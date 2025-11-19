Triệu Vy phủ nhận liên quan 'ông trùm lừa đảo'

Trung QuốcMinh tinh Triệu Vy ủy thác luật sư, bác tin cô liên quan "trùm cờ bạc" Xà Trí Giang.

Qua văn phòng luật sư tại tỉnh An Huy, Triệu Vy cho biết hôm 13/11, một cổng thông tin đăng nội dung sai sự thật về cô. Bài viết có những câu từ như: "Triệu Vy và chồng cũ Huỳnh Hữu Long liên quan bí mật với vụ án Xà Trí Giang", "Chưa có chứng cứ cho thấy Triệu Vy lừa đảo trên mạng nhưng cô từng là vợ Huỳnh Hữu Long, vợ chồng gắn liền lợi ích, rất khó tách biệt". Người viết còn ám chỉ Triệu Vy rửa tiền bất hợp pháp.

Luật sư của diễn viên cho biết đó là các thông tin "vô căn cứ, hoàn toàn bịa đặt", làm tổn thương nghiêm trọng danh dự của Triệu Vy đồng thời gây rắc rối lớn tới tinh thần, đời sống của diễn viên.

Diễn viên Triệu Vy, 49 tuổi. Ảnh: Weibo

Phía Triệu Vy yêu cầu công ty sở hữu cổng thông tin xóa bài viết, tăng kiểm duyệt nội dung, tránh sự việc tương tự. Diễn viên sẽ nhờ luật pháp bảo vệ quyền lợi nếu yêu cầu của cô không được giải quyết.

Xà Trí Giang bị dẫn độ từ Thái Lan về Trung Quốc hôm 13/11, Bắc Kinh phát lệnh truy nã ông này năm 2012 với cáo buộc điều hành mạng lưới cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. Trùm cờ bạc này bị bắt ở Thái Lan từ tháng 8/2022 theo thông báo đỏ của Interpol. Giai đoạn bị bắt, Xà Trí Giang là người đứng đầu đế chế cờ bạc gồm một khu phức hợp sòng bạc, giải trí và du lịch trị giá 15 tỷ USD mang tên Shwe Kokko, nằm trên biên giới Thái Lan - Myanmar.

Triệu Vy từng là minh tinh nổi bật bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ, nổi danh qua các phim Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Họa bì, Đội bóng Thiếu Lâm, Thiên hạ vô song. Cô còn thành công ở vai trò ca sĩ, đạo diễn.

'Bến xe ly biệt' - Triệu Vy Triệu Vy hát nhạc phim "Tân dòng sông ly biệt". Video: Bilibili

Từ năm 2021 đến nay, mọi hoạt động của Triệu Vy ở làng giải trí bị dừng lại. Lần gần nhất minh tinh xuất hiện công khai là tại sự kiện thời trang của hãng Fendi - thương hiệu cô từng làm đại sứ - hồi tháng 7/2021. Tháng 8 cùng năm, toàn bộ phim cô đóng chính bị gỡ khỏi các nền tảng video, tên của diễn viên bị xóa khỏi cổng thông tin các giải thưởng phim ảnh. Các thương hiệu mà Triệu Vy đại diện cũng ẩn hoặc xóa bài viết liên quan cô trên Weibo. Những động thái khiến fan cho rằng minh tinh bị "phong sát", nhưng giới chức chưa công bố lý do Triệu Vy bị phạt.

Triệu Vy xuất hiện cùng con gái Triệu Vy và con gái Huỳnh Tân, 15 tuổi, tại sân bay ở Bắc Kinh cuối tháng 7. Video: Weibo

Cuối năm 2024, minh tinh cho biết chấm dứt hôn nhân với Huỳnh Hữu Long từ nhiều năm trước, vì thế không liên quan những sự việc liên quan chồng cũ. Theo On, ông Huỳnh Hữu Long vướng nhiều khoản nợ, bị đòi số nợ 700 triệu HKD (hơn 90 triệu USD). Hiện, tổng cộng ông gánh số nợ 1,1 tỷ HKD (141 triệu USD).

Trên trang cá nhân những tháng gần đây, Triệu Vy đăng hình du lịch, hành hương các vùng đất Phật giáo.

Như Anh (theo Sohu)