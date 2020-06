Triều Tiên ủng hộ các biện pháp của Bắc Kinh tại Hong Kong

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Son-gwon đã gặp Đại sứ Trung Quốc để thể hiện sự ủng hộ với các biện pháp của Bắc Kinh tại Hong Kong.

"Vấn đề Hong Kong là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và hành vi can thiệp bên ngoài đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Triều Tiên sẽ luôn tích cực hỗ trợ đảng và chính phủ Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay dẫn lời Ngoại trưởng Ri Son-gwon.

Đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên Li Jinjun cùng ngày cũng bày tỏ cảm ơn đối với sự hỗ trợ từ Bình Nhưỡng.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm qua đăng bài xã luận ám chỉ Mỹ đang "xuống dốc" vì nạn phân biệt chủng tộc, trong khi Trung Quốc ngày càng trỗi dậy.

Ông Ri Son-gwon tại làng đình chiến Panmunjom ở khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên hồi tháng 1/2018. Ảnh: Reuters.

Những tuyên bố quyết liệt của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng đối đầu gay gắt với Trung Quốc và đe dọa trừng phạt việc Bắc Kinh áp luật an ninh Hong Kong.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng nhiều lần chỉ trích phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về Hong Kong, Đài Loan là "vô lý", bôi nhọ sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Quốc hội Trung Quốc hôm 28/5 đã bỏ phiếu thông ghị quyết xây dựng luật an ninh Hong Kong, với tên gọi "Nghị quyết NPC về Thiết lập, Cải thiện Hệ thống Pháp luật và Cơ chế thực thi cho Đặc khu hành chính Hong Kong để Bảo đảm An ninh". Luật an ninh Hong Kong cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài ở đặc khu. Luật cũng có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc thiết lập cơ sở tại đặc khu.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)