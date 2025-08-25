Trợ lý trốn chạy, HLV Polking nhận thay thẻ vàng

TP HCMTrợ lý Luis Viegas chạy vào phòng thay đồ và nhất quyết không trình diện khi trọng tài nhắc nhở khiến HLV Mano Polking phải nhận thẻ vàng trong trận CAHN thắng Becamex TP HCM ở V-League.

Phút 38 trận đấu ở vòng 2 V-League 2025-2026 tối 24/8 trên sân Gò Đậu, tổ trọng tài cho dừng trận đấu để xử phạt các phản ứng của đội khách. Trọng tài thứ tư Trần Ngọc Nhớ gọi trọng tài chính Lê Vũ Linh ra trao đổi và tìm trợ lý Viegas để xử phạt.

Viegas (áo khoác đen) phản ứng trọng tài rồi bị thẻ vàng...

.. sau đó tiếp tục to tiếng phản ứng rồi chạy trốn vào phòng thay đồ. Ảnh: Hoàng Tùng

Tuy nhiên, ông này đã bỏ trốn vào phòng thay đồ sau khi mắng trọng tài. Trước đó, ông cũng đã bị một thẻ vàng ở phút 33 vì lỗi phản ứng.

Hai trợ lý của CAHN lần lượt chạy vào phòng thay đồ thuyết phục ông Viegas trở lại sân nhưng không thành công. Theo quy định mới, nếu một trợ lý vắng mặt khi bị xử phạt, HLV trưởng phải nhận thay.

Do đó, sau khi trợ lý không chịu xuất hiện, HLV Polking đã tiến tới trọng tài chính chấp tay chịu nhận thẻ vàng. Báo cáo sau trận thể hiện, ông Viegas bị thẻ vàng phút 33, còn Polking thẻ vàng phút 38. Nếu không chạy trốn, ông Viegas đã bị thẻ đỏ (hai thẻ vàng).

HLV Polking chắp tay sau khi nhận thay thẻ vàng cho trợ lý Viegas ở trận Becamex TP HCM - CAHN vòng 2 V-League 2025-2026 tối 24/8 trên sân Gò Đậu. Ảnh: Hoàng Tùng

Viegas là trợ lý thân cận của HLV Polking với vai trò phân tích kỹ thuật. Ông rất nóng tính và thường xuyên to tiếng, phản ứng trọng tài. Ở vòng 22 V-League 2024-2025 hồi tháng 5, ông Viegas cũng phản ứng trọng tài Lê Vũ Linh rồi núp sau cabin, nhưng sau đó bị gọi ra để phạt thẻ vàng.

Ở trận tranh Siêu Cup với Nam Định đầu mùa này, Viegas cũng có hành động tương tự, nhưng sau đó chạy trốn để không bị thẻ. Mùa trước, ông cũng từng bị đình chỉ làm nhiệm vụ vòng 24 vì nhận đủ ba thẻ vàng.

Viegas cũng từng gây rắc rối cho Poliking khi còn dẫn dắt các CLB ở Thai League vì lỗi phản ứng. Tại chung kết lượt đi AFF Cup 2022, ông cũng có hành động không đẹp, tranh cãi với ban tổ chức, các phóng viên ở khu vực họp báo.

Trận này, CAHN mở tỷ số phút thứ 3 do công của Alan. Từ phút 41 đội khách được chơi hơn người vì thẻ đỏ của Trung Hiếu, và ghi thêm hai bàn mang tên Quang Hải (62’) và Artur (71’). Với bốn điểm, CAHN leo lên thứ hai V-League.

