Thái Lan dẫn độ trùm lừa đảo Trung Quốc về nước

Trùm cờ bạc Trung Quốc She Zhijiang bị dẫn độ từ Thái Lan về nước, sau cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn ba năm.

Quan chức cảnh sát Thái Lan Jirabhop Bhuridej ngày 12/11 thông báo Trung Quốc đã điều máy bay tới sân bay Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok để dẫn độ She Zhijiang về nước. Theo ông Jirabhop, ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc là bắt được trùm lừa đảo này.

Hình ảnh được truyền thông Thái Lan đăng tải cho thấy She bị cảnh sát vũ trang áp giải ra sân bay.

Giới chức Trung Quốc cảm ơn chính quyền Thái Lan đã hỗ trợ xử lý vấn đề. Zhao Mengtao, tham tán đại sứ quán Trung Quốc ở Thái Lan, cho biết quyết định dẫn độ She chứng tỏ mức độ hợp tác cao giữa hai nước, thêm rằng hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong đối phó các loại tội phạm như cờ bạc trực tuyến, lừa đảo trên mạng.

Trùm lừa đảo She Zhijiang bị cảnh sát Thái Lan áp giải tại sân bay Suvarnabhumi ngày 12/11. Ảnh: Reuters

Sanya Eadjongdee, luật sư của Shee, gọi quá trình này là "bất thường" nhưng không giải thích thêm. Ông cũng khẳng định thân chủ vẫn phủ nhận mọi hành vi sai trái.

She, 43 tuổi, có cả quốc tịch Trung Quốc và Campuchia, bị Bắc Kinh phát lệnh truy nã từ năm 2012 với cáo buộc điều hành mạng lưới cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. Trùm cờ bạc này bị bắt ở Thái Lan từ tháng 8/2022 theo thông báo đỏ của Interpol.

Một tòa án hình sự Thái Lan đã ra lệnh dẫn độ She sang Trung Quốc hồi tháng 5/2024, nhưng luật sư của ông ta kháng cáo vì cho rằng quyết định này bất hợp pháp. Vào tháng 10, Tòa án Hiến pháp Thái Lan phán quyết lệnh dẫn độ là hợp pháp. Tòa phúc thẩm ở Bangkok hôm 10/11 phán quyết giữ nguyên lệnh dẫn độ She về nước.

Vào thời điểm bị bắt, She là người đứng đầu đế chế cờ bạc gồm một khu phức hợp sòng bạc, giải trí và du lịch trị giá 15 tỷ USD mang tên Shwe Kokko, nằm trên biên giới Thái Lan - Myanmar.

Viện Kiểm soát Thái Lan cho biết She bị dẫn độ về Trung Quốc để "hầu tòa vì tội điều hành sòng bạc bất hợp pháp", thêm rằng ông trùm này còn bị cáo buộc thành lập và điều hành 239 trang web cờ bạc với tổng số vốn lưu động hơn 12,63 nghìn tỷ baht (hơn 390 tỷ USD).

She được cho là đã xây dựng và điều hành hai sòng bạc tại Shwe Kokko ở Myanmar và "dụ dỗ công dân Trung Quốc tham gia hoạt động cờ bạc" thông qua nhiều nền tảng trực tuyến khác nhau. Hồi tháng 9, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt 9 công ty và các cá nhân liên quan đến Shwe Kokko, với cáo buộc tham gia mạng lưới lừa đảo và buôn người trong khu vực.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)