MV của Trọng Hiếu vào chung kết Eurovision Song Contest Đức

"Dare To Be Different" của Trọng Hiếu là một trong tám MV vào chung kết Eurovision Song Contest Đức.

MV "Dare To Be Different" của Trọng Hiếu MV "Dare To Be Different" của Trọng Hiếu, phát hành ngày 26/1. Video: Nhân vật cung cấp

Ngày 27/1, Trọng Hiếu cho biết đang ở Đức, tập luyện cùng dancer cho màn trình diễn live ca khúc Dare To Be Different trên sân khấu chung kết cuộc thi, diễn ra vào ngày 3/3, bên cạnh bảy tiết mục khác. Video trình diễn sẽ được ban tổ chức đăng tải trên website để khán giả bầu chọn cùng MV phát hành trước đó.

Nếu chiến thắng, anh sẽ giành quyền tham gia vòng chung kết cuộc thi Eurovision Song Contest, tổ chức tại Liverpool, Anh, vào tháng 5.

Trọng Hiếu mặc crop top, đội nón lá trong MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện bảy tiết mục cạnh tranh với Trọng Hiếu gồm Hold On (Will Church) Melodies Of Hope (Patty Gurdy), Misfit (Lonely Spring), Once Upon A Dream (Anica Russo), Blood And Glitter (Lord Of The Lost), Alle Frauen in mir sind müde (Frida Gold), Concrete Heart (René Miller).

Ca sĩ nói: "Phần trình diễn sắp tới hoàn toàn live, không được sử dụng nhiều lớp nhạc nền theo yêu cầu của ban tổ chức. Sự kiện mang ý nghĩa lớn với tôi. Hiện tôi hào hứng mong giới thiệu những điều đặc sắc của văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế".

Trọng Hiếu gửi MV dự thi từ một tháng trước đó, xem Eurovision Song Contest là "sân khấu trong mơ". Ca sĩ đăng ký tham gia từ năm 2014 khi chưa nổi tiếng nhưng đều thất bại, phải đến lần thứ sáu mới có kết quả như mong đợi.

Trọng Hiếu và các vũ công trong MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dare To Be Different do Trọng Hiếu sáng tác theo phong cách âm nhạc nu-disco. Thông điệp ca khúc là "Dám khác biệt". MV được thực hiện mang màu sắc văn hóa Việt ở cả phần nghe lẫn nhìn. Mở đầu, trong tiếng nhạc mang âm hưởng dân gian, Trọng Hiếu mặc crop top thiết kế cảm hứng áo dài, đội nón lá ánh bạc. Anh cùng dàn vũ công sau đó thể hiện các động tác nhảy bắt mắt.

Trọng Hiếu cho rằng việc đưa yếu tố văn hóa truyền thống vào sản phẩm âm nhạc không mới, nhưng chưa nhiều người thành công ở thị trường quốc tế. Sau thời gian sinh sống ở nước ngoài, về nước hoạt động nghệ thuật bảy năm, tìm hiểu cội nguồn, ca sĩ muốn tìm tòi hướng tạo nên sự khác biệt.

Đội ngũ tạo ra sản phẩm âm nhạc và MV gồm cả trong nước và quốc tế như The Companions (Hà Lan), Elsa Søllesvik (Na Uy), Benjamin James (Anh), Michael Choi (Anh), nhà sản xuất âm nhạc Kent Trần, stylist Nam Phùng, biên đạo Hoàng Đại (Việt Nam).

Trọng Hiếu sinh năm 1992, lớn lên ở Đức. Năm 2015, anh về nước tham gia cuộc thi Vietnam Idol và đoạt giải quán quân. Bước đệm giúp ca sĩ hoạt động sôi nổi, ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Con đường tôi, I’m Sorry Babe (Khắc Hưng), Anh đổ rồi đấy, Vẽ thế giới... do anh sáng tác.

Từ khi hoạt động nghệ thuật, Trọng Hiếu thường được khán giả gắn mác "ngoại quốc", "Việt kiều". Tuy nhiên, nhiều năm qua anh được nhận xét có những hoạt động nổi bật khi đưa hình ảnh văn hóa truyền thống Việt gồm nón lá, áo dài, múa dân gian, kết hợp yếu tố hiện đại như thời trang crop top, nhảy hip hop...

Eurovision Song Contest (Cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu), còn gọi là Eurovision, là cuộc thi âm nhạc được tổ chức luân phiên hàng năm giữa các nước thành viên thuộc Liên hiệp Phát sóng châu Âu (European Broadcasting Union - EBU), đến nay trải qua mùa thứ 67. Hiện cuộc thi là một trong những chương trình truyền hình lâu đời, hút hàng trăm triệu lượt theo dõi trực tiếp trên toàn cầu.

Cuộc thi năm nay sẽ diễn ra ở Anh vào tháng 5. Năm ngoái, ban nhạc Kalush Orchestra, đến từ Ukraina, đoạt quán quân với ca khúc Stefania. Sam Ryder của Anh, Chanel của Tây Ban Nha, lần lượt giành vị trí thứ hai và ba.

Tân Cao