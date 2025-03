Trò chơi Pokemon Go thuộc về công ty Arab Saudi

Niantic Labs, công ty sở hữu game đình đám Pokemon Go, bán bộ phận trò chơi cho Scopely của Arab Saudi với giá 3,5 tỷ USD.

Trong thông báo ngày 12/3, Niantic Labs (Nhật Bản) cho biết việc bán bộ phận trò chơi nhằm chuyển trọng tâm sang công nghệ không gian vật lý. Cùng Pokemon Go, một số game nổi tiếng thuộc bộ phận này như Pikmin Bloom hay Monster Hunter Now cũng về chủ mới. Nhóm phát triển game sẽ sang làm tại Scopely.

Game Pokemon Go ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường, giúp người chơi "bắt" Pokemon qua smartphone. Ảnh: Niantic

Thỏa thuận được đánh giá giúp thúc đẩy tham vọng của Arab Saudi trong việc trở thành "trung tâm toàn cầu" ở lĩnh vực game. Scopely do Savvy Games thuộc Quỹ đầu tư quốc gia Saudi Arabia quản lý. Trước đó, năm 2023, Savvy Games đã mua Scopely với giá 4,9 tỷ USD.

Dù trò chơi Pokemon Go thuộc về Scopely, các nhân vật Pokemon trong game vẫn thuộc sở hữu của The Pokémon Company, công ty nắm bản quyền hình ảnh Pokemon. Nghĩa là, bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với trò chơi đều phải thông qua họ, Scopely sẽ không được tự do điều chỉnh những gì muốn với trò chơi dù đã bỏ ra số tiền lớn để mua.

"Scopely bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với cộng đồng Pokemon Go và nhóm của chúng tôi", Ed Wu, người đứng đầu Pokemon Go, nói với Forbes. "Tôi hoàn toàn tin tưởng Pokemon Go sẽ phát triển hơn nữa khi trở thành một phần của Scopely, không chỉ trong thập kỷ thứ hai mà còn trong nhiều năm tới, với sứ mệnh khám phá Pokemon trong thế giới thực và truyền cảm hứng cho mọi người".

Theo Niantic Labs, sau khi hoàn tất thương vụ, công ty sẽ phân phối thêm 350 triệu USD cho các cổ đông. Hãng cũng sẽ tách mảng kinh doanh AI thành một công ty mới có tên Niantic Spatial, do người sáng lập kiêm CEO Niantic John Hanke lãnh đạo.

Pokemon Go là trò chơi dựa trên công nghệ thực tế tăng cường. Người chơi tham gia hành trình đi bắt những nhân vật Pokemon độc đáo. Nhờ kết hợp camera, cảm biến, bản đồ thực tế và hệ thống định vị GPS, những con thú ảo có thể lẩn trốn ở trong những địa điểm ngoài đời thực. Bên cạnh đó, người chơi có thể phối hợp với bạn bè để đi tìm, huấn luyện Pokemon và chiến đấu. Tháng 8/2019, game cán mốc một tỷ lượt tải trên toàn cầu.

Theo Reuters, động thái mới diễn ra sau nhiều năm khó khăn của Niantic. Pokemon Go gây sốt trên toàn cầu nhưng việc duy trì sức hút cho game gặp khó khăn sau đó. Công ty cũng không thể tạo ra sản phẩm nào khác đạt thành công tương tự. Năm 2022 và 2023, công ty sa thải hàng trăm nhân viên, đồng thời khai tử một số trò chơi được đầu tư công phu, như Harry Potter: Wizards Unite vào năm 2022.

Savvy Games là nhà đầu tư lớn vào các công ty trò chơi điện tử toàn cầu như Nintendo. Công ty này cũng được xem là đại diện cho tham vọng trở thành trung tâm game của Saudi Arabia, nơi được lên kế hoạch đầu tư tới 38 tỷ USD cho lĩnh vực này.

Bảo Lâm (theo Reuters, The Guardian, Forbes)