Trịnh Sảng bị cưỡng chế trả hơn 12 triệu USD

Trung QuốcDiễn viên Trịnh Sảng thua kiện, bị tòa cưỡng chế trả 90,5 triệu nhân dân tệ (hơn 12,6 triệu USD) cho nguyên đơn.

Theo The Paper ngày 12/12, tòa án quận Tùng Giang, Thượng Hải yêu cầu Trịnh Sảng đền bù tổn thất cho công ty sản xuất phim Đông Khai Chi Tinh do vi phạm hợp đồng với phía công ty sản xuất. Trịnh Sảng từng đóng Người tình phỉ thúy mà hãng phim này đầu tư thực hiện, tác phẩm không thể ra mắt do cô vướng các scandal mang thai hộ, trốn thuế.

Mức 90,5 triệu nhân dân tệ bao gồm khoản tiền Trịnh Sảng từng nhận từ phía nhà sản xuất là 30,5 triệu tệ, phí bồi thường thiệt hại là 60 triệu tệ.

Người tình phỉ thúy "Người tình phỉ thúy" do Trịnh Sảng và Lee Jong Suk đóng chính, từng tung trailer nhưng chưa được cấp phép phát sóng. Video: Youku

Diễn viên từng kháng cáo với lý do đã thực hiện hết nghĩa vụ trong hợp đồng với Đông Khai Chi Tinh, hơn nữa cô không phải "nghệ sĩ bê bối", việc phim chưa được ra mắt không phải nguyên nhân từ cô. Tuy nhiên, đơn kháng cáo của Trịnh Sảng bị tòa bác bỏ.

Theo tòa án nhân dân Tùng Giang ở Thượng Hải, các công ty sản xuất có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, yêu cầu bồi thường nếu nghệ sĩ bị Tổng cục Phát thanh, truyền hình hoặc Cục xuất bản báo chí quốc gia "phong sát" do vi phạm đạo đức, pháp luật. Nghệ sĩ cần chịu trách nhiệm nếu gây thiệt hại cho cả đoàn phim.

Trịnh Sảng sống ở Mỹ hơn hai năm qua, kể từ khi lộ chuyện từng cùng bạn trai cũ - Trương Hằng - thuê người mang thai hộ. Trương Hằng tố cáo diễn viên đòi bỏ con, không đoái hoài đến bé. Sau khi hai con chào đời, Trương Hằng ở Mỹ chăm con, năm 2021, Trịnh Sảng sang Mỹ giành quyền nuôi các bé. Tòa xử Trương Hằng giám hộ hai bé, Trịnh Sảng được thăm nom vào các giờ cố định trong tuần.

Trịnh Sảng 32 tuổi, từng là sao nữ hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng với "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên", "Hạ chí chưa tới", "Thanh xuân đấu", "Vườn sao băng". Ảnh: Sina

Ngoài ồn ào mang thai hộ, diễn viên bị cơ quan chức năng xác định trốn thuế, phải nộp phạt 299 triệu nhân dân tệ (46,1 triệu USD).

Hồi tháng 3, ông Trịnh Thành Hoa, cha của Trịnh Sảng, đăng bài viết dài trên trang cá nhân, nói con gái "chịu nỗi đau mà người bình thường không tưởng tượng nổi". Ông cho biết những năm qua, Trịnh Sảng đối diện hết biến cố này tới biến cố khác, tổn thương lớn. Dù vậy, cô mạnh mẽ vượt qua và đã bỏ qua thù hận để sống cuộc đời của mình.

Trịnh Thành Hoa cho rằng con gái chịu oan uổng vì vướng phải Trương Hằng. Theo ông, khi họ yêu nhau và quyết định thuê người mang thai, Trương Hằng nhiều lần ngoại tình, Trịnh Sảng nhìn thấy các ảnh và video sex của bạn trai với người phụ nữ khác. Lúc đó, cô không thể chấp nhận sự thật, tâm lý bất ổn nên đề nghị bỏ thai nhi. Trương Hằng bí mật ghi âm những lời này, làm chứng cứ vùi dập Trịnh Sảng.

Như Anh (theo The Paper)