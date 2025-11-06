Trợ lý HLV Công an Hà Nội bị đuổi trong trận thua ở Cup C2 châu Á

AustraliaTrợ lý HLV Luis Viegas nhận thẻ đỏ trực tiếp, còn Công an Hà Nội thua Macarthur 1-2 ở lượt bốn bảng E AFC Champions League Two 2025-2026, chiều 6/11.

* Ghi bàn: Grzan 20’, Caceres 75’ – Adou Minh 30’.

Phút 74, Vitao ngã ở gần giữa sân sau va chạm với một cầu thủ Macarthur. Anh lập tức ôm bóng cho rằng bị phạm lỗi. Tuy nhiên, trọng tài chính cắt còi thổi lỗi dùng tay chơi bóng của tiền vệ Công an Hà Nội (CAHN).

Ở ngoài sân, một số thành viên đội khách phản ứng mạnh. Trọng tài thứ tư thông báo lại sự việc, trước khi trọng tài chính Clifford Daypuyat rút thẻ đỏ trực tiếp cho trợ lý HLV Luis Viegas.

Trợ lý HLV Công an Hà Nội Luis Viegas trốn sau cabin khu kỹ thuật để tránh thẻ vàng, trong trận hòa Hà Tĩnh 0-0 ở vòng 22 V-League 2024-2025, trên sân Hàng Đẫy, tối 9/5/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Viegas, người Brazil, là chuyên gia phân tích kỹ thuật và trợ lý thân tín của HLV Mano Polking nhiều năm, từ Bangkok United, CLB TP HCM (nay là Công an TP HCM), đội tuyển Thái Lan đến CAHN. Tuy nhiên, ông là mẫu người nóng tính, nhiều lần phản ứng với trọng tài, đối phương và phải nhận thẻ phạt.

Ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022 (nay là ASEAN Cup) tại Việt Nam, vị trợ lý này có hành động không đẹp, rồi tranh cãi với ban tổ chức và phóng viên ở khu vực họp báo. Ở V-League, ông từng núp sau cabin khu kỹ thuật, hoặc chạy vào phòng thay đồ để tránh bị trọng tài phạt thẻ. Trong hai mùa gần nhất, Viegas đã nhận một thẻ đỏ trực tiếp, sáu thẻ vàng, cùng một án phạt nguội cấm chỉ đạo.

Ngay sau tình huống Viegas bị đuổi, CAHN nhận bàn thua từ chính quả phạt. Đội trưởng Luke Brittan treo bóng vào vòng cấm nhưng bị phá ra. Ở tuyến hai, cầu thủ vào sân thay người Anthony Caceres vô-lê chân phải đưa bóng đập chân Stefan Mauk đổi hướng vào góc phải. Thủ môn Nguyễn Filip lỡ trớn chịu bàn thua ấn định tỷ số 1-2.

Trung vệ Công an Hà Nội Adou Minh Leygley mừng bàn gỡ hòa 1-1 trong trận thua Macarthur 1-2 ở lượt bốn bảng E AFC Champions League Two 2025-2026, trên sân Campbelltown, Australia ngày 6/11/2025. Ảnh: Công an Hà Nội FC

Trận đấu trên sân Campbelltown là cuộc tái ngộ giữa hai đội, sau khi hòa 1-1 trên sân Hàng Đẫy hôm 23/10. Đại diện Việt Nam tiếp tục chơi lấn lướt, nhưng Macarthur cho thấy sức phản kháng tốt nhờ thể hình, thể lực và lợi thế quen sân.

Phút 20, Luke Vickery vượt qua Vitao rồi dốc xuống đáy biên bên phải để căng ngang. Sime Grzan thoát khỏi sự kèm cặp của Adou Minh Leygley, đệm cận thành mở tỷ số. 10 phút sau, CAHN có bàn gỡ. Từ pha bóng bổng gây ra lộn xộn trong vòng cấm chủ nhà, Adou Minh đệm chân phải đưa bóng đi lập bập vào góc thấp phải thành bàn.

Tuy nhiên, đội khách tổn thất lực lượng ở phút 43. Tiền đạo trụ cột Alan Sebastiao chấn thương sau một va chạm, và phải rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Đình Bắc. Trước đó, CAHN đã vắng một chân sút quan trọng khác là Leo Artur trong ba trận gần nhất vì lý do tương tự.

