: "Mọi người đã vẽ nên những gam màu tươi đẹp trong cuộc sống của tôi. Các bạn là lý do để Trọng Hiếu ở lại Việt Nam, tiếp tục theo đuổi đam mê".

Điểm nhấn chương trình là màn xuất hiện của ca sĩ Thu Minh, hoa hậu H'Hen Niê. Giọng ca Đường cong nhận xét Trọng Hiếu ngày càng có chiều sâu về cảm xúc, xây dựng phong cách riêng. Họ cùng song ca Bay (Nguyễn Hải Phong) khiến khán giả phải đứng dậy nhún nhảy theo.

H'Hen Niê kể kỷ niệm từng trang điểm cho Trọng Hiếu trong hậu trường một chương trình lúc cô còn làm người mẫu. Hoa hậu nói: "Với tôi, Trọng Hiếu có năng lượng tích cực, không bỏ cuộc, truyền cảm hứng tới nhiều người xung quanh".

H'Hen Niê nhảy cùng Trọng Hiếu H'Hen Niê nhảy cùng Trọng Hiếu ở đêm nhạc. Video: Tân Cao Trọng Hiếu sinh năm 1992, lớn lên ở Đức. Năm 2015, anh về nước tham gia cuộc thi Vietnam Idol và đoạt quán quân. Bước đệm giúp ca sĩ hoạt động sôi nổi, ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Con đường tôi, I’m Sorry Babe (Khắc Hưng), Anh đổ rồi đấy, Vẽ thế giới do anh sáng tác. Hồi tháng 3, anh tham gia sân chơi Eurovision Song Contest (Cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu), kết quả xếp hạng ba.

Tân Cao