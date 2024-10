Triều Tiên tuyên bố 'lập kỷ lục mới' trong vụ phóng ICBM

Triều Tiên thông báo thử ICBM nhằm tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của đất nước và đã lập các kỷ lục mới, nhưng không nêu cụ thể.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 31/10 cho biết lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ đạo cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) "rất quan trọng" nhằm tăng cường năng lực răn đe hạt nhân.

Ông Kim khẳng định vụ phóng là thông điệp cảnh báo đối với các kẻ thù của Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ không bao giờ thay đổi lập trường về việc tăng cường kho vũ khí hạt nhân.

KCNA nói vụ phóng đã xác lập các kỷ lục mới về năng lực tên lửa của nước này, song không nêu cụ thể đó là những kỷ lục gì.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-18 rời bệ phóng tháng 12/2023. Ảnh: KCNA

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) phát hiện một tên lửa phóng từ khu vực Bình Nhưỡng ra vùng biển phía đông lúc rạng sáng nay. JCS cho rằng đây là loại tên lửa đạn đạo tầm xa sử dụng nhiên liệu rắn mới.

Quả đạn rơi xuống khu vực cách đảo Okushiri của Nhật Bản khoảng 200 km về phía tây.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết Triều Tiên đã phóng ICBM, thêm rằng đây dường như là mẫu tên lửa mới vì nó đã bay xa khoảng 1.000 km trong 86 phút, lâu nhất từ trước đến nay, và đạt độ cao lớn nhất hơn 7.000 km, vượt qua các thông số ghi nhận của những vụ thử tên lửa trước đó.

Phát ngôn viên JCS Lee Sung Joon nói Hàn Quốc cũng có nhận định tương tự Nhật Bản, thêm rằng quả đạn được phóng ở góc cao. Đây là điều Triều Tiên thường làm trong các vụ thử tên lửa tầm xa, nhằm rút ngắn tầm bay của quả đạn, hạn chế khả năng tên lửa đi qua lãnh thổ nước khác và bị đối phương thu thập mảnh vỡ.

Ông Lee cho biết tên lửa Triều Tiên có thể đã được khai hỏa từ xe phóng 12 trục, phương tiện phóng lớn nhất của Bình Nhưỡng được nước này công bố hồi tháng 9. Thông tin trên khi đó làm dấy lên đồn đoán cho rằng Triều Tiên đang phát triển một loại ICBM lớn hơn các dòng hiện hành.

Người phát Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sean Savett cáo buộc vụ phóng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gây căng thẳng không cần thiết và có nguy cơ làm mất ổn định an ninh trong khu vực.

Tokyo và Seoul cũng lên án vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, cho rằng đây là hành động đe dọa hòa bình quốc tế. Phát ngôn viên Lee nhận định Triều Tiên cố tình chọn thời điểm tiến hành vụ phóng gần với ngày bầu cử tổng thống Mỹ nhằm tăng vị thế trên bàn đàm phán trong tương lai.

Trong khi đó, Triều Tiên cho rằng vụ thử tên lửa là "hành động quân sự phù hợp, đáp ứng được mục đích thông báo cho các đối thủ về ý chí đáp trả của chúng tôi".

"Các đối thủ gần đây cố tình làm leo thang tình hình khu vực và đe dọa an ninh Triều Tiên", KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un cho biết.

Dù Bình Nhưỡng đã đạt được bước tiến về công nghệ tên lửa trong những năm qua, nhiều chuyên gia nước ngoài cho rằng Triều Tiên vẫn chưa sở hữu tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có thể vươn tới lục địa Mỹ.

Vị trí bán đảo Triều Tiên. Đồ họa: CSIS

Một trong những rào cản công nghệ Bình Nhưỡng đang đối mặt là đảm bảo tên lửa của họ có thể chịu được các điều kiện khắc nghiệt trong giai đoạn hồi quyển. Giới chức Hàn Quốc và một số chuyên gia trước đó cho rằng Triều Tiên có thể sẽ phóng thử ICBM ở góc bắn thông thường để xác nhận năng lực này.

Phát ngôn viên Lee cho biết Bình Nhưỡng sẽ không thể đánh giá công nghệ hồi quyển của tên lửa thông qua các vụ phóng ở góc cao như rạng sáng nay. Theo ông, cần phải phân tích thêm để xác định lý do Triều Tiên không khai hỏa tên lửa theo quỹ đạo thông thường trong lần phóng này.

Phạm Giang (Theo AFP, AP, KCNA)