Hiệp một còn chứng kiến những sai lầm khiến đôi bên cùng thót tim. Phút 33, Nguyễn Filip chuyền lỗi để Sime Grzan cướp được và dứt điểm, nhưng thủ môn sinh năm 1992 kịp băng ra khép góc sửa sai. Phút 44, đến lượt hậu vệ Macarthur chuyền lỗi giúp Rogerio Alves bứt tốc vào vòng cấm, nhưng thủ môn Filip Kurto đổ người ngăn chặn kịp thời.

Sang hiệp hai, CAHN chơi tốt hơn hiệp một, ban bật bóng ngắn và nhanh để tạo áp lực lớn lên khung thành đối phương. Tuy nhiên, họ thiếu đi sự quyết đoán ở đường chuyền cuối hay dứt điểm. Cơ hội đáng tiếc nhất ở phút 84 khi Alves cứa lòng chân phải sát vòng cấm đưa bóng dội cột phải.

Macarthur Đội Công an Hà Nội 42% Kiểm soát bóng 58% 5 (4) Dứt điểm (trúng đích) 14 (1) 331 (76%) Chuyền (chính xác) 479 (83%) 5 Phạt góc 4 15 Phạm lỗi 9 3 (0) Thẻ vàng (đỏ) 3 (1)

Trước đó hai phút, HLV Mano Polking tất tay khi tung Leo Artur, chưa đạt thể trạng tốt nhất, vào sân. Tuy nhiên, khâu trao đổi giữa thành viên ban huấn luyện và trọng tài bàn không tốt dẫn đến nhầm lẫn. Trọng tài giơ bảng hiện số người rời sân là Trần Đình Trọng, nhưng thực tế phải là Adou Minh. Leo Artur vội vàng vào sân khi chưa có tín hiệu từ trọng tài nên phải nhận thẻ vàng.

Tâm lý các cầu thủ khách càng thêm căng thẳng khi Macarthur chơi quyết liệt, rồi sẵn sàng khiêu khích dẫn đến va chạm, như với Stefan Mauk ở phút 78. Hiệp hai có thêm sáu phút bù nhưng không có thêm bàn được ghi.

Đây là trận thua đầu tiên của CAHN ở AFC Champions League Two mùa này. Đội cũng bị ngắt mạch 23 trận bất bại, trong đó có 19 chiến thắng. Trận thua gần nhất với tỷ số 0-2 là từ ngày 26/5, trước Hà Nội FC ở vòng 22 V-League 2024-2025.

CAHN đang đứng nhì bảng E với năm điểm, kém Macarthur hai điểm. Trận còn lại của bảng sẽ diễn ra lúc 19h15, khi CLB Trung Quốc Bắc Kinh Quốc An tiếp CLB Hong Kong Taipo. Bắc Kinh đang xếp cuối bảng với hai điểm, kém Taipo hai điểm.

Vòng bảng AFC Champions League Two còn hai lượt trận. Hai đội dẫn đầu sẽ giành vé vào vòng 1/8.

Đội hình xuất phát

Macarthur: Filip Kurto, Damien Da Silva, Tomislav Uskok, Harry Politidis, Callum Talbot, Anthony Caceres, Luke Vickery (Rafael Duran 62’), Luke Brattan, Oliver Randazzo (Liam Rose 75’), Sime Grzan, Ji Dong-won (Harry Sawyer 62’)

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Hugo Gomes, Trần Đình Trọng, Adou Minh Leygley (Leo Artur 83’), Lê Văn Đô, Cao Pendant Quang Vinh, Vitao (Phạm Minh Phúc 83’), Quang Hải, Stefan Mauk, Lê Văn Đô, Rogerio Alves, Alan Sebastiao (Đình Bắc 43’).

Bảng E AFC Champions League Two 2025-2026 Thứ tự Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Macarthur 4 2 1 1 7 4 +3 7 2 Công an Hà Nội 4 1 2 1 7 5 +2 5 3 Tai Po 3 1 1 1 5 7 -2 4 4 Bắc Kinh 3 0 2 1 5 8 -3 2

Hiếu Lương