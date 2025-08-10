Trở thành thủ khoa Học viện Ngoại giao nhờ chỉn chu

Sự chỉn chu với từng bài tập nhỏ giúp Nhật Anh, 22 tuổi, trở thành thủ khoa Học viện Ngoại giao với điểm trung bình học tập 3.96/4.

Đại diện các tân cử nhân phát biểu trong lễ tốt nghiệp ngày 8/8, Nhật Anh xúc động kể lại những ngày đầu phải học online vì Covid-19. Dù khó khăn trong việc học tập nhưng với sự hỗ trợ của thầy cô, nữ sinh và các bạn đã "cập bến" thành công.

Trong quá trình học, Nhật Anh luôn đặt ra yêu cầu cao cho bản thân, không ngừng nỗ lực, duy trì kỷ luật và làm việc một cách chỉn chu. Vì vậy, khi đạt được kết quả như mong muốn, Nhật Anh cảm thấy tự hào.

"Mọi nỗ lực của tôi đã được đền đáp xứng đáng", tân cử nhân ngành Truyền thông quốc tế nói.

Nguyễn Nhật Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhật Anh là cựu học sinh chuyên tiếng Anh, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ. Ở trường, nữ sinh tham gia một số câu lạc bộ ở trường, thường đảm nhận công việc trong ban truyền thông, chủ yếu viết bài đăng trên fanpage.

Muốn học ngành này một cách bài bản và chuyên sâu, Nhật Anh tìm hiểu rồi quyết định chọn Học viện Ngoại giao. Năm 2021, nữ sinh trúng tuyển vào trường bằng phương thức xét tuyển kết hợp học bạ với điểm tiếng Anh IELTS 8.0.

Nhật Anh cho hay ban đầu không đặt mục tiêu trở thành thủ khoa mà chỉ mong đạt bằng giỏi. Nữ sinh tính cầu toàn nên từ những bài tập đầu tiên, kể cả đơn giản, cô đều cố gắng làm hoàn hảo nhất có thể, dù nhiều bạn chỉ "làm cho xong".

Cô cũng ít khi đi muộn, luôn ngồi bàn đầu để tập trung và trao đổi bài học dễ dàng hơn với giảng viên. Với các bài tập nhóm, Nhật Anh nhìn nhận mỗi bạn có thế mạnh và kỹ năng riêng nên tìm cách kết nối để ghép, từ đó học hỏi và đạt điểm cao.

"Đó là những thói quen giúp tôi duy trì được điểm số tốt", Nhật Anh nói. Khi thấy điểm dần dần cao lên, Thục Anh nâng mục tiêu lên tốt nghiệp xuất sắc, rồi duy trì học bổng các kỳ.

Trong quá trình học, môn tiếng Anh chuyên ngành thuộc học phần ngoại ngữ khiến nữ sinh phải đầu tư nhiều hơn cả. Học chuyên tiếng Anh, có IELTS 8.0 song Nhật Anh vẫn cảm thấy chật vật vì môn này không chỉ học về ngôn ngữ mà còn gồm cả kiến thức ngoại giao, chính trị, yêu cầu cao về các kỹ năng.

Cô ví dụ với bài thi nghe, sinh viên vừa phải trả lời câu hỏi vừa ghi lại bản tin một cách hoàn chỉnh. Bài thi đọc cũng yêu cầu giải thích về hàm ý câu, từ và tóm tắt văn bản dài. Ở bài kiểm tra giữa kỳ năm thứ nhất, Nhật Anh chỉ được 7 điểm.

"Tôi sốc nhưng nhận ra đã quá tự tin và đánh giá thấp môn này. Tôi thay đổi chiến thuật và làm tốt hơn, chưa lần nào dưới điểm A", cô kể.

Nữ sinh nghe tiếng Anh hàng ngày, vừa là sở thích, vừa giúp cập nhật tin tức. Thay vì chỉ học trên lớp và làm bài tập đầy đủ, hàng tuần, Nhật Anh dành thêm 2-3 buổi để luyện bài nghe và chép lại ở nhà, tìm kiếm các tài liệu trên mạng theo gợi ý của giáo viên. Trước kỳ thi, cô tăng tần suất nghe, đặt mục tiêu chép lại phải giống ít nhất 90% bản gốc.

Ngoài học, Nhật Anh tích cực tham gia Hội nghị Mô phỏng Liên hợp quốc (MUN) của trường. Cô đóng nhiều vai trong các phiên họp giả định, đưa ra ý kiến, tranh biện, đàm phán về một vấn đề nào đó. cô tham gia dự án của doanh nghiệp xã hội Cyberkid Việt Nam giúp nâng cao nhận thức về an toàn trên không gian mạng cho trẻ em và giành các giải thưởng về nghiên cứu khoa học.

Nữ sinh nhìn nhận hoạt động này giúp nâng cao nhiều kỹ năng như nghiên cứu, thuyết phục, nói trước đám đông...

Thạc sĩ Trần Minh Ngọc, giảng viên khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, nhận xét học trò có thái độ học tập nghiêm túc và cầu thị. Điều này giúp Nhật Anh vượt qua nhiều môn học khó và những dự án nghiên cứu khoa học.

"Bạn ấy luôn chủ động tìm tòi, đọc thêm kiến thức mới và tư duy phản biện rất tốt để áp dụng lý thuyết vào thực tiễn", cô Ngọc nói, cho biết khóa luận tốt nghiệp của Nhật Anh về chủ đề thông hiểu truyền thông và quan tâm chính trị, được chấm 9,4/10 điểm.

Nhật Anh hiện làm trợ lý dự án trong một công ty về truyền thông. Cô dự định đi làm để lấy kinh nghiệm, song song học thêm tiếng Anh và tìm cơ hội du học thạc sĩ ở châu Âu.

Bình Minh