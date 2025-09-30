Trinh sát cơ Nga bị tố cản trở chiến hạm phòng không Đức

Tướng NATO cáo buộc trinh sát cơ Il-20 Nga tiếp cận và có lúc bay cách hộ vệ hạm Đức khoảng 600 m, cản trở hoạt động của tàu.

"Trinh sát cơ Il-20 Nga đã bay song song với hộ vệ hạm Hamburg của Đức, gây cản trở hoạt động của chiến hạm này từ khoảng cách 600 m. Đây không phải lần đầu tiên chiến hạm NATO bị áp sát và cũng không phải lần cuối cùng", tướng Hà Lan Arjen Warnaar, chỉ huy Nhóm tác chiến hải quân thường trực số 1 NATO, cho biết hôm 29/9.

Hamburg là một trong 3 tàu hộ vệ phòng không lớp Sachsen hiện đại nhất của hải quân Đức.

Theo truyền thông Đức, trinh sát cơ Il-20 Nga đã hai lần áp sát chiếc Hamburg trong ngày 19-20/9, có lúc bay trên tàu Hamburg ở độ cao 100 m và không hồi đáp liên lạc vô tuyến.

Hộ vệ hạm Hamburg của Đức. Ảnh: Bundeswehr

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 24/9 chỉ trích trinh sát cơ Nga "gây hấn" khi bay qua đầu chiến hạm Hamburg trên Biển Baltic, song không tiết lộ vị trí cụ thể. Ông Pistorius khẳng định Đức sẽ không bị lôi vào "bẫy leo thang" trong sự việc.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Theo tướng Warnaar, máy bay quân sự Nga gần như tuần nào cũng bay qua đầu chiến hạm NATO kể từ năm 2014. "Chuyện này xảy ra thường xuyên, song thỉnh thoảng mới có báo cáo. Sự việc như vậy diễn ra liên tục trong những năm gần đây", ông nói.

Thông tin được công bố gần hai tuần sau vụ loạt máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Ba Lan và Romania, trong khi tiêm kích MiG-31 bị cáo buộc bay qua không phận Estonia. Nga bác bỏ các cáo buộc về xâm phạm vùng trời những nước thành viên NATO, cho biết sẵn sàng tham vấn các quốc gia về vấn đề này.

Giới chức châu Âu cho rằng đây là những động thái thăm dò nhằm kiểm tra phản ứng của NATO. Theo Bộ trưởng Pistorius, quân đội Nga đang "xác định, phơi bày và khai thác những điểm yếu mà họ cho là đang tồn tại trong NATO".

Ngoài trinh sát cơ Il-20, các loại phi cơ Nga tiếp cận và bay qua đầu chiến hạm NATO còn có cường kích Su-24 và máy bay tuần thám biển. Hoạt động này diễn ra trên các vùng biển khác nhau ở châu Âu như vùng Bắc Cực và Đại Tây Dương.

Tướng Warnaar cho biết những vụ chạm trán như vậy "không thể tránh khỏi" do quân đội NATO và Nga hoạt động gần nhau trong cùng khu vực. "Các bên khác nhau triển khai khí tài trong khu vực nhỏ dẫn tới rủi ro tiềm ẩn, đó là điều NATO nhận thức được. Tôi chắc chắn rằng bên kia cũng hiểu rủi ro này", ông nói.

Trinh sát cơ Il-20 Nga tại Khabarovsk tháng 12/2021. Ảnh: Jet Photos

Máy bay trinh sát và tình báo điện tử Il-20 được trang bị dàn cảm biến hiện đại, có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát địa hình bằng radar với độ phân giải cao, trong khi hệ thống thu thập dữ liệu vô tuyến cũng giúp nó nghe trộm liên lạc và định vị nguồn phát sóng radar của đối phương từ khoảng cách xa.

Phiên bản nâng cấp Il-22PP được bổ sung năng lực gây nhiễu chuyên nhằm vào radar phòng không của hệ thống Patriot và máy bay cảnh báo sớm NATO.

Các phiên bản của dòng Il-20 đều là trinh sát cơ thuần túy, không có khả năng mang vũ khí để tấn công và phá hủy mục tiêu đối phương.

Nguyễn Tiến (Theo Business Insider, AFP, AP)