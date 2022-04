Chơi Pokemon Go giúp bớt trầm cảm

Nghiên cứu mới cho thấy các game như Pokemon Go giúp giảm các triệu chứng trầm cảm nhẹ nhờ việc vận động thể chất ở môi trường thực tế.

"Với những bất ổn trong cuộc sống hàng ngày, sức khoẻ tâm thần đóng vai trò quan trọng. Các trò chơi hoạt động dựa trên vị trí thực tế như Pokemon Go có thể làm giảm chứng trầm cảm, vì chúng tạo điều kiện tăng mối quan hệ xã hội, hoạt động thể chất ngoài trời và tiếp xúc với thiên nhiên. Tất cả đều cần thiết cho sức khỏe tâm thần", Aaron Cheng, trưởng nhóm nghiên cứu tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), cho biết khi công bố kết quả ngày 22/4.

Giao diện Pokemon Go của một người chơi tại California. Ảnh: Reuters

Để đưa ra kết luận trên, nhóm LSE đã thực hiện các phép đo của mình từ năm 2016 khi Pokemon Go mới ra đời. Các số liệu được thu thập và phân tích ở 166 khu vực tại 12 quốc gia nói tiếng Anh trên toàn cầu.

Việc xem xét mức độ trầm cảm được LSE phân tích dựa trên số lượng người chơi tại những nơi mà các game dạng Pokemon Go đã phát hành. Nhóm sau đó sử dụng dữ liệu Google Trends ở các vùng, chủ yếu là khối lượng tìm kiếm cho các cụm từ như "trầm cảm", "căng thẳng" và "lo lắng" - một phương pháp thường được sử dụng để đo mức độ trầm cảm nhẹ trong nghiên cứu khoa học.

Cuối cùng, nhóm nhận thấy ở những nơi chơi game dựa trên vị trí thực tế, người chơi có thể giảm được sự trầm cảm tại chỗ và bớt căng thẳng theo thời gian nhờ vào các hoạt động ngoài trời, được tiếp xúc với thiên nhiên. Tuy vậy, báo cáo nhấn mạnh game chỉ có tác dụng với người mắc phải trầm cảm dạng nhẹ, không áp dụng cho người bị rối loạn hoặc có các triệu chứng nghiêm trọng hơn.

Pokemon Go là trò chơi dựa trên công nghệ thực tế tăng cường AR, từng gây sốt toàn cầu trong thời gian dài. Trong game, người chơi sẽ tham gia hành trình bắt những các Pokemon độc đáo. Nhờ kết hợp camera, cảm biến, bản đồ thực tế và hệ thống định vị GPS, những con thú ảo có thể được tìm thấy ngay trong những địa điểm ngoài đời thực. Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể phối hợp với bạn bè để đi tìm, huấn luyện Pokemon và chiến đấu.

Theo Sensor Tower, tính đến tháng 6/2021, Pokemon Go thu về 1,4 tỷ USD từ người dùng toàn cầu trong năm 2021, nhiều hơn 300 triệu USD so với năm đầu tiên ra mắt 2016 và cao hơn doanh thu hàng năm của nhà phát triển game hàng đầu Nhật Bản Capcom. Tổng doanh thu giai đoạn 2016-2021 của Pokemon Go đạt 5 tỷ USD.

Bảo Lâm (theo NewsWeek)